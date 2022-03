Casanova trae sorpresas a Tenerife

Viviana Casanova es una de las estrellas que aterrizará en Tenerife el próximo 16 de abril, Sábado Santo, para participar en uno de los retornos más esperados tras lo peor de la pandemia sanitaria: el GreenWorld Festival. Nacida en Chile pero asentada en España, reparte su residencia habitual entre Gerona y Barcelona.

La próxima Semana Santa será una de las protagonistas de uno de los primeros grandes festivales de música electrónica que retornan en el país. Además, el evento, que promete ser uno de los grandes atractivos turísticos de esta temporada en Canarias, estrena escenario: el Campo de Golf del Sur, en San Miguel de Abona. «Me gusta ofrecer algo sorprendente para cada sesión y Tenerife no va a ser diferente. Intento siempre que cada actuación incluya algo especial. En esta ocasión, además, voy con algunas composiciones nuevas a estrenar», adelanta la artista sobre su paso por la Isla.

Elegante y versátil son dos de sus características sobre la tarima. Casanova frecuenta el Deep, el Tech-house y el Techno sin olvidarse del Hip Hop. La joven tiene buenas vibraciones de cara al verano y al resurgimiento de los conciertos en directo y las sesiones tras la pandemia. «Hemos tenido una época muy difícil en la música en directo en general a raíz de la pandemia. Pero ahora mismo siento y veo en los eventos que la gente tiene más ganas que nunca de disfrutar. Poco a poco los países van abriendo y creo que el 2022 terminará siendo un buen año para la música electrónica», adelanta. El escenario, sin duda, es uno de sus espacios favoritos. Esa predilección se podrá ver el próximo 16 de abril en el Sur de la Isla. «Para mí lo mejor de subirme a un escenario es ver disfrutar a la gente conmigo. Si además se conocen tus canciones, es una sensación increíble. Esa conexión con el público es algo realmente especial».

Le acompañan en el cartel del GreenWorld Jamie Jones, Arxip & Iva Dive, Stany y los dj Ilario Alicante y Enzso Siragusa, dos referentes internacionales. «Me gusta toda la música electrónica en general pero mi estilo en cabina se decanta más hacia el Techno, Tech House y House. Potente e intenso», explica por su parte sobre sus preferencias musicales.

Además, la artista diferencia entre una sesión de cabina y la experiencia de ponerse frente a miles de espectadores, algo que podrá revivir en Tenerife el próximo Sábado Santo. «Las sesiones en un club, por lo general, suelen ser más largas de lo que puedas llegar a actuar en un festival donde hay más artistas», detalla. «Eso hace que puedas desarrollar una historia y arriesgar más en la selección musical. Se crea una conexión más íntima con el público».

Casanova afronta de otra manera sus apariciones en los grandes eventos de música. «En un festival el set se concentra en menos tiempo, por lo que debes poner toda la energía más concentrada y hay menos margen para conectar con el público, pero si lo consigues, obviamente el impacto es mucho mayor al haber más gente. Los festivales también fomentan mucho el descubrimiento de nuevos artistas», reconoce.

Sobre sus inicios en el mundo de la música, asegura que intenta no perder esa esencia, el motivo por el cual empezó a actuar. «Por supuesto, en los más de diez años que llevo en la música mi estilo ha ido evolucionando. Gracias a mi sello, últimamente siento que la gente puede identificar mucho más mi estilo». Casanova creó hace poco Vassnova, su propio sello musical. «Acabamos de lanzar mi último release Sorry not Sorry donde trabajamos en una portada muy especial con la fantástica ilustradora madrileña Be Fernández», celebra. El próximo viernes lanzará un nuevo EP: Speakerphone. Producido por Drax Nelson (Reino Unido) será la antesala de otro lanzamiento, el de su primera remezcla de One, Two, Three, Four de la mano de Dok & Martin. «Estoy invirtiendo mucha energía en el sello. Es muy importante para mi tener una plataforma dónde poder sacar no solo mi música, sino también trabajar con otros artistas con los que tengo gran conexión», concluyó.