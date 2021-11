Hipocresía verde

¡Ja ja ja! Excúsenme la risa. COP26, en Glasgow, es decir, Conference of the Parties, es la reunión de las Naciones Unidas que tiene lugar recurrentemente desde 1992, para tratar el Cambio Climático, y ha pasado, entre otros eventos, por el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París. Casi treinta años han dado para dos cosas: a) que el tejido empresarial mundial se prepare para ganar mucho dinero con la transición energética, y b) que países como China, y otros protoimperios, adopten la estrategia de, cuando los cumplidores hayan destrozado todas sus infraestructuras actuales de combustibles de CO2, hayan eludido alternativas potentes como la energía nuclear, y estén entrando poco a poco en las deficitarias nuevas energías denominadas sostenibles, entonces ellos, los que no firmaron ese pacto castrante, dominen el mundo, aunque sea un mundo sucio.