El Festival de Música llega a su ecuador con la ópera en concierto ‘Così fan tutte’

El Festival de Música de Canarias llega a su ecuador con la ópera en concierto Così fan tutte, en una versión muy particular del maestro René Jacobs, bajo cuya batuta se interpretará este enredo amoroso en forma de drama jocoso de Mozart. Sobre el escenario estará la Orquesta Barroca de Friburgo, uno de las formaciones de cámara e historicistas más aclamadas de los últimos treinta años, acompañados del Coro Ainur y un elenco de destacados solistas internacionales, entre ellos la soprano surcoreana Sunhae Im.

Será este domingo 18 de julio en el Auditorio Alfredo Kraus, y el martes 20 en el de Tenerife, ambos a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en las web de estos espacios, así como en www.festivaldecanarias.com, donde también se puede descargar el programa del concierto.

Al igual que en las últimas ediciones del Festival, la dirección artística ha incorporado ópera en concierto a su programación. Este 2021 será Così fan tutte, pero no cualquiera, sino un Mozart según René Jacobs. A finales de los noventa, este excontratenor belga convertido a director anunció su nueva propuesta de la obra en dos actos, marcada por una visión muy personal y con la intención de embellecer y variar la línea vocal, para despojarla del lastre decimonónico que, a su juicio, desfiguraba su verdadera naturaleza sonora y musical. Muchos dudaron de la fiabilidad del proyecto, que nació envuelto en la expectación y la polémica.

Ahora, tres décadas después, esta versión se considera un referente, de gran vitalidad teatral, con cuidado al componente dramático y al detalle, sin afectación, pero plagada de refinamiento en los innumerables números de conjunto, de enorme sabiduría y sensibilidad. En definitiva, inteligente y creativa.

Sobre Jacobs, Antoni Colomer señala que «conoce perfectamente los recovecos del Siglo de las Luces; en él se percibe una profunda comprensión del imaginario y del contexto intelectual de este periodo». El hecho de que este Mozart esté interpretado por la Orquesta Barroca de Friburgo representa un lujo añadido al contar con una de las formaciones historicistas más reputadas que existen y que tendrá protagonismo propio en el festival.

A esto se añade la presencia en el elenco vocal de la soprano surcoreana Sunhae Im, «espléndidamente brillante», según The New York Times; que interpretando a Mozart «puede hechizar a los oyentes», decía Tagesspiegel, o «entre las mejores actrices-cantantes que conozco», afirma el propio Jacobs, que la ha convertido en habitual en sus repartos en el rol de la particular Despina, como también al Don Alfonso que interpreta el bajo-barítono Marcos Fink. El reparto vocal se completa con la soprano sueca Camilla Tilling; la mezzo holandesa Olivia Vermeulen; el tenor inglés Mark Milhofer, el barítono finlandés Arttu Kataja y al bajo barítono argentino de origen esloveno Marcos Fink, todos ellos con dilatadas trayectorias internacionales. Estas voces estarán arropadas por el Coro Ainur que dirige Mariola Rodríguez. Esta multipremiada formación vocal canaria regresa al festival, en cuya anterior edición participó con gran éxito en la interpretación del Réquiem de Fauré en una gira por las siete islas. La misma orquesta de Friburgo realizará posteriormente una gira por escenarios de cinco islas, con un repertorio integrado en su totalidad por obras de Johann Sebastian Bach. Cabe reseñar que es una de las orquestas historicistas más importantes de Europa.