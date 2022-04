Ahora las K-Narias son tres

«Que me dejen bailar, que sí que puedo ¿No me ven?». Esta es una de las estrofas de la nueva canción del dúo musical más famoso del Archipiélago, K-Narias. El lanzamiento ha llegado con sorpresa: el anuncio inesperado del embarazo de Gara, que se produce justo al final del nuevo videoclip. La respuesta no se ha hecho esperar y las gemelas de Añaza han recibido una oleada de felicitaciones por la buena noticia.

El tema, explicaron, es además una reivindicación feminista, una lucha con la que se han identificado siempre tanto dentro como fuera de los escenarios. Critican «el sufrimiento que han tenido que pasar muchas mujeres tanto en la industria de la música como fuera de ella a la hora de querer cumplir su deseo de ser madres», detallan.

Con Mi bebé, este nuevo tema, quieren demostrar que la carrera de una mujer no se para por el hecho de tener hijos. Las gemelas han encontrado el momento perfecto para publicar una canción que ha sido escrita por la propia Gara con ayuda del grancanario Danny Romero. «Hacía montón de tiempo que no lanzábamos nada nuevo. La idea surgió a raíz de mi embarazo. Le dije a mi hermana que era una buena forma de anunciarlo y nuestros seguidores ya estaban como locos pidiéndonos que sacáramos algo».

Se trata, explica el equipo artístico de el dúo, de una canción «muy actual» que a la vez es un regreso a los orígenes de las K-Narias. «Hasta ahora, los resultados de visualizaciones obtenidas son mejores que los de temas anteriores. El lunes hice una publicación en mis redes personales dando las gracias porque ha sido una locura. Sobre todo a nivel personal, la gente me ha mandado muchísimos mensajes privados. Ha sido impresionante», explicó.

«He recibido más de 5.000 mensajes, hay más de un millón de visitas en Facebook y mucha de gente que no nos sigue pero que quería ver la noticia. Ha sido una locura, el single se lanzó hace unos días y ya va casi por las 200.000 visitas. Creo que ha sido un cúmulo de todo. A la gente le gusta la canción porque les recuerda a las K-Narias antiguas pero actualizadas». Además de Romero, que ha colaborado en la redacción de la letra, el productor David Cuello también se ha sumado a esta propuesta. «Está trabajando con grandes artistas a nivel nacional y ha sido una maravilla. Dimos en el clavo con todo: con la canción y con la letra reivindicativa», festejó.

«Desde el comienzo de nuestra carrera, hace ya casi 18 años, siempre hemos reivindicado mucho el feminismo en casi todas nuestras canciones. Ahora, desgraciadamente, hay muchas cosas que contar en varios ámbitos. Con el lanzamiento de Mi bebé hablamos de la maternidad. Muchas mujeres han sufrido a la hora de querer ser madres», reflexionó la mitad de este dúo de Añaza.

Es cierto, continuó Gara, que tradicionalmente se ha visto como «chocante» la imagen de una artista, embarazada, sobre el escenario. La propia industria, asegura, ha tenido la mala costumbre de penalizar a las artistas que apuestan por la maternidad. «Tanto en el vídeo como en la canción lanzamos varios mensajes, desde la defensa de la lactancia como un gesto totalmente natural hasta el hecho de que una mujer no tiene por qué abandonar su metas por su deseo de tener hijos».

Por suerte, celebran, las cosas cambian poco a poco y estos últimos meses ha habido un auténtico baby boom entre artistas como Natti Natasha, Greeicy, Rihanna y la propia Britney Spears, que ha anunciado su nueva maternidad hace apenas unos días. «Eso, sin duda, ayuda a visibilizarnos pero antiguamente era muy raro ver a una mujer encima de un escenario cantando con su pancita. Era algo como ilógico seguir haciendo tu vida normal cuando, si no hay riesgo, se puede seguir haciendo de todo sin ningún problema».

Gara, de hecho, lo ha demostrado en los últimos meses. «Llevo tiempo embarazada e hice la gira carnavalera. Ha sido impresionante porque después del parón del coronavirus hemos tenido muchas actuaciones, también en televisión. He demostrado que estoy igual que siempre y que rindo como siempre encima de un escenario. Ahora que lo he podido contar y quitarme ese peso de encima, ya luciré más mi pancita. Obviamente, ya es imposible de esconder», insistió.

Las K-Narias definen Mi bebé como un canto de al «empoderamiento y a la libertad» y reconocen que, pese a que siempre han tratado de mantener su vida personal dentro del marco de la privacidad, «después del coronavirus, estamos en un momento de la vida en el que conectamos más para ser nosotras mismas».