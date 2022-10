«El conocimiento está en peligro pero los ritmos sobreviven»

Le gusta definirse como mestizo. El guitarrista y cantante Luiz Murakami tiene orígenes japoneses, italianos, portugueses, brasileños, así que no podría haber elegido un adjetivo mejor. Ofrece una música con la que poder desentrañar los elementos culturales que conforman su identidad y para ello emplea la bossa nova, un género que adora. A lo largo de su carrera musical ha actuado en países de Europa y América Latina. Además ahora llega por primera vez a Tenerife en el marco del Festival Tensamba para mostrar su fusión de ritmos con los que ha logrado comunicarse con todo el mundo a lo largo de los años.

Con una propuesta musical con tantos ritmos de tantos países diferentes, ¿cree que su viaje a Tenerife le inspirará para crear nueva música?

Sería sensacional, lo que más me gusta es componer. Pero no funciona como un botón de encender y apagar. Espero que surja la inspiración y seguro que estaré inspirado porque es mi primera vez en Tenerife.

¿Conoce los ritmos tradicionales de Canarias? ¿Qué opina de ellos?

No los conozco muy bien pero sí conozco instrumentos como el timple y me encanta su conexión con el charango, un instrumento también de cuerda de la región andina, así como con el rajão, originario de Madeira. Así que tengo mucha curiosidad por conocer mejor los ritmos canarios.

Para expresar todos esos sonidos de tantos países, ¿cuáles cree que son los mejores instrumentos para acompañar su voz?

La guitarra es un instrumento que ha viajado mucho por el mundo por su la facilidad que tiene de transportarla. Se conecta también con las ninfas y musas que son el origen de la palabra musa, precisamente. Así que creo que me llevo muy bien con ella y la elijo para mis composiciones porque me sirve para responder a todas mis preguntas.

¿En qué proyectos se encuentra trabajando ahora?

Para este concierto de Tenerife he apostado por la guitarra y la voz principalmente. De manera paralela estoy preparando colaboraciones con otros músicos y también una performance de teatro llamada Murakami, que está inspirada en la historia de mi familia de origen japonés.

Trabaja muchos estilos musicales pero ha destacado mucho en la bossa nova, ¿es su estilo favorito?

No sé si favorito sería la palabra ideal para expresarlo. Pero es cierto que para mí la bossa nova es como un lugar familiar porque creo que he escuchado sambas y bossas novas desde que estaba en la barriga de mi madre. Así que se trata de una música que siempre ha estado muy presente para mí.

En esta época en la que los ritmos urbanos y modernos están tan de moda, ¿cree que ritmos más tradicionales como los que usted toca están en peligro?

Yo creo que lo que está en peligro es el conocimiento. Los ritmos acaban sobreviviendo porque son muy viscerales. Con mi propuesta, lo que yo busco hacer es mantener vivo este conocimiento para que no se pierda. Los productores modernos buscan inspirarse en estas tradiciones pero no siempre se centran en explicar el motivo de su búsqueda ni en lo que la mayoría de los oyentes quiere oír. Ellos están enfocados en la música que pueda funcionar en las radios y en las playlists de Spotify o Apple Music. No estoy totalmente en desacuerdo con eso pero creo que es necesario hacer balance armónico entre la tradición y la creación para que la música sea más viva.

¿Qué invitación hace al público tinerfeño para que acuda a su concierto?

Los tinerfeños que vengan al concierto verán a un brasileño, un japonés, un italiano y un portugués, que eso de por sí ya es raro, y que hace una música que viene de algo muy profundo. Si están atentos y dispuestos a disfrutar de algo nuevo inspirado en el antiguo y a entrar en un viaje por diferentes culturas creo que mi concierto puede ser una buena opción para ser descubierta.