Tiempo para la contradicción

Isa Izquierdo es una joven intérprete tinerfeña que, pese a que lleva toda la vida vinculada a la música, lanzó hace apenas una semana su primer tema propio, Contradiction. Esta canción, que está ya disponible a través de todas las plataformas digitales, es el primer adelanto del que será el primer EP de esta compositora que comenzó a estudiar piano siendo muy pequeña y que quiere que en sus temas cuenten tanto la música como la letra.

Contradiction salió a la luz el pasado 12 de noviembre y ya ha generado una respuesta mucho más positiva de la que su autora preveía. De hecho, tras unos primeros días sonando, Izquierdo recibió una invitación para participar en la gala de nominados de Click and Roll que se celebró la semana pasada en el santacrucero Teatro Guimerá. “He estado alucinando desde que la lancé”, aseguró esta joven de apenas 22 años sobre la acogida recibida. “Me esperaba una buena respuesta porque he conocido a mucha gente cantando en Francia, sobre todo este verano y el anterior. Les gustaba el estilo y la música que hacía y siempre me preguntaban por canciones propias. Sabía entonces que en este sector iba a tener bastante respuesta pero no me esperaba que la gente valorara tantísimo el trabajo. La difusión en redes ha sido mucho más grande de la que yo esperaba, he recibido llamadas y mensajes de gente que no conocía felicitándonos por el trabajo”, valoró.

De hecho, la invitación a la gala de los premios Click and Roll fue consecuencia directa de esa buena acogida. Durante la misma, Isa Izquierdo actuó acompañada por uno de los referentes femeninos del reggae en Canarias, la banda lagunera Ruts and La Isla Music. Interpretó, concretamente, el tema Get up stand up. “Estoy metida en la música desde que era muy pequeña porque mi madre tocaba el piano. Iba siempre a la academia de música y aprendía lenguaje musical. De hecho, empecé tocando el piano y ya más en la adolescencia comencé con la guitarra. Pero siempre que teníamos audiciones de la academia y cosas así, lo que más disfrutaba era de cantar”, recordó.

Después de este primer lanzamiento llegarán otros cinco. Izquierdo planea publicar su primer EP antes del próximo mes de marzo. “Aún no tengo fecha pero llevo desde febrero trabajando con el productor Agustín Mesa en Estudio Nueve en Tenerife”, adelantó. “Empezamos desde entonces a trabajar en ellas, a grabarlas, a meternos en cada una pero es verdad que ahora nos tenemos que centrar individualmente en cada canción para poder darle el retoque final y sacarlas. No tengo aún fecha final de lanzamiento del disco pero mi idea es sacar los temas en formato de single, al menos cuatro de ellos, y los dos últimos junto disco”.

Para Izquierdo el mensaje de sus canciones es parte importante de su vertiente creativa. Comenzó a escribir desde que era apenas una adolescente. “Poesías y las cosillas que me salían en momentos en que tuviera más problemas o quisiera desahogarme”. Hace más o menos un año empezó a componer música a través de esos poemas. “Intentaba buscarle melodías a esos textos. Otras canciones nacían desde cero: me venía primero la melodía y luego le buscaba un contenido o al revés”, explicó.

Precisamente por el origen de sus canciones, estrechamente vinculadas a sus sentimientos, Isa Izquierdo quiere hacer hincapié en sus letras. “Para mí es muy importante resaltar las letras de las canciones, mi idea es sacar música con significado y trasfondo porque la inspiración de componer me vino de muchos años escribiendo. Aunque sean en inglés, siempre invito a que se lean las letras. Por ejemplo, en el vídeo de Contradiction están incluidos los subtítulos con las letras porque es importante lo que transmite, no solo musicalmente sino con el trasfondo de la letra”.

Este nuevo tema se puede escuchar en todas las plataformas digitales: YouTube, Spotify, Apple Music, SoundCloud, etcétera. El vídeo cuenta con la dirección de Kehui Sun. Con una base marcada profundamente por el estilo reggae, Izquierdo concluye explicando que su propuesta incluye una “visión más contemporánea y moderna de lo que es el reggae clásico. También es cercano a eso que ahora llaman world music pero todas las canciones tendrán marcada la base de reggae, que es lo que realmente me llena hacer. Por lo menos ahora al principio de mi trayectoria”.