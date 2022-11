Teatro de la voz interior

«Un exorcismo cultural pop, un tren desbocado que viaja atravesando tu cráneo en una sinapsis chamuscada, un espectáculo soñado, pegajoso y escurridizo». Ese es el espectáculo de la compañía Sleepwalk Collective en colaboración con Christopher Brett Bailey que podrá verse el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife. Psychodrama llega a la sala a través del XX Circuito de la Red de Teatros Alternativos.

Esta pieza surge de la colaboración de Sleepwalk Collective con el escritor canadiense Christopher Brett Bailey: «Somos admiradores mutuos y teníamos ganas de trabajar juntos, así que esta es la excusa para combinar ambos universos y por eso ha salido algo tan complejo y denso, y con tantos águlos, porque es la combinación de dos miradas u obsesiones». Así nace Psychodrama, una propuesta multidisciplinar que reflexiona sobre «esa voz interior que todos tenemos, que está todo el día hablándonos»; sin embargo Solano Arana advierte que «jamás podremos conocer la voz interior de otra persona, y ese misterio nos parece muy interesante».

De este modo, en Psychodrama el teatro sirve de excusa para «dar rienda suelta a esa voz interior» pero Iara Solano advierte que «no proponemos un diálogo con el público porque lo que queremos precisamente es que los espectadores activen su propia voz interior y se cuestionen cosas». Y para ello emplean auriculares inalámbricos a través de los cuales se cuela la voz en inglés, que el público podrá seguir a través de subtítulos en castellano proyectados sobre la pared: «Todo eso obligará al público a hablar con ellos mismos mientras están viendo la pieza».

Psychodrama no encaja plenamente en ninguna expresión artística puesto que aúna danza, teatro y poesía. Precisamente Sleepwalk Collective trata de no censurarse «y por eso no cuestionamos lo que hacemos, sino que somos impulsivos». «El paisaje sonoro está muy presente y a través de los auriculares inalámbricos podemos susurrar al público directamente en su oído, lo que nos ayuda a seducirlos», explica Iara Solano Arana quien avanza que este espectáculo puede atraer tanto a amantes de la buena música como a los que les gusta el teatro o la poesía.

Sleepwalk Collective lleva años trabajando entre España y Reino Unido y además han llevado sus espectáculos a cuatro continentes. «Hasta hace poco generábamos dos versiones de la misma pieza, una para hispanohablantes y otra para el público anglosajón, pero con nuestros dos últimos trabajos hemos decidido ofrecer solo una versión porque creemos que con las traducciones se pierde parte de la esencia del texto», reflexiona la artista, quien añade que, «viendo el desenfreno que tiene la gente por consumir series y películas a través de diferentes plataformas, nos dimos cuenta que en realidad la gente está más que capacitada para digerir una pieza en otro idioma y con subtítulos». «Nos dirigimos a un público que está acostumbrado y tiene la agilidad mental suficiente, y nosotros queremos contribuir con esta propuesta», afirma. Además, «hay algo de la sonoridad de cada idioma que nos interesa mantener de los textos originales», concluye.

Psychodrama mantiene la cuidada estética a la que ya tienen acostumbrados a su público Sleepwalk Collective pero que, no obstante, es tan solo una de las «capas» que aporta la compañía en cada una de sus propuestas. «Cuidamos mucho que haya diferentes puertas de entrada a nuestros espectáculos para que al público no le cueste trabajo conectar con nosotros. Nos gusta mucho jugar con la parte plástica, que parece compleja pero en realidad es muy sencilla y aunque con el paso del tiempo hemos logrado disponer de más medios, nos gusta mantener la sencillez de hacer brillar la propuesta con muy poco».

Así, Iara Solano invita al público tinerfeño a acudir a los dos pases previstos para el fin de semana y que «se permitan vivir una experiencia privada y personal en un espacio público como puede ser esta sala» y añade que «debemos dejarnos disfrutar del viaje sin contaminarnos por la persona que tenemos al lado, y si eso ocurre será muy especial porque hoy en día es muy complicado al estar constantemente bombardeados de información y compañía».