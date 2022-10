Lope de Vega llega al Auditorio

Auditorio de Tenerife se prepara para el estreno de Fuenteovejuna, el primer título de la nueva temporadas de Ópera de Tenerife. Basada en el clásico de Lope de Vega, el espectáculo se estrenó en 2018 en Oviedo y desde entonces no ha vuelto a ser representado. El título se pondrá en escena los próximos días 18, 20 y 22 de octubre en la Sala Sinfónica del principal recinto cultural de la Isla. Las entradas, así como los bonos para disfrutar de todos los títulos de la temporada 2022-2023, están aún disponibles. Todas las funciones arrancarán a partir de las 19:30 horas.

La Sala de Cámara del Auditorio fue el espacio escogido para la presentación oficial del título. El consejero de Cultura del Cabidlo de Tenerife, Enrique Arriaga, ejerció de anfitrión en un encuentro que reunió al compositor de la ópera, Jorge Muñiz; al director musical del espectáculo, Santiago Serrate, y al director de reposición de escena, Raúl Vázquez. Además, estuvieron presentes todos los cantantes solistas y parte del equipo artístico de la producción. «Estamos ante una ópera de tres actos que aborda temas totalmente vigentes, como la fuerza de la represión, la solidaridad o la corrupción», indicó Arriaga.

El compositor Jorge Muñiz –ganador del Gran Premio Europeo de Jóvenes Compositores– recibió el encargo de la Fundación Ópera de Oviedo para adaptar este clásico del Siglo de Oro, con motivo de los 400 años de la creación de la obra de Lope de Vega. El libreto lleva la firma de Javier Almuzara.

«Estoy muy agradecido de presentar aquí nuestra Fuenteovejuna. Que se programe una de nuestras obras es algo a lo que aspiramos todos los compositores. Fuenteovejuna es, por encima de todo, comunicación y espero que les hable a todos directamente», dijo Muñiz. «La obra original está actualizada aquí a nuestros días por Almuzara», añadió.

La música del espectáculo es también, en parte, un homenaje al compositor favorito de Muñiz: Mozart. «Van a encontrarse con personajes que están en cierta medida moldeados a partir de sus óperas», indicó. Además, ha incluido en la partitura ritmos actuales que van desde el hip-hop al funk pasando por la salsa, el merengue o el bolero. «Espero que todo sea sentido de forma orgánica y que comunique un mensaje de justicia, de la necesidad de unirse contra los atropellos», sentenció.

Respecto al elenco, en la producción que ópera de Tenerife estrenará el próximo martes día 18 Ópera de Tenerife repetirán muchas de las voces que ya dieron vida a Fuenteovejuna en Oviedo. La soprano María Miró será Laurencia, la hija del alcalde, al que dará vida Felipe Bou. Antonio Gandía interpretará a su amado, Frondoso. Damián del Castillo se meterá en la piel del malvado comendador y Fernando Latorre será Flores, su ayudante.

David Astorga, Isabella Gaudí y Marina Pardo harán de los aldeanos Mengo, Pascuala y Jacinta, respectivamente. Juan Noval-Moro interpretará al juez y el Coro Titular Ópera de Tenerife le pondrá voz al pueblo de Fuenteovejuna en el que será, probablemente, uno de los momentos más emocionantes de la puesta en escena.

Serrate, por su parte, celebró poder debutar al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y agradeció, expresamente, que Ópera de Tenerife haya tenido la iniciativa de inaugurar su temporada con una creación contemporánea. «Esto hace que su estrella brille no solo en el panorama nacional, sino a internacional». «Además, es un éxito para la musicología española que una ópera de reciente creación sea repuesta», añadió. Sobre los temas que se abordan gracias a un texto que se escribió hace 400 años pero que siguen de actualidad, el maestro nombró la violencia de género, la corrupción o la necesidad de que la sociedad se una. «Acabamos de vivir una pandemia y si no hubiéramos estado todos a una, no hubiéramos podido solucionarlo. Ahora vivimos una guerra en Europa y tampoco lo superaremos si no estamos todos juntos».

Por último, el director de la reposición de escena, Raúl Vázquez, agradeció la oportunidad de volver a trabajar en Ópera de Tenerife, a la que considera como su «segunda casa». «Sobre Fuenteovejuna quisiera destacar el término ‘exigente’ porque lo es tanto a nivel escénico como vocal», indicó. «No se pierdan la oportunidad de ver una ópera así, es un acontecimiento especial que no se puede disfrutar en todos los sitios», concluyó Vázquez.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de recinto, tanto personal como telefónicamente, y a través de la web www.auditoriodetenerife.com.