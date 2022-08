María Galiana: «El personaje de Herminia me ha caído como una losa»

«El personaje de Herminia me ha caído como una losa. Malditas las ganas que tenía yo de hacer ese personaje». Son palabras de la actriz María Galiana, que este jueves mantuvo un encuentro con la prensa tinerfeña apenas unas horas antes de presentarse ante el público de la Isla como uno de los platos fuertes de la primera edición de Veranos del Taoro.

Galiana, premio Goya por su interpretación en Solas, fue la encargada de inaugurar la nueva apuesta cultural de Puerto de la Cruz. Lo hizo con todas las entradas agotadas para su espectáculo Yo voy soñando caminos. La intérprete andaluza, que reflexionó sobre su carrera y avanzó alguno de sus próximos proyectos profesionales, ofreció en el Espacio Laurel de Indias un recorrido por algunos de sus poemas favoritos en el que estuvo acompañada por un pianista.

«Me hubiera gustado hacer otras cosas, como la madre de Hamlet, una madre coraje o María Estuardo, no la Herminia de Cuéntame», aseguró. De hecho, bromeó con el hecho de que siempre reclamó a las productoras de televisión que hicieran una serie sobre Isabel II. «Con esta apariencia mía hubiera dado muy bien en ese personaje, que además ha sido tratado de una forma muy peyorativa. Creo que en España se podría hacer como los ingleses: darle la vuelta a los personajes buscando los grises de la historia, nadie es blanco o negro».

Galiana compareció frente a los medios acompañada por el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, y el director artístico de Veranos del Taoro, Enrique Camacho. Junto a ella, además, estuvo uno de los bailarines que también forman parte de la programación, Daniel Morales. El acto se celebró en un establecimiento situado junto al popular Parque Taoro, el hotel TRH Taoro Garden.

El edil dio la bienvenida a los asistentes y aseguró que la nueva propuesta, basada en llevar las artes escénicas fuera de su ambiente habitual para colocarlas en un entorno natural urbano, ha llegado para quedarse. «Nuestro empeño ha sido siempre convertir a esta ciudad en un ecosistema cultural y creativo», dijo.

Mientras, Enrique Camacho agradeció la confianza depositada en él y en su equipo y destacó el hecho de que surja en Canarias un festival de estas características. «Estamos acostumbrados a que proliferen encuentros relacionados con la música pero es menos habitual que aparezcan propuestas relacionadas con las artes escénicas», reflexionó.

Camacho hizo un breve repaso por la agenda de Veranos del Taoro, que tras arrancar este jueves proseguirá hasta mañana con programación que incluye teatro, música y danza. En total, se han distribuido por el popular pulmón verde portuense cuatro escenarios distintos cuyos nombres están relacionados con la flora de cada uno de ellos: Laurel de Indias (que hará las veces de teatro principal), Arboleda (convertido en un improvisado cabaret al aire libre), Tierra (para la danza y con acceso gratuito) y Tabaibas (destinado a la programación más familiar y también de libre acceso).

Morales acudió al encuentro informativo en calidad de representante de los bailarines que participarán en esta primera edición de festival. «Tengo que agradecer la capacidad de escucha que han tenido hacia nosotros y su firme intención de poner en valor la danza que se está haciendo en Canarias», dijo el artista.

El cartel arrancó con la interpretación de la compañía La Reversa con su obra Paradise. Le siguió el actor y músico Pablo Carbonell, que por la mañana ya había agotado todas la entradas de la primera de las dos funciones de su Musical de bolsillo.A la agenda hubo que añadir, por supuesto, la participación de Galiana con Yo voy Soñando Caminos. Para este viernes, será el mencionado Daniel Morales quien inaugure la tarde. Le seguirá Luis Pastor, con dos pases; Carlos Hipólito con Dejadme la Esperanza y Flotados con su espectáculo de danza y circo de acceso gratuito.

«Una buena idea»

La presencia de la veterana actriz en Puerto de la Cruz llamó la atención de numerosos medios de comunicación. Galiana, por su parte, correspondió la invitación de la localidad tinerfeña alabando su nueva iniciativa cultural. «Será el primer recital que haga al aire libre y eso es, sin duda, un buen punto a su favor», reconoció. «A eso hay que sumar, además, el hecho de venir a Canarias. Es la cuarta vez que vengo a actuar a Tenerife pero mi relación con las Islas es de mucho antes. Estuve viviendo en Gran Canaria porque mi marido estaba destinado allí», añadió.

Para la intérprete, que compaginó su carrera como profesora al tiempo que actuaba hasta el año 2000, organizar un festival de artes escénicas en un «parque tan extraordinario como este» ha sido «un gran acierto». «Es un detalle curioso, se les ha ocurrido algo muy original y especial», insistió.

Galiana, que ofrece varios tipos de recitales poéticos a lo largo de todo el país, aseguró que Veranos del Taoro acertó al escoger Yo voy soñando caminos. «Es una recopilación de los más famosos poetas de la lengua en castellano. Creo que les va a gustar mucho. Yo, por mi parte, voy a ponerlo todo de mi mano y toda mi alma para hacer lo que sé hacer: interpretar lo que otro ha escrito, en este caso poesía», aseguró.

«Una vieja tiene muy poco que hacer en el cine español porque ha sido muy machista»

El encuentro sirvió para que la actriz hablará del «enorme machismo» que impera en el cine español. «Gané el Goya hace 22 años y no he vuelto a hacer un papel importante en el cine. Una vieja tiene muy poco que hacer en el cine español porque ha sido siempre muy machista. Al final, he terminando siempre haciendo de maruja o de dueña de un burdel», explicó. Los papeles de personas mayores han estado siempre reservados para los hombres. «El viejo es siempre el abuelo, casi nunca la abuela», reflexionó. Sin embargo, eso no ocurre en el mundo del teatro. «Qué maravilla ha sido para mí tener este teatro maravilloso, ha sido fantástico.Las mujeres del teatro no se han quedado atrás», festejó.

María Galiana no ha parado de actuar. A sus 87 años sigue más activa que nunca y compagina la mítica serie de Televisión Española con su presencia en teatros de toda la geografía española. Por eso, ayer adelantó el que será su próximo proyecto sobre las tablas: Abuela. «Al final tengo el sambenito», bromeó. Esta pieza fue escrita por Roger Peña, hermano de Vicky Peña, para su madre: la recordada actriz Montserrat Carulla. «La interpretó durante dos o tres años en catalán y fue un éxito enorme. A mí me ha encargado defender la versión en castellano», adelantó.

Hoy, el público podrá disfrutar de una charla entre Galiana y su compañero Carlos Hipólito en el que también participará el barítono Luis Santana, quien ideó los dos espectáculos que ambos ofrecen en el festival. Será a a partir de las 12:00 horas en la isla del Lago Martiánez.

La entrada será gratuita, pero quien desee asistir deberá retirar su invitación a través de la web www.veranosdeltaoro.com. El encuentro estará moderado por la periodista Verónica Galán.

Además de la agenda cultural, Veranos del Taoro ha dispuesto una zona gastronómica en el corazón del Parque del que toma su nombre. Habrá, en total, tres food trucks de alimentación, uno de bebidas y un espacio para disfrutar de esos productos.