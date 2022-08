«Es impresionante cuando una canción no lleva ni 24 horas y la gente la canta; significa mucho»

Acaba de estrenar canción y es la tercera que adelantan de la que será el futuro nuevo disco de la banda: El rey desnudo.

El rey desnudo es, creo, una de nuestras canciones favoritas. Porque representa nuestro lado un poco más salvaje. Hemos tirado por algo más crudo, rockero. No vamos decir que hemos arriesgado porque ya veníamos haciendo eso pero nos resultó muy gracioso que con la presentación de otro single de este disco porque había gente que decía que estábamos dejando de lado la guitarra. Sin embargo, para nosotros la sensación es de que en este disco hay más guitarras que nunca y en el El rey desnudo eso queda reflejado. Para nosotros es una gran canción. Por fechas, ha salido en un momento un tanto extraño. El verano, quizás, no es el momento perfecto para presentar canciones según la gente de la industria. Pero nosotros, como artistas, necesitábamos que esa canción saliera y que fuera single. Lo más importante es que necesitábamos tocarla en festivales porque es un tema con una energía muy especial y qué mejor que tocarla en verano. Le pega esa energía.

Eso que se ha comentado de las guitarras con Viva Suecia ¿no será quizás que el público identifica un nuevo sonido o un mayor protagonismo de la voz?

A ver, esto es gracioso porque cada vez que hemos sacado una canción o hemos publicado un disco nuevo se nos ha dicho lo mismo. Y no sólo a nosotros, sino a todas las bandas. De alguna manera los artistas siempre están en el punto de mira para analizar lo que hacen. Si cambian, están buscando algo y si no cambian, no están saliendo de su zona de confort. Nosotros creemos que, evidentemente, hay una evolución y que es una evolución como artistas. Pero por otro lado, y es algo muy importante que a lo mejor la gente no tiene en cuenta, es que la banda empieza a funcionar mejor, hay más presupuesto y le podemos dedicar más tiempo al sonido y a la grabación del disco. Lo que no creo, sin duda, es que sea algo intencionado. Nosotros somos muy eclécticos y no paramos de escuchar a artistas que no tienen nada que ver –al menos aparentemente– con lo que nosotros hacemos pero que siguen siendo referencias. Esas referencias las usamos en la composición y en la grabación del disco. En este disco es muy difícil decir que hemos cambiado de sonido porque hay tantas cosas tan distintas. Creo, además, que no hemos hecho un disco muy homogéneo. Precisamente hemos buscado eso, hemos buscado hacer lo que nos da la gana: separamos las canciones y trabajamos cada una con un sonido específico que le pegue. Hemos tenido años durante esta pandemia y nos hemos permitido el lujo de componer a nuestro ritmo, sin prisas, sin saber cuándo se podría iba a poder tocar o grabar. Al final, no hemos compuesto un disco en un mes y hemos empezado a grabarlo. Hemos compuesto canciones por separado durante dos años y nos hemos metido en la estudio en varias fechas. De hecho, empezamos a grabar en 202 y hemos tenido dos tantas de grabación en 2022. Eso se ve reflejado en el sonido. Yo creo que se ve más de forma independiente de canción en canción que en el disco en general.

¿Y hay fecha para el lanzamiento del disco?

Sabemos que va a llegar después del verano pero no sabemos la fecha exacta.

Tienen una agenda estival plagada de conciertos y lo bueno es que estarán en Tenerife, en el Phe Festival.

Esto era lo que veníamos haciendo. Se paró y llevamos como dos años intentando que esto pase y volver. Y no solamente nosotros, que al final de alguna manera nos mantuvimos de gira pero de una forma un tanto especial con formato reducido, pero la gente no ha tenido la oportunidad de entregarse a los festivales y a la música como lo venía haciendo hasta ese momento. Eso es algo que se nota mucho cuando sales al escenario, no solo a ti mismo como artista sino al público, que lo está dando todo y no se cree lo que está pasando. Es algo realmente muy emotivo.

¿Cuál ha sido la respuesta del público ante estas nuevas canciones? La más reciente salió hace apenas unas semanas.

El rey desnudo salió el 21 de julio y al día siguiente la tocamos en un festival en Cádiz. Es impresionante cuando una canción no lleva ni 24 horas y la gente la canta; significa mucho. La gente tiene ganas de escuchar canciones, tiene ganas de ver lo que están sacando los artistas. Parecía que la música o la manera de escucharla estaban cambiando pero yo creo que no, seguimos con la misma pasión de siempre. Eso es muy bueno, no haber perdido eso. Una de las cosas buenas que traen las redes sociales, porque traen otras muy malas, es ese feed back directo del público. Con El rey desnudo hemos tenido una respuesta, además de masiva, como muy acalorada. La sensación es que ha gustado.

Tres canciones nuevas de ese esperado disco que imagino que escucharemos en el Phe, ¿pero va a haber alguna sorpresa más?, ¿quizás algún tema que no ha salido todavía y que vayamos a escuchar en ese directo?

No solemos tocar canciones que no hemos sacado. No por nada. Son momentos muy guays en un concierto íntimo pero en un festival hay que centrarse en lo que la gente quiere escuchar. Primero porque, por lo general, no tienes todo el tiempo del mundo. Y luego porque hay mucha gente que o ni siquiera te conoce o te conoce algo pero tampoco le apasionas. La sorpresa es que no tenemos dos conciertos iguales. Solemos cambiar el repertorio según la energía que tengamos. Aunque aún así siempre tocamos las canciones que creemos que la gente quiere escuchar. La sorpresa es que salimos a darlo todo, como cuando abres una jaula de perros y salen corriendo. Salimos al escenario igual. No entendemos los conciertos de otra forma. Nos seguimos poniendo nerviosos exactamente igual que hace cinco años y nos seguimos quedando bloqueados justo antes de tocar y no sabemos lo que va a pasar. Es una sorpresa incluso para nosotros, depende de la energía que tengamos.

El primer tema que sacaron de ese futuro nuevo disco decía «no hemos aprendido absolutamente nada». ¿Qué ha aprendido Viva Suecia en estos años cuando ya encara su cuarto álbum?

Por un lado, lo que hemos aprendido todos: por muchas cosas que pasen, el ser humano no se va a convertir en alguien mejor. Ya lo estamos viendo y a eso hace referencia la canción. A nivel muy personal, hemos aprendido a componer de otra forma, a no tener prisa, a no esperar absolutamente nada y a disfrutar de lo que estamos viviendo en el momento. No vamos a poner expectativas en nada porque nos hemos dado cuenta de que algo te las puede romper. Hemos aprendido a disfrutar del hoy y de lo que está pasando justo ahora.