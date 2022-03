El ‘Marilyn’ más caro del mundo

Quizás muchos no lo conozcan por su nombre, Shot Sage Blue Marilyn (1964), pero este cuadro realizado por el emblemático artista plástico estadounidense Andy Warhol podría convertirse en poco tiempo en la pintura del siglo XX más cara jamás vendida en una subasta. La casa inglesa Christie’s anunció este lunes esta venta, que será ofrecida en mayo durante la venta de arte del siglo XX de la firma y cuyo valor se ha estimado en alrededor de 200 millones de dólares, lo que se traduce en unos 182 millones de euros.

Shot Sage Blue Marilyn es uno de los ejemplares de los coloridos retratos de pop-art de Warhol, de colores azules, rosas y amarillos. El presidente de arte de los siglos XX y XXI en Christie’s, Alex Rotter, afirmó que «el Marilyn de Andy Warhol es la cima absoluta del pop-art estadounidense y de la promesa del sueño americano que encapsula optimismo, fragilidad, celebridad e iconografía todo en uno». El cuadro ya ha sido exhibido en algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Guggenheim de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid, el Royal Academy of Arts de Londres o el Neue Nationalgalerie de Berlín.

Alex Rotter afirma que se trata de «una de las pinturas más icónicas de nuestro tiempo» y que «siempre ha sido una pintura codiciada». Esta obra está siendo consignada por la Fundación Thomas y Doris Ammann en Zúrich. Thomas fue uno de los vendedores y coleccionistas más influyentes de la década de 1980, colocando arte moderno e impresionista con multimillonarios como Gianni Agnelli y Ronald Lauder. Tras su fallecimiento en 1993 a la edad de 43 años debido a las dificultades generadas por el Sida, su hermana Doris se hizo cargo de la galería y la dirigió hasta su muerte el año pasado. De este modo, las ganancias de la venta de Shot Sage Blue Marilyn se destinarán íntegramente a la fundación, que se dedica a programas de salud y educación para niños.

Los expertos de la casa de subastas equipararon el cuadro a otras piezas icónicas como la Monna Lisa de Da Vinci, Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso y El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Con todo, la pintura no está garantizada por lo que Christie’s no se compromete a venderla antes de la subasta y si no aparecen compradores con 182 millones de euros, la obra podría no venderse finalmente. En este sentido, Alex Rotter agregó que existe la posibilidad de que antes de mayo un supuesto tercer garante pueda intervenir y aceptar comprar la pintura por un precio mínimo antes de la subasta. De este modo, dada la precariedad de la venta, y el hecho de que el mercado de Warhol ha perdido impulso durante la última década, la estimación de 182 millones podría ser una tarea difícil de lograr.

No obstante, la casa de subastas se muestra esperanzada puesto que en 2018 se vendió un Warhol naranja de la misma serie por 250 millones de dólares y el presidente de arte de los siglos XX y XXI afirma que «ha habido ventas privadas de Warhol por más de 100 millones de dólares».

La pieza

Esta obra forma parte de la serie The Shot Marilyns que el artista plástico realizó tras el fallecimiento de la actriz, en 1962. Se trata de cuatro piezas que Warhol realizó dos años después de la desaparición de Monroe y que se diferencian por los colores de su fondo y que cuentan con una curiosa historia. Dorothy Podber vio las pinturas recién terminadas apiladas unas contra otras en el estudio y le preguntó al autor si podía fotografiarlas, que en inglés es take a shot. Creyendo que quería decir que quería fotografiar las pinturas, Warhol le dio permiso pero Podber sacó un revólver de su bolso y disparó a la pila de cuatro pinturas de Marilyn, que se conocieron a partir de este episodio como The Shot Marilyns. El quinto cuadro, el que ahora se subastará, y que tiene el fondo color turquesa, no se encontraba en la pila y se vendió mucho más tarde, en el año 2017, por 91 millones de dólares.

Warhol empezó a crear serigrafías de Marilyn Monroe tras la muerte de la actriz y compuso varias reproducciones coloridas de su rostro, aunque no fue hasta 1964 cuando desarrolló una técnica más elaborada y laboriosa, con la que dio a luz el ejemplar que saldrá a la venta. Con anterioridad, otras obras de esta serie ya se han hecho virales, como cuando una de ellas se convirtió en un símbolo de los esquemas de evasión de impuestos, en 2008, cuando el coleccionista de Chicago Stefan Edlis vendió un Marilyn turquesa al administrador de fondos de cobertura Steve Cohen por 80 millones de dólares. Sin embargo, Edlis evadió casi 20 millones de dólares en impuestos al convertir los ingresos imponibles de la venta en más compras de arte.