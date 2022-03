El homenaje de un nieto a sus lectores

Tras varios años de silencio narrativo, el escritor tinerfeño Agustín Díaz Pacheco (La Laguna, 1949) presenta esta tarde su último libro, Cuentos de otoño, un compendio de relatos breves que, como el propio autor afirma, «surgió de una época de sequía» y que homenajea a algunas de las figuras familiares más importantes de su vida y, como no podía ser de otra forma, honra también a sus más fieles seguidores, a sus lectores. Cuentos de otoño se presentará de manera oficial esta tarde en la Casa Museo de Los Sabandeños, en La Laguna, a partir de las 19:00 horas, en un acto que estará presentado por los escritores Jesús Rodríguez Castellano y Elena Villamandos y contará con la participación de la pintora y escritora Ana García-Ramos y el profesor de literatura Rafael Fernández Hernández, así como con el dibujante y autor de las ilustraciones del libro Raúl Consuegra León.

Dice la Premio Canarias de Literatura Cecilia Domínguez que Díaz Pacheco ofrece en este nuevo libro «una colección de diez cuentos en los que la soledad, la angustia, la falta de comunicación o el miedo a relacionarse, el miedo a la violencia o la violencia misma, los libros y su papel crucial en la vida, conforman esa reflexión del autor sobre la compleja condición humana». La escritora indica que la «apatía» y «ensimismamiento» del autor parecen buscados «para huir de una realidad que lo hiere, a pesar de que siempre ha detestado la inacción. Contradicciones que van a reflejarse a lo largo de todos estos relatos».

«Banalizar la literatura, ofrecerle todo en bandeja al lector, es una ofensa» Agustín Díaz Pacheco - Escritor

En cualquier caso, el autor afirma que estos cuentos se convierten en un homenaje a ciertos familiares y todos ellos están conectados. Son un canto a un primo que falleció muy joven, a su madre «que no pudo pintar todo lo que hubiera querido», y a su abuelo, que fue capitán del Ejército, impulsó la creación de un periódico, era topógrafo y maestro nacionalista, «cuatro actividades que muestran su gran movilidad intelectual». Y, por supuesto, dedica este libro a sus lectores, aunque les advierte de algo: no se los va a poner fácil.

Agustín Díaz Pacheco afirma que «no soy muy explícito en mis textos porque quiero que el lector copartícipe, no en la escritura sino en la recepción de la obra», por eso compara su labor con la de un profesor «que no anticipa el resultado del examen y yo, de igual manera, lo hago para que el lector se esfuerce, por una cuestión de respeto». Porque, concluye, «banalizar la literatura, ofrecerle todo en bandeja al lector, es una ofensa». La obra narrativa de Díaz Pacheco está compuesta por relatos y novelas y el autor afirma que «escribir cuentos es más difícil que afrontar una novela» porque el cuento le exige «una enorme concentración porque hay que ser meticuloso y supone un trabajo de precisión, mientras que la novela acepta una cierta dispersión al escribir».

Díaz Pacheco reconoce que lo han llegado a considerar un escritor pesimista pero explica que «hay que mirar a esta sociedad de manera escéptica, aunque sin prescindir de una cierta carga utópica». «Si una persona de 90 años mantiene la curiosidad no será un nonagenario sino que será un joven de 90 años», concluye el autor tinerfeño quien lamenta que a muchos jóvenes actuales les falte la ilusión y únicamente se interesen por lo instantáneo.

«Escribir cuentos es más difícil que afrontar una novela porque exigen una enorme precisión»

Libro inesperado

Agustín Díaz Pacheco explica que «este libro surgió en un momento de sequía porque yo ya no participo del mundo cultural ni literario». No obstante, el prologuista de Cuentos de Otoño, el arquitecto y profesor de Literatura en la Universidad de Jacksonville (Estados Unidos), Jorge Majfud, lo convenció para darle forma aunque reconoce que en la actualidad no tiene tanto ímpetu como cuando era más joven. «La tarea de escribir es muy solitaria y no está acompañada del aplauso que supone la contemplación del espectador, por lo que muchas veces me paro a reflexionar si debo continuar con ella». A pesar de todas estas dudas, Agustín Díaz Pacheco continúa escribiendo y ya está dando forma a su próxima novela, que en esta ocasión gira alrededor de la crítica al poder y el micropoder.

«Este libro surgió en un momento de sequía porque ya no participo del mundo cultural»

Así, Díaz Pacheco continúa con su análisis de la realidad que le rodea y alerta de que «la pandemia es una herida que se está curando pero dejará una gran cicatriz en el subconsciente colectivo y hay que hacer todo lo posible para que los jóvenes de ahora no se conviertan en una generación perdida». Del mismo modo, lamenta «la cuestión altamente preocupante» que se extrae del barómetro de hábitos de lectura en España de 2021 que muestra que, si bien el 64,4% de los ciudadanos españoles ha leído algún libro en momentos de ocio, el 35,6% de ciudadanos nunca ha efectuado alguna. «Se trata de una situación infame», resume Díaz Pacheco puesto que «Canarias es casi el furgón de cola de España y esto afecta al universo cultural, sin duda», concluye el autor tinerfeño.