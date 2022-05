Sónar 2022: vuelve la luz tras mil días de oscuridad pandémica

Nadie en sus cabales habría podido imaginar que el concierto de Matthew Herbert con la Brexit Big Band en el Teatre Grec, la noche del 21 de julio de 2019, iba a ser el último del festival Sónar en casi mil días. Desde aquella fabulosa velada de clausura, la gran cita de las músicas avanzadas se vio obligada a cancelar dos ediciones, las de 2020 y 2021, por dramáticas razones sanitarias de todos conocidas. Y, aunque pudo retomar cierto pulso con sendas ediciones especiales en otoño y sendos viajes a las sedes de Estambul y Lisboa, no será hasta ahora, justo dentro de un mes, que el Sónar volverá a ser la palpitante fiesta musical, tecnológica y creativa de cada verano barcelonés desde el casi antediluviano 1993. Un total de 176 actividades y más de 200 artistas entre el Sónar propiamente dicho y la feria paralela Sónar+D, destinadas a borrar, entre el 16 y el 18 de junio, dos funestos años y medio de oscuridad pandémica.

"Han sido mil días sin el Sónar que todos conocemos, pero no hemos estado parados, ni mucho menos", afirmó ayer Ricard Robles, codirector del festival, en la presentación oficial de esta 29ª edición. "Volvemos con más ganas que nunca. Este tiempo nos ha servido para revisar y repensar el festival, su vocación de ser muestrario y laboratorio de la diversidad cultural de nuestro tiempo", añadió. En este sentido, será el Sónar+D quien experimente una mutación mayor con respecto a otras ediciones: abandona su tradicional espacio en el pabellón 4 de Fira Montjuïc (el de la vacunación, sí) para ocupar el Palau de Congressos y la intención es que su programación (conferencias performativas, clases maestras o shows tecnológicos) sea más accesible para el público diurno del festival. "Se diluyen las fronteras entre festival y congreso. Será una experiencia completamente nueva", afirma el director.

El cartel de esta 29ª edición está cerrado desde hace semanas, por lo que no hay sorpresas ni revelaciones a la vista. Recordemos algunos de los nombres más rutilantes del cartel, puro y estimulante eclecticismo artístico: The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, Arca, C. Tangana, Nathy Peluso, Maria Arnal i Marcel Bagés, The Blessed Madonna, Morad, Folamour, Samantha Hudson… No acabaríamos. "Quizá sea por el tiempo de que han dispuesto, pero creo que este año los artistas han estado más creativos que nunca. Expanden y ponen al límite las fronteras del festival", asegura el también codirector Enric Palau, que se detuvo en el concierto que ofrecerá Niño de Elche con Ylia y la Banda La Valenciana para explicar lo que significa, literalmente, desafiar los límites y saltar al hiperespacio: "Su espectáculo Concert de músika festera reinterpreta la música popular cruzándola nada menos que con el sonido bakala, las raves y la tradición flamenca".

El Sónar-2022 se define a sí mismo como "la pista de baile más grande del mundo", alargando el jolgorio hasta que salga el sol (concretamente, las 7.00 horas de sábado y domingo) con indiscutibles estrellas del 'clubbing' mundial, como Reiner Zonneveld, Charlotte de Witte, Anfisa Letyago o, por supuesto, Richie Hawtin. Este año visitan el festival artistas de cinco continentes, en una excitante muestra de la diversidad cultural de la que hace bandera el festival. Palau, siempre prescriptor de primera, nos advirtió de la visita de Scorpion Kings, "eyes del nuevo género de referencia en Suráfrica, el house amapiano", del que ofrecerán una espectacular sesión de seis horas en el escenario circular de SonarCar, la noche del sábado.

El pasado mes de abril, el Sónar abrió sucursal en Lisboa, en una exitosa experiencia que, seguramente, tendrá continuidad. Dado que el Primavera Sound ofrecerá en 2023 edición doble en Barcelona y Madrid, los codirectores de Sónar fueron requeridos en la rueda de prensa sobre la posibilidad de que, algún día, el festival abra sede en la capital de España. ¿Han recibido alguna llamada de Ayuso? Robles y Palau sonrieron. "Recibimos muchas llamadas. El Sónar es un festival que cumplirá 30 años en 2023 y está completamente arraigado en la ciudad. Nos encanta ir a Lisboa o Estambul como embajadores de una forma de hacer, somos felices de exportar, pero siempre volviendo aquí", zanjó Robles, que tampoco se expandió más de lo imprescindible cuando se les interpeló sobre la aplastante acumulación de festivales en Barcelona, que prácticamente verá cómo se engancha el Primavera, en su doble edición del 2 al 12 de junio, al Sónar, que alza el telón el 16: "Estamos en un año excepcional y las las administraciones están trabajando para que la ciudad no se sienta saturada y sea un buen año para todos".

Con un presupuesto de 9,4 millones de euros, muy similar al del 2019, la mayor parte procedentes de recursos propios, el Sónar asegura no tener una previsión de público asistente, pero sí de aforo: 17.000 personas diarias para el Sónar de Día, y 32.000 para el Sónar de Noche. No se emitirá "nada" por streaming, a diferencia de otros años, y habrá actividades fuera del recinto de la Fira, bajo el epígrafe de SonarExtra: el proyecto Hiperorgan en el Palau Güell, la instalación inmersiva Transient de Quayola en el Hotel ME Barcelona o la instalación Sondear, del fallecido Mika Vainio en la Tàpies, por poner tres ejemplos.