Beatriz Martín inicia en El Búho un nuevo ‘ramillete’ de conciertos

Beatriz Martín recupera hoy un concierto en El Búho La Laguna que tuvo su fecha inicial en enero pero que se celebra ahora con la banda al completo que acompaña a esta cantautora del Sur de Tenerife desde 2007. Con esta propuesta de rock y pop para la conocida sala de La Laguna inicia un ramillete de nuevos conciertos que se celebrarán en abril, mayo y junio, incluso dos nuevas incursiones en Luxemburgo, país que visitó el 12 de marzo en una sala que colgó el cartel de sold out. Las entradas para disfrutar de este concierto están en la página web de la cantautora: https://www.beatrizmartinoficial.com/conciertos.

Beatriz Martín está en un momento de efervescencia compositiva pues no ha dejado de sacar temas, uno tras otro desde el 2019, lo cual le valió su compilación en Aquí y Ahora, un álbum con el que rodó lo poco que permitió el 2020 (el año del covid-19) así como en 2021.

Desde que comenzó 2022 sigue componiendo a un ritmo muy acelerado y todos esos temas quedarán recogidos en su nuevo Ep, de seis temas en total y que lleva por título Sigo en pie. Es «una alegoría» a su carrera musical vista desde la pandemia «pero sobre todo desde el confinamiento», en palabras de Martín. «No termino de entender qué me ha pasado con la pandemia, pero si puedo decir que me ha generado una cantidad de letras que valoro como algo muy positivo para mi carrera. Sigo en pie será un gran paso, no sólo por la madurez que han tomado los temas sino por contar con Sergio Sancho, quien le dará a los mismos un impulso importante”, asevera.

El talento de Beatriz Martín ha dejado rastro en los premios y es que este año ha sido galardonada en los Top Artistas Canarios 2021/2022 y luego están las nominaciones a los Premios MIN (Premios de la Música Independiente), que igualmente han reconocido el trabajo de la compositora tinerfeña a Mejor Canción y Mejor Videoclip, por el tema Ella primero que formará parte del Ep Sigo en pie, estrenado en diciembre del año pasado, así como otra nominación a Mejor Artista Emergente.

Su incursión en Luxemburgo, un concierto que llenó el pasado 12 de marzo, le ha abierto dos nuevas salas en el pequeño país encerrado entre las fronteras de Bélgica, Francia y Alemania.