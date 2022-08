El tinerfeño Edu Díaz debuta en Nueva York con su propio espectáculo

El joven actor y productor tinerfeño Edu Díaz está de enhorabuena. Se prepara para el estreno de su propio espectáculo , nada más y nada menos, que en la ciudad de Nueva York. Será, concretamente, el próximo 27 de octubre en el Festival United Solo de Nueva York, el mayor del mundo en la categoría de monólogos que tiene como sede el Theatre Row.

«El proyecto nació hace tres años cuando lo presenté para solicitar la beca Fulbright en artes escénicas que finalmente me concedieron», recordó esta semana. En ese boceto inicial había, continuó, muchas «referencias e ideas abstractas, pero no tenía historia». Posteriormente, ya en Nueva York y durante un ejercicio en su escuela de actuación –Susan Batson Studio–, fue cuando se dio cuenta de que tenía aún muchos asuntos personales pendientes que condicionaban su vertiente artística. «18 años después de la muerte de mi padre, aún no había superado la tragedia de sus últimos años de vida, marcada profunda depresión manifestada en alcoholismo». Además, en ese momento Díaz también acababa de perder a su madre. «Murió injustamente joven a causa de un cáncer de páncreas». «Muerte y destrucción fue mi punto de partida», resumió.

El creador es, además, nieto de la artista María Belén Morales, que también influyó en esta pieza

Fantastic Mr. S es el nombre de la pieza que se podrá ver en el Theatre Row, situado en la calle 42, en pleno corazón del mítico Broadway. «Durante la beca Fulbright pasaba todos los días por allí para ir a mi escuela y soñaba con estrena en ese teatro», recordó el artista. Una vez sea estrenada, el plan del tinerfeño es hacer gira por Estados Unidos, Latinoamérica y por festivales de todo el mundo. Canarias, el lugar de nacimiento de su creador, ha tenido un fuerte peso en el proceso de creación de Fantastic Mr. S. No en vano, y debido a la pandemia, parte del trabajo de escritura se realizó desde un garaje de La Laguna. «Fue el director de la obra, Carl Ford, quien me dijo que tenía que profundizar en mi relación con las Islas, en la cultura y en la naturaleza, para darle entidad a ese mundo de sombras en el que despierta Fantastic Mr. S». Según Díaz, esa conexión con su tierra es fundamental y se recoge de forma explícita. «Como guiño, el nombre completo de Mr. S es Simón Santacruz. Pero va más allá. Tanto para Mr. S como para mí, la Isla es ese lugar idílico que, paradójicamente, es también el escenario de nuestras peores derrotas. Para mí volver a Tenerife es doloroso porque es enfrentarme a la pérdida de mi núcleo familiar. Pero al mismo tiempo sigo disfrutando de la familia que queda, de los amigos, y de la naturaleza».

«A nivel filosófico, el concepto de volver a la Isla tiene mucho que ver con el regreso a uno mismo»

El arte hecho en Canarias tiene también un papel esencial como fuente de inspiración. «En ese proceso de investigación estudié mucho arte canario». Se da la circunstancia de que Díaz es nieto de una de las artistas más relevantes del Archipiélago, María Belén Morales. «Fue muy revelador y emocionante recorrer de nuevo las creaciones de mi abuela, esta vez no de manera cotidiana sino con inquietud artística. De alguna manera la conocí mejor y descubrí en sus esculturas y atardeceres incandescentes las mismas ansias de evasión que tiene Fantastic Mr. S. Mi abuela también tenía ese conflicto con la Isla: objeto de inspiración y cárcel de océano. Ella solía fantasear con que la Isla se desprendía de sus cimientos y navegaba a la deriva, así que en esta aventura neoyorquina siento que la estoy trayendo conmigo. Sé que le haría una ilusión tremenda».

Como no podía ser de otra forma, Díaz confía en poder traer este espectáculo a su tierra. De hecho, otra curiosidad que vincula a Fantastic Mr. S con las Islas es la presencia del volcán Tajogaite. «A nivel filosófico, el concepto de volver a la Isla tiene mucho que ver con el regreso a uno mismo. Y eso es lo que hace Fantastic Mr. S en la obra y lo que estoy haciendo yo. Ambos, de forma catártica y con explosividad estromboliana. De hecho, el volcán Tajogaite nació durante mi estancia en las Islas y está muy presente en la obra».

Confía en poder traer la producción a Canarias pese a que no ha logrado el apoyo institucional

Sobre la posibilidad de ver el espectáculo en Tenerife, el actor y productor aseguró que sería una manera de cerrar el círculo creativo y «cauterizar heridas». «Eso sí, si llegara ese momento, confío en lograr apoyo del Gobierno de Canarias esta vez. Para el estreno de la obra en Nueva York llevo meses tratando de lograr ayuda para la producción, que es sin duda el mayor reto profesional de mi vida. No es solo que hay un chicharrero intrépido estrenando en Nueva York. Es que la obra se desarrolla explícitamente en Canarias y llevo conmigo el eco de artistas isleños a la escena internacional», concluyó.