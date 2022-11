Ismael Serrano: «He bajado un poco los humos e intento tomarme menos en serio a mí mismo»

Hacía tiempo que no ofrecía una mini gira como esta en Canarias.

Estuvimos ahí hace relativamente poco pero sí que hace mucho que no vamos a islas como Fuerteventura y El Hierro, que son dos de las que vamos a visitar. Por Gran Canaria y por Tenerife hemos estado hace unos meses.

Además, llega a un escenario que conoce bien: el Teobaldo Power de La Orotava.

Sí. Esta gira tiene mucho de reencuentro con lugares y con un público al que uno ha echado de menos después de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Estoy encantado de regresar.

Para usted una canción, un disco, es un relato. ¿Cuál es el relato de Seremos?

Es un relato que habla de la necesidad de levantar la mirada incluso cuando las cosas parecen torcerse, cuando todo parece estar en contra. La mayor parte de estas canciones han sido escritas durante la pandemia. Era un momento en el que era muy difícil hacer planes. Supongo que a través de las canciones encontraba yo la terapia para sobrellevar la incertidumbre que imponía la situación. Hay algún empeño en ellas por mirar hacia delante, por hacer planes, por seguir proyectando hacia el futuro nuestras vidas. Creo que eso sobrevuela por la mayor parte de las canciones. Se trata de abrir siempre una ventana a la esperanza. Por un lado está ese relato y por otro me acompaña una especie de construcción de uno mismo. Este disco está diciendo que no soy el cantautor que viene a ordenarte la vida. Creo que me he bajado los humos un poco y he intentado tomarme menos en serio a mí mismo para casi reírme de mí. Por ejemplo, en la canción Cállate y baila, donde la chica le dice al cantautor que se calle de una vez porque no para de hablar.

Es un disco hijo de la pandemia pero que no habla, o al menos no quiere hacerlo, de la pandemia...

No. La pandemia está en muchos aspectos pero no me salía escribir sobre la tragedia. Me sentía tan en el centro de todo que necesitaba evadirme, conectar con esa vida que había quedado congelada. Necesitaba, a través de las canciones, sentir que la vida estaba ahí esperándonos y que íbamos a recuperar esa cotidianeidad más pronto que tarde. Para mí, era más terapéutico hablar de esas otras cosas, que eran la verdadera vida que nos había usurpado la enfermedad.

Recientemente, en una conversación con Robe Iniesta, voz y fundador de Extremoduro, contaba que hay canciones que él llama de fondo de armario y que nunca deben faltar en uno de sus conciertos. De esas usted tendrá unas cuantas...

Sí. Canciones que son imprescindibles, canciones con las que te sientes en deuda y canciones que cada vez que cantas revisas de alguna manera. Hay una canción, Papá cuéntame otra vez, que cuando la empecé a cantar lo hacía como hijo que le reprochaba a un padre y ahora la canto como un padre que se pregunta si ha sido capaz de escribir un relato propio que contarle a sus hijos. Las canciones evolucionan, se cantan desde otro lugar pero siguen siendo parte de tu vida. Como las canciones de amor, esas canciones que te siguen acompañando porque de alguna manera son retazos de tu vida de los que no quieres prescindir. En ese sentido, yo las canto feliz. Por muchas veces que las cante, las sigo cantando con emoción.

A propósito de Papá cuéntame otra vez. Dice que las canciones se renuevan, tristemente en ese tema siempre hay una nueva guerra que nombrar. Ahora mueren en Ucrania...

Ucrania, de hecho, tiene unos cuantos paralelismos con lo que fue la guerra de Bosnia. En el sentido de que también es una guerra en el corazón de Europa, que nos afecta, nos interpela directamente y nos hace responsables en muchos sentidos y aspectos. Transforma la realidad política y fue un cambio de paradigna en muchos sentidos. Por desgracia parece que tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Ahora nos toca transitar una crisis importante que tiene que ver con lo energético, con esa emergencia climática y con un capitalismo que se ve desbordado y desmedido. Sí, por desgracia nos vemos obligados a actualizar esa canción con demasiada frecuencia.

¿Qué música escucha usted?

Escucho, sobre todo, música infantil. Tengo una niña de nueve años y otra de nueve meses. Últimamente estoy escuchando cosas muy tranquilas porque estoy pensando en la sonoridad para el próximo disco. Escucho muchos cantautores norteamericanos e ingleses independientes, por ejemplo, William Rice o Fitzsimmons. Cosas así. Guitarras, pianos, todo muy sencillo. Quiero que el próximo disco respire un poco ese ambiente.

Hay que darle una oportunidad al ser humano y las nuevas canciones hablan de eso

Leía que uno de sus intereses son los musicales de pequeño formato. ¿Esa idea sigue en pie?

Bueno, en esas estoy. Mis puestas en escena en general son teatrales y tienen mucho de musical. En ellas se cuenta una historia. En eso quiero seguir avanzando, aunque ahora estoy más inmerso en el siguiente disco pero tengo varios proyectos que estoy escribiendo y que tienen que ver con musicales. Es verdad que ahora hay un boom de musicales que han copado, prácticamente, todos los teatros de la ciudad pero es que a mí me gustan –más allá de las grandes producciones, que son hermosas– otro tipo de musicales más pequeños y que no se dan tanto.

Habla de teatro, de poesía... el papel del cantautor siempre ha sido un poco trasversal .

Supongo que me gusta contar historia y me gusta contarlas de muchas maneras. Me gusta que el teatro te permita darle otra textura a las canciones, ponerles más capas, otra mirada, más matices, otro tipo de reflexiones. Además es muy divertido todo lo que tiene que ver con un musical. Es un reto apasionante y también complejo. Por eso te cuento que ahora estoy pensando en el nuevo disco y tengo también mucha gira con este por delante. Hace unos años sacamos un libro de relatos y me encantaría volver a retomar eso, también una obra de teatro. Ese tipo de cosas son interesantes pero requieren también su tiempo.

¿Y qué nos puede adelantar de su nuevo disco?

Estoy en ello, empezando aún. Tengo que analizarlo porque están surgiendo ahora las canciones, que tiene que ver con el paso del tiempo y con un intento de rebelarme con algunas cosas un tanto tóxicas que imponen las redes sociales en cuanto a la crispación, a las frustraciones en torno al paso del tiempo y nuestros propios tiempos. Todo eso aparece de alguna manera pero sobre todo tiene que ver con dar por perdidas ciertas batallas. Últimamente damos por perdidas batallas que aún están en disputa. Creo que hay que darle una oportunidad al ser humano y creo que también que estas nuevas canciones hablan un poco de eso.