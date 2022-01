Rozalén: "Si no bailamos estamos muertos en vida"

La cantante manchega Rozalén no para con su nueva gira, en la que combina sus temas más solicitados con los de su LP multiventas 'El árbol y el bosque'. Número 1 en listas gracias a cortes como 'Este tren', 'El paso del tiempo' o el galardonado con el Goya a mejor tema original 'Que no, que no'.

Un año después, ¿qué le ha brindado su cuarto álbum, ‘El árbol y el bosque’?

El disco salió en el peor momento, pero fuimos de esos que nos atrevimos en 2020. Estoy muy agradecida porque la gente ha respondido muy bien y además es un disco que sin quererlo tiene mucho que ver con el tiempo que nos ha tocado vivir. Habla del autocuidado, de la mirada del interior, del ruido, de que el bosque te permita ver los árboles. No pensaba que llegarían tantas olas con las que reflexionar. El mayor premio fueron los 40 conciertos que pudimos dar el año pasado.

Europa anda perdida en un bosque, amenazada. ¿Su optimismo sigue sólido?

Solo tenemos dos opciones en la vida: o bailamos o no bailamos. Creo que es más importante bailar, porque si no estaríamos muertos en vida.

La música quizá no pueda cambiar el mundo, ¿pero sí remover corazones?

Claro que puede mover corazones y despertar la reflexión en la gente. No podríamos vivir sin la música. En momentos de euforia te permite bailar y evadirte; cuando estás triste, te ayuda a soltar la lágrima que necesitas. Nosotros somos música, y las canciones tienen esa posibilidad mágica de llevarte de un sitio a otro. Detrás de todas las revoluciones siempre ha habido un himno detrás.

Sus ventas sí pueden presumir de solidez. ‘El árbol y el bosque’ fue número 1 de ventas, disco de oro y top 10 de los álbumes más vendidos hasta 25 semanas después de su lanzamiento. ¿La música nunca le ha fallado?

A veces he sido yo quien le ha fallado a la música, cuando no me ha salido o he tenido momentos de crisis. El arte siempre está ahí, solo se trata de saber abrazarlo y hacer buen uso de él. Con la guitarra, con el folio, con el boli, como me pillas ahora, siempre pasas muchos momentos de inseguridad, de miedo, de pensar: ya no estoy inspirada, la gente se olvidará de mí. Ahora leía una letra de Calamaro que dice que para crear hay que sufrir. Yo soy muy insegura. Nunca sé qué va a pasar con mis canciones cuando las escribo, adónde me van a llevar.

¿Andrés Calamaro es uno de sus músicos de cabecera?

Lo he escuchado bastante pero no es el que más. Soy muy melómano. Lo último que he escuchado es Silvana Estrada y León Benavente. Trato de estar atenta a todo lo que va saliendo. Todo me aporta.

¿Cuándo supo Que no, que no (Goya 2021 a la mejor canción original por este tema incluido en ''La boda de Rosa', de Icíar Bollaín), no necesitaba más?

Al componer a guitarra y voz, las canciones pasan por mil disfraces. Y yo delego siempre, en mi equipo, mi productor, mi banda. Cuándo sé que la canción está es cuando me suena bien a guitarra y voz, y no le hace falta nada más. Un vestido u otro le permitirá crecer o quedarse en un espacio más íntimo.

Su público reúne tanto a gente adulta como a niños de corta edad. ¿Tiene muy presente a la niña que un día fue?

Totalmente, yo soy muy cría. Tengo un punto muy inocente y creo en la utopía. Lo que pasa es que cuando creces te das cuenta de que el mundo es un lugar muy horrible. No quiero perder mi parte de niña, la vida es amable así.

Hace unos meses se editó en formato vinilo su primer álbum, ‘Con derecho a…’, de 2013, con el que empezó todo. ¿Qué derechos reclama hoy?

Que no me dejen de escuchar. Tener un altavoz es algo muy poderoso.

¿Con qué nos encontraremos en el Auditorium?

Esta es la gira que mejor hemos preparado, al disponer de tanto tiempo. El público saldrá del Auditorium con ganas de vivir. El concierto tendrá mucho color y protagonismo de toda la banda.

¿Qué planes tiene para 2022?

Por fin he abierto el tarrito de la inspiración y estoy componiendo canciones nuevas. En este año cumplo el décimo aniversario de mi primer disco, que como dijiste antes salió en el 2013 pero lo hice en el 2012. Y quiero montar algo muy gordo y muy bonito.