«Las fotografías son, para mí, una necesidad interior de expresión»

Giordano Raigada se hizo, en la XXVedición del Premio Internacional de Fotografía Rafael Ramos García de la Universidad de La Laguna (ULL), con dos reconocimientos, el de la modalidad de fotografía individual y la de serie, con cuatro escenas bajo el título Dream’s intimate thoughts. El fotógrafo, afincado ahora en Madrid, nació en Suiza, y es hijo de un emigrante de Huelva y una barcelonesa. Ahora, en sus propuestas fotográficas construye un mundo surrealista que es fruto de la edición digital y en el que él mismo es el protagonista. Las redes sociales se convierten en el mejor aliado de Raigada y en la actualidad es la única forma que tienen los tinerfeños de disfrutar de la propuesta artística de este creador cuyo trabajo ha sido reconocido por la Universidad de La Laguna. «No he tenido tiempo de hacer grandes exposiciones y, aunque he estado por Canarias, ahora mismo quien quiera ver mi propuesta tiene que hacerlo a través de las redes sociales», comenta este fotógrafo, cuya vida siempre ha girado alrededor de la fotografía.

Vive usted en Madrid desde hace años, ¿cómo terminó presentándose a un concurso de la Universidad de la Laguna?

Llevo casi 20 años haciendo fotografías e intentando que mi trabajo tenga la mayor visibilidad posible, que creo que es algo que intentamos todos los que no somos famosos o no tenemos presencia en primera línea. Así que presentarme a estos concursos siempre me da algo más de visibilidad. Suelo presentarme si el certamen cuadra con los temas que trato en mis propuestas y en esta ocasión creo que cuadró todo.

¿Se dedica exclusivamente a la fotografía artística?

No vivo de estas fotografías, aunque hace más de 20 años que hago fotografía y he publicado un libro sobre ello. La fotografía siempre ha formado parte de mi vida porque en mi casa siempre ha habido cámaras fotográficas y también por mi profesión, porque soy técnico de artes gráficas. Empecé reparando máquinas de fotomecánica y fotocomposición. Siempre he estado en este mundo pero empecé hace relativamente poco a hacer un trabajo con cierta coherencia.

En el caso de las imágenes que presentó al concurso de la ULL y que han sido premiadas, ¿las realizó en específico para este certamen?

Nunca hago ninguna foto para ningún concurso en concreto. Las fotografías las hago porque son una necesidad interior para mí, porque necesito expresar ideas e historias. Durante todo este tiempo, a través de internet veo convocatorias de concursos y, si se adaptan a mis propuestas, me presento. Pero las fotos las hago para mí mismo, como una forma de expresión, no pensando en ningún premio en el futuro.

¿Las hizo hace tiempo?

Estas fotos tienen un par de años porque yo venía de hacer otro tipo de fotografías y hace unos dos o tres años abandoné la línea anterior y me centré en lo que estoy haciendo ahora. Yo venía del mundo analógico pero este tipo de trabajo de ahora tiene que ver más con el fotomontaje y con la manipulación digital. Hago varias fotos y voy montándolo todo digitalmente hasta que surge una sola imagen.

¿Qué es lo que trata de expresar con las imágenes que crea?

Mi interés fotográfico se basa en el mundo de las ideas porque a mí lo que me interesa es la filosofía y el conocimiento. No es la primera vez que me dan un premio en una universidad porque yo creo que mis fotografías encajan bastante bien con lo que piden en estos concursos en concreto. Aunque, como ya he dicho antes, mis ideas van surgiendo y luego cuadran o no con las convocatorias de los concursos.

En esta ocasión, usted es el protagonista de las imágenes. ¿Es algo que suela hacer en su producción artística?

Sí. Siempre soy el protagonista de mis fotos. El modelo siempre soy yo pero por una cuestión de presupuesto. Querría haber contado con Brad Pitt o George Clooney pero el presupuesto no da para más. El modelo va con un sombrero porque no quiero que sean autorretratos como tal y por eso uso un abrigo, un bigote o las gafas, que tratan de despersonalizar al personaje. Las imágenes tratan de trasmitir ideas y por eso no es mi figura lo más relevante.

¿Siempre trabaja con series fotográficas o también crea propuestas individuales?

Me interesa el mundo del conocimiento, me gusta leer sobre ciencia y filosofía y eso se acerca mucho al mundo académico. Hay algunas propuestas que son series y otras son imágenes sueltas pero, como todas redundan en las mismas ideas, son muy coincidentes. Además, en todas trato de mantener la misma estética.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Ahora mismo mi trabajo sigue abierto. Edité un libro hace dos años con parte de lo que hago y sigo trabajando en imágenes pero en la misma línea porque es lo que me gusta y con lo que me siento bien y cómodo. Yo hago las fotos para divertirme y porque me encuentro bien haciendo ese tipo de trabajo. Todas las semanas trato de publicar algo en mis redes.