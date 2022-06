Espacio de diálogo y silencio

José Herrera (La Laguna, 1956) protagoniza en TEA Tenerife Espacio de las Artes su exposición más ambiciosa. Velar la forma es el resumen perfecto de cuatro décadas de producción artística que se condensan a través de cuatro salas con un total de 27 piezas que son buena muestra del trabajo que ha elaborado a lo largo de este tiempo para las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Banco de España o la Fundación La Caixa, así como de una colección particular de Barcelona. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de septiembre

Las obras han sido realizadas entre 1982 y 2022 y muchas de ellas destacan por su complejidad. No obstante, todas ellas dialogan ahora unas con otras a lo largo de las diferentes salas, sin importar el momento en el que han sido diseñadas. José Herrera reconoció que reunir su obra durante un periodo tan amplio ha sido «muy emocionante» porque, además, algunas de las piezas no han sido expuestas antes en Canarias. Así, haber podido «relacionar esas piezas de distinto año me enriquece muchísimo por la apertura que se pueda producir de aquí en adelante al trabajo que pueda desarrollar», indicó el creador durante la inauguración de la muestra en TEA.

Las piezas no se han dispuesto en orden cronológico «porque eso me parecería un error», aseguró Herrera, quien desea llamar la atención sobre el espacio y el vacío. «He querido escuchar y habitar el espacio que me han cedido y que cada pieza pueda tener su nueva vida junto a las demás», reflexionó el autor quien añadió que «algo a destacar de esta retrospectiva es que cada una de las salas es una experiencia diferente y, aunque el público pueda conocer las obras, no es capaz de prever lo que se va a encontrar en el nuevo diálogo propuesto».

Junto a todas estas obras de su carrera artística, Velar la forma también cuenta con una intervención efímera en la rampa de acceso a la entrada principal del museo y que se podrá visitar durante un mes. El artista lagunero se ha propuesto ocupar una superficie triangular con 875 sillas y para ello también ha solicitado la colaboración de la ciudadanía, que ha aportado sábanas usadas, y aún puede seguir haciéndolo entregando estas piezas en la taquilla de TEA. Ha realizado un dibujo específico a tinta china y con plumilla, del que se han editado 875 serigrafías numeradas y firmadas por el autor y acompañadas de ficha técnica. Así, a cada persona que ofrezca sus sábanas se le entregará una de estas piezas como agradecimiento.

No obstante, la idea original del artista era llenar este mismo espacios con miles de ejemplares de laurisilva pero la dificultad de mantenerlos con vida provocó que cambiara a este otro proyecto que también hacía tiempo que quería poner en práctica. Ahora, con el proyecto efímero que ya se puede visitar, el artista desea «trabajar con la memoria de las sábanas» lo que implica transitar «por la enfermedad, el sufrimiento, el amor, el sexo o los sueños», relató durante la presentación.

Curada por el director artístico de TEA, Gilberto González, esta muestra es fiel a la forma que tiene José Herrera de percibir su propio trabajo. Precisamente González destacó que «José Herrera forma parte de una generación en Canarias en la que muchos parten de una posición cercana al minimalismo» pero precisó que en el caso de la obra del artista lagunero «hay elementos que pueden recordar a su inicio aunque existe desde el primer momento ya una coherencia en los elementos, en la utilización del color, en el método de trabajo constante y no hay nunca abandono de esas ideas».

El director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Alejandro Krawietz, indicó que exposiciones como la que ya se puede visitar en TEA«dan sentido a una infraestructura como esta» y calificó al autor de la muestra como «uno de los artistas capitales en la tradición contemporánea del arte en el ámbito nacional» y por eso concluyó que la reflexión que se extrae de la obra producida durante los últimos 40 años por Herrera «tiene su espacio contemporáneo dentro y fuera de las Islas, en cualquier territorio».