-Llevas casi dos meses con la gira ‘Ahora es cuando’, ¿cómo va hasta el momento?

-Estoy bien, contento de cómo va saliendo y creo que a la gente le está gustando. Es un año muy difícil para llenar porque estamos tocando en sitios más grandes que el año pasado pero los conciertos tienen mucha marcha. Ese ambiente que hay en las filas de delante y ese rollito que dan los conciertos se había perdido el año pasado.

-Vuelves a la tierra, a tocar en Badajoz. ¿Qué esperas de este concierto y cómo te recibe el público extremeño?

-Pues imagínate, estupendamente porque después de tantos años la gente lo siente como algo suyo, sobre todo con Extremoduro. Yo espero que sea un concierto bonito, que seguro que lo va a ser.

-¿Tenías ganas de volver?

-Tenemos un fondo de armario súper grande. Intentamos mantener el equilibro con las canciones, no cambiarlas demasiado pero llevárnoslas a nuestro rollo y hacerlas un poco nuestras como es la banda ahora. También tocamos canciones de los dos primeros discos de Robe y ‘Mayéutica’ entero. Pero si, vamos cambiando temas de Exremoduro porque tienen mucho tiempo, han marcado mucho y yo no reniego de ellas. A mi, por supuesto, me gusta tocar más lo más nuevo, pero cuando tocas estas canciones en los conciertos cobran sentido. Cuando ves a la gente como los disfruta y las vibraciones tan bonitas que hay.

-¿La gente conoce más las letras antiguas que las nuevas?

-Si, no puedes comparar canciones como 'Salir', 'Jesucristo García' o 'Puta', que son de toda la vida con canciones más nuevas. Pero lo que si noto es que ‘Mayéutica’ le ha gustado mucho a la gente y se aprecia como lo canta y lo flipa todo el mundo. Desde luego nos gusta mucho tocarlo pero no puedes compararlo con canciones que tienes metido ahí, como me dice mucha gente, que han formado parte de la banda sonora de sus vidas.

-La gira son casi 40 conciertos, ¿cómo llevas ese nivel de actividad después del covid?

-Mi cuerpo de momento lo va aguantando pero son 60 años los que tengo ya y no es lo mismo que antes. Los viajes es lo que más jode porque hay fines de semanas muy largos. Aún así no es lo mismo que estar todos los días girando y durmiendo en hoteles, es más llevadero y te permite hacer los conciertos más descansado y mejor.

-¿Qué diferencias hay entre el Robe de hace 20 o 30 años con el de ahora?

-Las hay y estoy contento por ello. Hay que evolucionar, no puede estar uno estancado en lo mismo. El mundo cambia y hay que adaptarse y saber donde tienes los pies. Es mi manera natural de verlo, no concibo lo de este tipo de música gusta y sigo en ello. Yo veo que hay que probar, experimentar y hacer cosas nuevas siempre.

-Con tanta trayectoria a las espaldas, ¿qué sueño te queda por cumplir?

-No me pongo metas, mi objetivo es estar cada día, seguir haciendo canciones y ahora tengo la suerte de tener canciones nuevas, por lo que estoy muy contento y deseando meterme al local a jugar con ellas. Ahora tengo una buena etapa de composición y hay material para hacer un disco para el año que viene.

-Un mensaje para los pacenses.

-Espero que se lo pasen muy bien, que puedan disfrutar del momento y que sea para ellos una experiencia única.