El cubano Omar Sosa vuelve a la Isla para presentar ‘An East African Journey’

«Hay que salir de la isla para trabajar pero la isla, al final, siempre vuelve a llamarte». Con estas palabras trababa ayer de explicar lo bien acogido que se siente el versátil músico cubano Omar Sosa en Canarias. El artista, que es a la vez compositor, productor, pianista, percusionista, arreglista y líder de varias bandas, se subirá esta tarde a partir de las 19:30 horas al escenario de la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Las entradas para verle están agotadas desde hace días.

Preguntado acerca del tiempo que hacía que no actuaba en el Archipiélago, Sosa reconoció que ha «perdido la cuenta de los años que han pasado». Calcula que ha pasado más de una década desde que deleitó a los aficionados al jazz canarios por última vez. «Me gusta venir, siempre que he estado he sentido ese amor de los isleños. De hecho, pensé en quedarme a vivir aquí pero realmente es difícil moverse para trabajar», recordó. Llega al Auditorio para presentar su nuevo disco, titulado An East African Journey. El trabajo –en el que le acompañan Steve Argüelles a la batería y la percusión y Christophe Minck al bajo, arpa y efectos– es precisamente el resultado de un viaje por toda la zona Este del gigante continente vecino. Es, aseguró, un regreso a los orígenes. «Tuve la suerte de poder tocar allí con muchos músicos tradicionales y luego ya lo montamos todo en París». El resultado es un disco que incluye trece temas que muestran la riqueza musical de la que él considera «mamá África».

El trabajo que desgranará esta tarde dentro de la programación que el Auditorio de Tenerife dedica al jazz incluye material de Madagascar, Kenya, Sudán, Etiopía, Burundi, Zambia y las Islas Mauricio. Los instrumentos tradicionales que emplea van desde la valiha a la lokanga, el marovany, el kalumbu, krar, umuduri, nyatiti y el ravanne.

Sobre la calidad de los músicos cubanos, auténticos referentes a nivel internacional, Sosa bromeó diciendo que en su país «todo el mundo sabe bailar al ritmo de un tambor». El artista nació en Camagüey, donde aprendió desde muy pequeño a tocar la percusión y el piano. Especialista en fusionar estilos, combina también distintos efectos electrónicos y es conocido por su gran capacidad para improvisar.

El Auditorio de Tenerife ruega al público que acuda esta tarde al concierto de Sosa que llegue al recinto con antelación suficiente para consultar su documentación sanitaria y realizar una entrada escalonada a la sala. Las medidas al completo, así como el plan de contingencia contra el covid-19 certificado por Aenor, se pueden consultar a través de la web del Auditorio de Tenerife.