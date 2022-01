Cinco cineastas canarias rescatan la memoria de la autora Nivaria Tejera

En el año 1959, Nivaria Tejera publicó El barranco, un libro autobiográfico en el que esta escritora canario cubana relata la experiencia vivida cuando era niña y su padre fue encarcelado tras el estallido de la Guerra Civil. Esta obra está considerada la primera novela sobre el conflicto bélico en Canarias y ahora es la protagonista de un proyecto puesto en marcha por la cineasta Estrella Monterrey y que el miércoles 26 de enero se presenta en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. La cita tendrá lugar a partir de las 19:00 horas y, además de la proyección de las cinco piezas audiovisuales inspiradas en la novela, también se llevará a cabo una entrevista pública a la filóloga, profesora e investigadora María Hernández Ojeda, quien hablará sobre la vida y obra de la escritora, quien pasó buena parte de su vida asentada en París.

Nivaria Tejera fue una poeta, ensayista y novelista que nació en Cienfuegos, en Cuba, en el año 1930. Hija de padre canario y madre cubana, pasó su infancia en La Laguna, ciudad donde transcurre su novela El barranco y que se convierte en un protagonista más del relato. La escritora falleció en París en el año 2016. Ahora, las artistas y cineastas canarias Silvia Navarro, Daniasa Curbelo, Macu Machín, Estrella Monterrey Viña y Violeta Gil Quintana han sido las encargadas de crear las cinco piezas audiovisuales que se podrán ver en el Espacio La Granja, gracias a este proyecto patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Estoy de regreso de un sitio remoto, Allí se metían para que no los cogieran, Aquí estuvimos, Tanqueabajo y El barranco son los nombres de las cinco piezas audiovisuales creadas para la ocasión y en las que las autoras realizan una lectura de la novela desde el videoarte, la performance, el documental o el ensayo fílmico.

La cineasta tinerfeña Estrella Monterrey recuerda que ella misma descubrió el libro El barranco hace ya algunos años y "lo primero que llamó mi atención fue el título, por eso me pregunté qué escondería una obra con un nombre tan potente". Pronto comprendió que en esas páginas se daban cita dos elementos que son muy importantes para ella, el testimonio y la poesía, "y eso hizo que me enamorara de este libro". Fue por eso que decidió llevar a cabo algún proyecto relacionado con la obra, aunque este no se materializó hasta que hace algo más de un año logró el patrocinio del ICDC. Mientras la financiación llegaba, Monterrey fue mostrando el libro a compañeras de profesión, aunque sin adelantarles cuál era su idea: "A todas las mujeres que participan en este proyecto las admiro por el trabajo que realizan y por eso he decidido contar con ellas, porque emplean diferentes discursos, conceptos y temáticas para generar espacios de memoria".

Tras la presentación de estas obras en las dos islas capitalinas, Monterrey desea ahora que estos trabajos se puedan ver también en el resto del Archipiélago porque la difusión de este texto de Nivaria Tejera es más que necesaria. La precursora del proyecto anima al público canario a descubrir estas cinco piezas y sobre la realizada por ella misma avanza que "desde el principio vi muchas posibilidades en El barranco, así que creo que podría hacer infinitos cortos vinculados a la obra". En esta primera propuesta ha decidido situarse en el mismo escenario que empleó Tejera para narrar su novela, La Laguna, la ciudad donde ambas viven. "Salgo de mi casa en busca de los lugares que habitó Nivaria con su novela y por el camino se van sucediendo los personajes, tanto del presente como del pasado", relata la cineasta quien, al igual que la escritora, va mostrando historias de diversas personas que viven situaciones de opresión.

Experta en Tejera

Para poner en marcha este proyecto, Estrella Monterrey se ha aliado con la investigadora María Hernández Ojeda, experta en la vida y obra de Niveria Tejera. La cineasta reconoce que ha sido "crucial" el acompañamiento de la investigadora en este proyecto que hoy se presenta y añade que "sin ella no tendría el mismo sentido porque nos ha servido de guía para poder conocer, más allá de la obra, también a la autora".

La filóloga reconoce que "acepté la invitación entusiasmada" porque "me fascinó la idea de que fuera un trabajo conceptualizado y ejecutado por mujeres". De este modo, celebra que se realicen proyectos alrededor de la figura de la escritora canario cubana puesto que su texto es "fundamental para la literatura de nuestras Islas, porque recrea la experiencia de una niña canaria durante la Guerra Civil". "El barranco destaca por ser una obra testimonial que relata el horror de la Guerra Civil y cualquier guerra, particularmente en la experiencia de una niña" y añade que "es además un texto eminentemente poético". A pesar de que recibió una gran acogida en Francia cuando se publicó en 1958, en Canarias El barranco no fue reconocida hasta 30 años más tarde.

Ahora, con el estreno de estos cinco cortometrajes, Hernández celebra que el libro pueda acercase al gran público, "tanto de fuera como de dentro de Canarias". "Nivaria Tejera es conocida en el mundo académico, pero su obra debe llegar al público general", sentencia la experta quien concluye que "la interpretación fílmica de El barranco creada por estas mujeres cineastas canarias dará visibilidad y sin duda creará un diálogo necesario en torno a su obra". En este sentido, explica que las cinco piezas "capturan la esencia de El barranco. Son interpretaciones muy distintas pero todas coinciden en evocar el carácter testimonial de la novela, el sonido de la guerra, el terror de la protagonista, la importancia de la voz narrativa, la historia contada por mujeres y el éxodo por la libertad". Todo ello permite ahora reivindicar la obra de Tejera, no solo en la isla que la vio crecer, Tenerife, sino también "en el mundo de las letras canarias y caribeñas", concluye María Hernández Ojeda.