La Sinfónica interpreta el estreno mundial de ‘Albares’, de Pacho Flores

La Sinfónica de Tenerife afronta esta semana el estreno mundial de la obra Albares, concerto para fliscorno y orquesta, del venezolano Pacho Flores, que estará en la Isla como solista de esta pieza acompañando a la formación del Cabildo en un programa que, bajo la dirección de su compatriota Christian Vásquez, también incluye Danzas latinas, concierto para trompeta y orquesta, de Efraín Oscher, y la Sinfonía nº5, de Piotr Chaikovski. La cita será este viernes, a partir de las 19:30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio.

Para la interpretación de Albares, Flores recurre a una familia de fliscornos con el siguiente desarrollo que explica el compositor en el programa del concierto. «Para el primer movimiento –Bambuco en Valencia–, he utilizado un fliscorno en Do. Aquí he querido representar un bambuco, baile muy popular en Colombia y los Andes venezolanos. Para el segundo –Milonga en Mislata–, he utilizado un fliscorno grave en La, con una nostálgica milonga, género de perfume rioplatense, típico en Argentina y Uruguay. El tercer movimiento –Periquera en Navajas– es una periquera, una suerte de joropo típico de los llanos venezolanos y parte de los colombianos, que representa alegría».

Pacho Flores también será el protagonista en la primera pieza del concierto, compuesta por el uruguayo Efraín Oscher (Montevideo, 1974), quien la creó para celebrar sus diez años de colaboración con el trompetista venezolano. Esta obra fue un encargo realizado por la Real Filharmonía de Galicia que se estrenó en noviembre de 2019 en Santiago de Compostela y que interpreta por primera vez la Sinfónica de Tenerife.

La obra está compuesta de cinco danzas y cada una de ellas es ejecutada con un instrumento distinto, alguno construido especialmente para Flores: Bomba de Puerto Rico con corneta en mi bemol, Zamba de Argentina con fliscorno, Samba de Brasil con trompeta en do, Bembé de Cuba con trompeta en re y Milonga del Uruguay con corneta en fa.

La segunda parte del concierto se dedica a la Sinfonía nº5 de Chaikovski, una obra que, junto a la Sexta –conocida como la Patética– constituyen lo mejor del pensamiento sinfónico del compositor. La Quinta transmite una cierta tendencia a una blanda sensualidad y en ella el autor se posiciona como el portavoz del mal del siglo, del pesimismo romántico que suaviza con fases más cordiales en los que se manifiesta la influencia del italianismo musical.

El solista en el concierto de esta semana de la Sinfónica de Tenerife ha obtenido el primer premio de los concursos Maurice André, Philip Jones y Cittá di Porcia. Formado en El Sistema, Pacho Flores ha ofrecido recitales en Carnegie Hall, Sala Pleyel de París o Opera City de Tokio. Como miembro fundador del Quinteto de Metales Simón Bolívar ha participado en numerosas giras por Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Japón. Actúa regularmente con orquestas como la Arctic Philharmonic, Philharmonie Salzburg, Sinfonieorchester Basel, Tucson Symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta de Stavanger, Orquesta NHK de Japón, Nacional de México, Filarmónica de Buenos Aires, San Diego Symphony, Nacional de la Radio de Polonia, Sinfónica del Estado de São Paulo, ORTVE, Real Filharmonía de Galicia y Simón Bolívar de Venezuela.

Christian Vásquez es director musical de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño de Venezuela, a la que dirigió en una notable gira por Europa que los llevó a Londres, Lisboa, Toulouse, Múnich, Estocolmo y Estambul. Ha sido director titular de la Orquesta Sinfónica de Stavangery principal director invitado de la Het Gelders Orkest.