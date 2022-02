Warhol viaja hasta La Palma

Sesenta obras de arte y casi medio siglo de creación en torno al PopArt. La Fundación CajaCanarias inauguró ayer ‘This is Pop’ en Santa Cruz de La Palma. Podrá visitarse hasta el 19 de marzo.

El Espacio Cultural que la Fundación CajaCanarias gestiona en Santa Cruz de La Palma inauguró este jueves día 3 de febrero una exposición que lleva hasta la Isla Bonita piezas de artistas de la talla de Warhol, Roy Lichtenstein o Julian Opie, entre otros. Se trata de This is Pop, una muestra que podrá visitarse en la Casa Massieu, ubicada en la céntrica Plaza de España, hasta el próximo 19 de marzo. El proyecto nace de la colaboración de la entidad cultural canaria con la empresa Gacma y viajará también al Espacio Cultural de CajaCanarias en La Laguna una vez termine su estancia en la vecina isla de La Palma.

El horario de visita se extenderá de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas y los sábados entre las 10:00 y las 13:30 horas. Toda la información sobre esta exposición está disponible a través de la página web www.cajacanarias.com.

La exhibición llega al Archipiélago tras pasar por varias ciudades españolas e incluye más de sesenta piezas de artistas que trabajaron con el lenguaje Pop desde los años 50. Cronológicamente llega hasta nuestros días, ya que la obra de arte más joven de las que cuelgan en La Palma fue realizada el pasado 2020. «Está planteada de una forma muy didáctica y dividida en bloques temáticos. Empezamos hablando del PopArt en Inglaterra, luego hacemos referencia al movimiento y al estilo de vida americano y luego vemos la tendencia Pop en España, el Neo Pop y la Posmodernidad hasta llegar a la influencia del Pop en el arte urbano», explicó la comisaria y directora de exposiciones de Gacma, Antonella Montinaro.

Los principales artistas incluidos en la muestra son, entre otros, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Rafael Canogar. Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr Shepard Farey (Obey), D* Face o Boamistura. La colección pertenece a los fondos de Gacma, que ha ido articulando esta interesante colección durante la última década. «Mi deseo para los visitantes de This is Pop es que reconozcan todos estos iconos. Mover nuestras exposiciones hasta enclaves periféricos forma también parte de nuestra misión. Nos gusta que la gente pueda ver a estos artistas en su ciudad. Todo tiene una vocación didáctica y de difusión», indicó Montinaro.

«Está planteada de una forma muy didáctica y dividida en bloques temáticos» Antonella Montinaro - Comisaria de la exposición

El recorrido se divide en cinco grandes bloques que están relacionados con temas, artistas, épocas y técnicas. Se inicia adentrándose en obras icónicas del movimiento PopArt internacional para proponer luego un acercamiento detallado a los artistas que desarrollaron este movimiento en España, explicaron desde CajaCanarias. «Cuando hablamos de la tendencia del Pop en España hay que entender que en nuestro país el movimiento fue más bien una huella. En la Península, tuvo un carácter más bien social y un tono bastante político. Tenemos que pensar la época que vivía el país a mitad de los años 70. En esta exposición destacaría, por ejemplo a Equipo Crónica y el trabajo de Arroyo o Canogar. Surgieron en la zona de Valencia a mitad de los sesenta», recordó la comisaria.

Para este grupo de artistas, empezando por el propio Andy Warhol, el objetivo principal era difuminar los límites entre el arte y lo popular. «Defendían que no había jerarquía y que el arte podía tomar prestado cosas de cualquier fuente. Si analizamos una de las piezas más emblemáticas de la exposición, la Marilyn de Warhol, vemos cómo la actriz se convirtió en un producto de consumo de masas tras su muerte, al igual que la famosa lata de sopa Campbells. Por eso retrata a muchos artistas, a actores y a políticos», añadió.

This is Pop se completa con una serie de actividades destinadas al público escolar, una de las líneas de trabajo que caracterizan a la Fundación CajaCanarias en cada una de sus propuestas culturales. Además de visitas escolares previa petición, también se organizarán talleres destinados al público familiar. Esta muestra tiene un marcado carácter interactivo e incluye carátulas de discos, desde The Rolling Stones hasta Lady Gaga pasando por Miguel Bosé, a quien Andy Warhol le diseñó la portada de uno de sus discos.