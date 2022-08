Diez horas de música ‘non stop’ con Phe Festival

Puerto de la Cruz vuelve a convertirse este fin de semana en la capital canaria de la música independiente gracias a la séptima edición de Phe Festival. Esta cita con la música y las tendencias lleva ya días conquistando las calles del municipio norteño con un variado programa de actividades, pero ayer dieron comienzo las jornadas más importantes con el inicio de los conciertos que reunirán a una veintena de artistas y bandas nacionales e internacionales. Así, Los Planetas y Xoel López encabezaron ayer el cartel en el que hoy tomarán el relevo nombres tan importantes de la escena nacional como Alizzz y Viva Suecia.

Phe Festival regresa de esta forma a la completa normalidad tras la pandemia, después de dos ediciones marcadas por la pandemia y las medidas sanitarias que, no obstante, no restaron esplendor a la cita. Desde ayer, la explanada del muelle de Puerto de la Cruz acoge el increíble despliegue organizado por el festival, que este año estrena dos escenarios, lo que permite que los conciertos sean muchos más ágiles, con escasos parones entre artista y artista. Además, explicó el codirector de Phe Festival, Carlos Ulises Salazar, de este modo se da la oportunidad a bandas canarias a actuar en horarios de máxima audiencia. La instalación de estos dos escenarios no solo permite que el festival pueda ofrecer «música non stop», sino que además están orientados hacia el mar para así provocar la mínima contaminación acústica posible en la ciudad.

No obstante, esta no es la única novedad que guarda el recinto del festival, donde los puestos de comida y bebida muestran una imagen renovada y los espacios gastronómicos, el market y la zona de conciertos vuelven a estar unidos en un gran recinto en el que ya no es necesaria la distancia de seguridad. Phe Festival reúne este año once marcas de ropa y accesorios y otras once propuestas gastronómicas, a las que se une además un puesto con diferentes marcas de cervezas artesanales. Todo ello se podrá adquirir sin tener que presentar dinero físico puesto que desde hace años Phe Festival se ha aliado con la tecnología y todos los asistentes cuentan estos días con pulseras cashless. Este año el público podrá disfrutar de una renovada zona de descanso con césped desde la que se puede disfrutar de los conciertos con el mar a la espalda.

Pero la séptima edición de Phe Festival lleva ya días en marcha con una amplia variedad de actividades. Salazar indicó que con esta ampliación del programa pretenden ofrecer una completa propuesta vacacional en Puerto de la Cruz ya que diferentes rincones del municipio acogen actividades estos días como catas de vinos, campeonatos de skate, sesiones de yoga o clases de surf. Se logra así, además, que el perfil de público en el festival sea de lo más variado posible.

Estas actividades paralelas se pudieron disfrutar ayer desde bien temprano con el concurso de saltos acrobáticos al mar III BMX Aqualia Water Jump, además de muestras de roller dance y waterline. A partir de las 13:00 horas, diversos valientes deportistas se montaron en sus bicicletas para recorrer una rampa que iba a dar al mar, en el muelle portuense. Acróbatas llegados desde diferentes puntos del Archipiélago e incluso desde Estonia realizaron las más locas acrobacias para terminar dándose un refrescante chapuzón, totalmente necesario debido a las altas temperaturas que ayer se vivieron en el municipio. Pero no solo los ciclistas se atrevieron a lanzarse al mar sino que las jóvenes patinadoras también se atrevieron a hacer saltos imposibles sobre sus patines y prácticamente sin secarse la ropa ofrecieron una exhibición, ya en tierra firme.

Se subirán hoy al escenario Digitalism, Viva Suecia, Maika Makovski, Alizzz, Mula o El Faro.

Los Planetas, Xoel López, Instituto Mexicano del Sonido, Queralt Lahoz, Dani, The Parrots, Kokoshca, Las Dianas, The Weeird y Mollo & The Freestyle Poodoo Experts fueron los encargados de poner la música en la primera jornada de directos de la séptima edición de Phe Festival, que arrancó a las 17:30 horas. El sol y el calor que había a esa hora en Puerto de la Cruz no achantó al público que durante todo el día fue pasando por la taquilla del muelle para recoger la pulsera que le diera acceso al recinto. Esta primera jornada de conciertos se alargó hasta las 03:00 horas de hoy cuando se pondrá el broche de oro a esta edición con las actuaciones de Digitalism, Viva Suecia, Maika Makovski, Alizzz, Mula, Adiós Amores, Chaqueta de Chándal, El Faro, Lucía Tacchetti y Baldosa.

Sin duda Los Planetas fueron los más esperados de la velada y el público no pudo resistirse a corear las canciones que han formado parte de la vida de muchos a lo largo de los últimos 30 años. Así, los granadinos realizaron un repaso por su extensa carrera y entonaron algunos de los temas de su último trabajo, Las canciones del agua, un esperado homenaje a Federico García Lorca y a su tierra. Hicieron también las delicias del público artistas como el coruñés Xoel López y el dúo de The Parrots, que al igual que Kokoshca actuaron por primera vez en Tenerife. Cerró esta primera jornada musical Instituto Mexicano de Sonido con una divertida propuesta que dejó a los asistentes con ganas de mucho más.

Dio comienzo de este modo un fin de semana muy especial para muchos seguidores de Phe Festival que cada año esperan con ansias este fin de semana para disfrutar de algunas de las propuestas musicales más importantes del momento. Pero, además, para completar la experiencia festivalera en Puerto de la Cruz, Phe Festival ha recuperado y ampliado las propuestas de ocio, creatividad y entretenimiento que viene desarrollando como valor añadido a los conciertos desde su primera edición, y que no han dejado ni un minuto libre al público a lo largo de la última semana.

La primera de las acciones que dio comienzo a principios de mes fue Phe Gallery, un espacio para la exhibición de la creación actual, que tiene programada una visita guiada con las comisarías, Miu Horemans y Narelys Hernández, para hoy, a partir de las 12:00 horas. Por su parte, Phe Sports continúa con su catálogo de competiciones y muestras de deportes urbanos que permitirán además conocer la ciudad. Phe Summer Camp es una novedad en esta séptima edición y permite al público acceder a un amplio catálogo de experiencias relacionadas con el turismo activo, la naturaleza, el deporte urbano y estilos de vida saludable. Además, Phe Creative propone acciones de carácter divulgativo, mientras que Phe Yoga repite este año tras la increíble acogida de ediciones anteriores. Todo ello, recuerda Salazar, «para ofrecer un plan perfecto de vacaciones en Canarias». En este sentido, tras la pandemia, el festival recupera la oferta de paquetes vacacionales, que incluyen traslados y alojamiento en Puerto de la Cruz.