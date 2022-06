Sabor eurovisivo en Santa Cruz de Tenerife

Después de la pandemia, tras dos años de restricciones, la imagen que este sábado ofrecían las calles de la capital parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción. Este fin de semana se respira fiesta en Santa Cruz de Tenerife. Un paseo bastaba para comprobarlo. Las camisetas del Club Deportivo Tenerife salpicaban un paisaje de terrazas llenas y parques repletos de niños. Mientras, en la Avenida de Anaga, a la altura de lo que los chicharreros conocen como El Capricho, el escenario del Eurorainbow calentó el ambiente desde las 19:45 horas con el objetivo de conseguir un Récord Guinness: reunir a más de 10.000 personas disfrazadas del mítico grupo sueco Abba.

La convocatoria no surtió el efecto suficiente, aunque al menos a mitad de la tarde muchos de los que acudieron a la cita musical iban disfrazados. «No pasa nada si no lo conseguimos este año, volveremos a convocarlo para el siguiente pero estamos muy ilusionados con la primera edición de esta cita», explicó la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León. Con todo, fueron muchos los tinerfeños que se compraron su look de Abba para acudir a la cita. Cuando de disfrazarse se trata, en Tenerife siempre hay ganas. «Nos hemos comprado el disfraz para la ocasión. Desde que supimos que se celebraba esto, fuimos directas», explicó un grupo de amigas llegadas, nada más y nada menos, que desde Las Galletas. María, Ángeles, Cata y Rosi, a las que luego se unirían dos amigas más, no dudaron en bailar y cantar al ritmo de Abba.

El primero en subirse al escenario fue el dj Pepino Marino, que escogió éxitos como Yo quiero bailar, Europe is living a celebration o el inmortal La, la, la de Masiel para que los asistentes empezaran a animarse. A continuación llegó el turno de Rut Lorenzo, que representó a España en Eurovisión en 2014 y sorprendió a todos los presentes con su impresionante voz.

«Yo me enteré a través de las redes sociales y como soy una gran seguidora de Abba desde pequeña me animé a venir», explicó otra de las tinerfeñas ataviada como los músicos suecos, Dulce María, natural de Garachico pero residente en la capital. Tras Lorenzo fue el turno en el escenario de Jamala y Conchita Wurst.