Daniel Bianco: «La escenografía es el arte de construir un sueño»

«Es más sencillo que todo eso, la escenografía es el arte de construir un sueño, un espacio para que los actores puedan darle vida a los personajes». Con estas palabras definió ayer su oficio el director del Teatro de la Zarzuela, el argentino Daniel Bianco. El experto, afincado en España desde principios de la década de los ochenta, fue el encargado de impartir la Lección Magistral que sirvió para dar comienzo oficial al curso 2021-2022 de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba). El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Bianco preparó una exposición que llevó por título La escenografía, un sueño donde habitar que sirvió para que hiciera un recorrido histórico por las diferentes formas de ambientar las piezas teatrales a lo largo de los siglos.

Antes, y como presentación, la presidenta de la Real Academia, Rosario Álvarez, habló de su dilatada experiencia y recorrido profesional. «Daniel Bianco ha estado volcado en el teatro musical aunque también lo ha hecho en el teatro en prosa y en el ballet. Basta con contemplar su trabajo para ver su belleza y gusto», destacó.

Bianco comenzó su intervención hablando del origen de su afición por el teatro, un gusto heredado de su familia. «Aprendí y me enseñaron a amar el teatro. La vida me condujo por el camino de la escenografía y desde el primer momento en el que me adentré en un escenario lo amé y amé también esta profesión», recordó.

De hecho, destacó que su primer trabajo profesional tuvo lugar hace 34 años en el mismo escenario del teatro que ahora dirige. Se trataba de la obra Don Gil de Alcalá. «Desde aquella ocasión, cada vez que me he enfrentado a un proyecto lo he hecho con mucha ilusión y lo he disfrutado mucho», añadió.

Bianco insistió en que la escenografía es, sin duda, un elemento imprescindible para el hecho escénico y que sirve para «comunicarnos con el otro, para ese juego de espejos que es el teatro y que no solo es capaz de cambiar el mundo sino de mejorarlo mucho».

Para explicar los avances vividos en las técnicas y recursos escénicos, el conferenciante se remontó a mitad del siglo VI en Ática. Es decir, viajó junto a los asistentes a los mismísimos orígenes del teatro: las celebraciones en torno a la figura del dios Baco.

La historia de la escenografía está estrechamente vinculada –como no puede ser de otra forma– a la del arte dramático. Así que el viaje guiado por Bianco tuvo escalas en Grecia, en Roma, en la Edad Media y llegó hasta prácticamente la actualidad. Pasando antes, evidentemente, por los grandes avances escénicos que fueron desde la propia estructura del teatro hasta el desarrollo de la perspectiva y la iluminación, por citar algunos ejemplos.

Bianco aseguró, asimismo, que cuando acude a las primeras reuniones con el director de escena siempre intenta hacerlo sin ningún tipo de imagen, prejuicio o concepto previo. Cuando sale de ese encuentro tiene que tener claras, sin embargo, las respuestas a dos grandes interrogantes: ¿qué es lo que se quiere contar? y ¿cómo se quiere contar?

El acto solemne de apertura de curso en la Real Academia de Bellas Artes arrancó con la entrada en procesión de los académicos en el salón de plenos capitalino. Posteriormente, el vicepresidente Gerardo Pérez Fuentes procedió a la lectura de la memoria de actividades del año pasado. Destacaron, en la enumeración, los homenajes a Martín Chirino, los conciertos y recitales y las tradicionales actividades de la academia vinculadas a la formación y la divulgación.

La recientemente elegida presidenta, Rosario Álvarez, fue finalmente la encargada de pronunciar el discurso oficial de apertura de este nuevo año académico para una de las instituciones culturales con más historia e importancia del Archipiélago.