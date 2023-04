Sho-Hai cierra su gira en Zaragoza: "Que paguen para verte a ti me parece increíble"

Son las doce y media de la mañana en Comun20, cuartel general de la factoría RapSolo y tienda que los Violadores del Verso montaron en la calle Pamplona Escudero, 20. "Es un pequeño templo para nuestros fans, un centro de peregrinaje. Muchos de nuestros fans que vienen Zaragoza, no van al Pilar sino que vienen aquí", dice alegremente Sho-Hai. De hecho, después de posar para las fotografías de esta entrevista, se acerca un seguidor vasco que le pide poder hacerse una foto con él. "La gente es maja, respetuosa y superfiel a la música que hacemos. Es muy bonito que la gente a día de hoy nos quiera tanto como nos quiere y nos respete tanto, es maravilloso".

Hace seis meses desde que Sho-Hai (Sergio Rodríguez) publicara su tercer trabajo en solitario, 'Polvo', y ahora, tras una larga gira por España presentándolo, llega a la sala Oasis de Zaragoza para cerrarla con dos conciertos el viernes y el sábado. Para el primero no hay entradas desde hace meses y para el segundo se agotarán en breve. "La valoración de esta gira es ultrapositiva. Hemos tenido más afluencia de público, este se ha mostrado más entregado con las nueva canciones y lo he notado muy feliz y contento", explica el MC sobre el tour que ahora llega y que ha supuesto, sin ninguna duda, la consolidación y despegue de su carrera en solitario desde su pertenencia a Violadores del Verso: "Ahora ya noto que van a ver a Sho-Hai. Obviamente, vienes de donde vienes y yo orgulloso de ello, pero sí, se puede decir que con este tercer disco ha sido un decir ‘aquí estoy yo, no os olvidéis de mi grupo’. Que paguen para verte a ti me parece increíble", dice con su habitual espontaneidad el rapero de las Delicias que poco a poco ha ido conquistando espacios en el mundo del hip hop.

Hace 25 años...

Algo impensable cuando hace 25 años (en septiembre se cumple la efeméride) unos imberbes Violadores del Verso lanzaban su maxi homónimo: "Cuando hablabas de eso ahora, me viene el flash de que antes de que saliera el disco estábamos escuchándolo en Peñíscola de vacaciones poniéndolo 100 veces con unos amigos en un apartamento. Todos los días nos lo poníamos una vez, no te cansabas, y eso que eran solo cinco canciones", asevera con alegría. ¿Qué pensaban entonces? "En nada –dice sin pensarlo–. Ni en discos ni es nada, con la compañía aquella acabamos mal pero nos puso un poco más en los oídos de la gente y aquí estamos, 25 años más tarde. Seguir haciendo música con la misma ilusión de siempre es increíble".

Ahora vuelve a casa con dos fechas que va a suponer que en un fin de semana congregue a 1.600 personas: "Yo los nervios los llevo muy mal, el día de antes tengo que tirar de Noctamid para dormir. Tengo que tener la cabeza muy fresca al día siguiente, es mucha información la que tengo que dar por el micrófono y estar atento a los gestos, no te puedes despistar", dice con rotundidad antes de confesar que es humano y que también se equivoca a veces en las letras: "Son muchas letras y en un concierto de rap que te pegas hora y cuarenta minutos... creo que se permiten un par de fallos. Muchas veces la gente ni se da cuenta, luego tú mismo te autoexiges y no valoras lo guapo que ha estado todo el concierto aunque luego te olvidas y lo celebras".

Sobre los dos conciertos de final de gira en Zaragoza, Sho-Hai tiene claro que la gente va a disfrutar y más con los invitados especiales con los que va a contar: "Tiro de invitados baratos", bromea antes de continuar: "Estarán conmigo los 'brothers' echándose los raps que nos ponen bien, Momo saldrá a rapear, Xhellaz también y el Kase.O. Es mi hermano y me encanta que venga conmigo. Siempre es un placer contar con los amigos en el escenario". A ellos hay que añadir los fieles escuderos con los que ha contado para esta gira, Ossian a los coros y W.Cheff como disc jockey: "Hay muchos ensayos detrás para que todo salga perfecto y eso se nota en el escenario", afirma antes precisamente de iniciar un nuevo ensayo en Comun20 para los conciertos del fin de semana.