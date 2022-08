Carla Sánchez: «Trabajar en la producción de ‘Luck’ es algo que voy a recordar siempre»

¿Cómo ha sido esta primera experiencia trabajando en una película de animación? ¿Cubrió las expectativas que tenía siendo estudiante?

Ha sido una experiencia increíble de principio a fin, todos los días aprendía algo nuevo. He tenido mucha suerte, porque el equipo está formado por grandes profesionales, y siempre había muy buen ambiente en el trabajo. Mis compañeros de producción me enseñaron muchísimo y siempre tuvieron mucha paciencia cuando estaba empezando. Es un proyecto que voy a recordar siempre con mucho cariño.

Su labor era asistente de producción, pero ¿intervino en algún aspecto artístico de Luck?

Trabajamos conjuntamente con los animadores, pero no contribuimos de forma artística en la película. He colaborado en el pasado en otros proyectos con el rol de artista y también me ha gustado mucho. No descarto en un futuro intentarlo con esta faceta.

¿Cómo afectó la pandemia a su trabajo?

Cuando empecé en Skydance estábamos en plena pandemia y la empresa funcionaba en remoto, por lo que conozco lo que es el trabajo presencial desde hace poco. La verdad es que la dinámica del día a día es muy diferente. Estuve trabajando con compañeros que no pude conocer en persona hasta varios meses después, y la verdad es que poder conocer a todo el mundo en persona fue muy emocionante.

¿Pudo interactuar con las actrices del doblaje? ¿Y con la directora Peggy Holmes y la guionista Kiel Murray?

Con la directora teníamos revisiones de planos de animación prácticamente a diario, así que estábamos en contacto permanente. También tuve la oportunidad de conocerla cuando vino a trabajar unas semanas a la sede en Madrid. Por desgracia, no conozco ni a Kiel Murray ni a los actores de doblaje, aunque me hubiera encantado.

¿Tiene prevista la productora que sea un éxito de público en su estreno en agosto?

La película no va a estrenarse en los cines, sino directamente en la plataforma de Apple TV. Pero sí que creo que será un éxito, mucha gente ha trabajado muy duro para que así lo sea, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cuál es la reacción del público.

Es una coproducción entre EEUU y España. ¿En qué consistió la parte española, aparte de que los estudios estén en Madrid?

En resumen, en Los Ángeles se centran en la preproducción, que consiste en el guion, storyboard, diseños, etc. Los procesos que vienen después, producción y postproducción, se realizan en Madrid. Desde el modelado de personajes y entornos hasta la composición final de los planos. Las películas no serían posibles sin la intervención de ambas sedes, trabajamos conjuntamente.

En la música interviene nada menos que Tanya Donelly y John Debney. ¿Cómo definiría estos sonidos?

No sé mucho de música, pero hace poco tuve la oportunidad de ver la película terminada en el preestreno con la música final por primera vez. Hasta ese momento no había escuchado cuál iba a ser la banda sonora final, y la verdad, creo que le aporta mucho a la película.

¿Qué características específicas tiene la animación por computadora?

La animación 3D se caracteriza principalmente porque se trabaja dentro de un entorno en tres dimensiones. La animación tradicional, o animación 2D, consiste en hacer dibujos que al ponerse uno después del otro crean la ilusión de movimiento, pero esto es sobre papel, en plano. En el 3D, en cambio, podemos utilizar la profundidad del espacio.

¿Qué destacaría de los planes de estudios de U-tad?

El Grado Oficial en Animación, que estudié en U-tad, en Madrid, tiene un perfil muy completo. Con esto quiero decir que tuvimos muchas asignaturas que cubren un poco todos los procesos que se pueden encontrar en la industria, tanto animación 3D, como modelado, o storyboard. Esto me permitió tener una toma de contacto con muchos procesos diferentes, y así ver qué es lo que realmente te gusta. También como parte de la carrera hay que realizar un cortometraje grupal, donde aprendí mucho y pude participar en la creación de un corto animado llamado Dennis. También tuve la oportunidad de recibir clases de grandes profesionales, que trabajan en la industria de la animación a la vez que nos dan clase, y pude empezar a hacer contactos laborales desde la universidad. Recomiendo a todo aquel que quiera trabajar en este apasionante sector, que no dude en estudiar Animación. Además, ahora también se puede cursar en modalidad online.

¿Cuáles son sus películas de animación preferidas?

Siempre he tenido fijación por las películas del estudio Ghibli, como El Viaje de Chihiro o El Castillo Ambulante; pero también me encantan muchas películas como El Planeta del Tesoro o Mulan de Disney; Toy Story o Ratatouille de Pixar; y Shrek o El camino hacia El Dorado de Dreamworks. La mayoría son películas que marcaron mi infancia, y con las que nació mi inquietud por saber cómo se hacen las películas de animación.