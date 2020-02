Los españoles se quedan sin premios en los Oscars 2020

Las candidaturas españolas se quedaron a las puertas del éxito en la 92 edición de los Premios Oscars que se celebraron en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Antonio Banderas vio cómo el favorito Joaquin Fénix se hizo con el galardón a Mejor Actor protagonista y Pedro Almodóvar perdió ante Bong Joon-ho la estatuilla a Mejor película extranjera.

Por su parte, Sergio Pablos, el español con más opciones a hacerse con el Oscar, tampoco pudo hacerse con el premio a Mejor película de animación. 'Toy Story 4' superó a 'Klaus'.



Joaquin Phoenix ('Joker') supera a Antonio Banderas ('Dolor y gloria')

Joaquin Phoenix hizo buenas las quinielas previas y ganó hoy el Óscar al mejor actor por su impresionante trabajo en "Joker", con lo que dejó sin estatuilla al también nominado Antonio Banderas ("Dolor y gloria").

Phoenix dio un largo y sentido discurso lleno de reivindicaciones medioambientales, una causa en la que se ha convertido en uno de sus mayores portavoces en Hollywood, y también se acordó en sus agradecimientos de su hermano River Phoenix (1970-1993).

Una frase escrita por su hermano cuando tenía 17 años le sirvió a Phoenix para cerrar un emotivo discurso: "Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz".

Phoenix figuraba como ganador en todos los pronósticos previos a los Óscar ya que había arrasado en la temporada de premios: venció en los Globos de Oro (mejor actor dramático), los Bafta y los galardones del Sindicato de Actores SAG.

Además de a Banderas, que llegó hoy a la gran fiesta del cine con la primera nominación de su carrera, Phoenix derrotó también a Adam Driver ("Historia de un matrimonio"), Leonardo DiCaprio ("Érase una vez... en Hollywood") y Jonathan Pryce ("Los dos papas").

Esta era la cuarta candidatura en los Óscar para Phoenix, que está ampliamente considerado como uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas en el cine estadounidense.

Pero en "Joker", del director Todd Phillips, Phoenix dio un recital abrumador de interpretación al ponerse en la piel del maquiavélico y retorcido villano de Batman.

"Joker" se convirtió en un fenómeno tremendo en todo el mundo y con 1.078 millones de dólares recaudados es la cinta para adultos más taquillera de la historia.



'Parásitos' gana a "Dolor y gloria" en el Óscar a mejor cinta internacional

La película surcoreana "Parásitos" cumplió los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor cinta internacional, un apartado en el que también era candidata la española "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar.

"Esta categoría tiene un nuevo nombre ahora: de mejor película en lengua extranjera a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser el primero en recibir este premio con el nuevo nombre", afirmó Bong Joon-ho, el director de "Parásitos".

Almodóvar. Reuters

El realizador dijo que apoya lo que "simboliza" esta "nueva dirección" de la Academia de Hollywood.

Bong Joon-ho también pidió un aplauso de todo el Dolby Theatre para todo el reparto y equipo de su filme y bromeó al final de su discurso con que ya estaba "preparado para beber" esta noche.

Además de a "Dolor y gloria", "Parasite" derrotó para llevarse este Óscar a las también nominadas "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Los miserables" (Francia).

Esta excepcional comedia negra sobre el lado más perverso del capitalismo comenzó su paseo triunfal en el Festival de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro al derrotar, precisamente, a otra aspirante destacada como "Dolor y gloria".

A partir de entonces comenzó un fabuloso recorrido por los cines de todo el mundo (164 millones de dólares de recaudación) y por multitud de premios de los que salió a hombros.

Por ejemplo, se llevó el Globo de Oro y el Bafta a la mejor película internacional e hizo historia al anotarse el gran galardón del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) al mejor elenco de una cinta.

También marcó un hito para el cine de Corea del Sur al convertirse en la primera película de este país asiático en optar al Óscar a mejor cinta internacional.

'Toy Story 4' gana el Óscar de animación al que aspiraba 'Klaus'

"Toy Story 4" ganó el Óscar a la mejor película de animación y se impuso a "Klaus", la candidata del español Sergio Pablos.

"Queremos agradecerlo a todos lo que crecieron con "Toy Story", dijo sobre el escenario Josh Cooley, el director de la cuarta entrega de esta saga que comenzó en 1995.

Sergio Pablos (C), la productora venezolana Marisa Roman (L) y la productora japonesa Jinko Gotoh. EFE

Lo cierto es que esta nueva cinta con los carismáticos juguetes animados ha cosechado buena críticas, en parte, por conseguir mantener y renovar a su público varias décadas después de su primera entrega.

La película original de "Toy Story" recibió la nominación al Óscar a la mejor película pero finalmente no lo ganó, aunque por aquel entonces no existía una categoría separada para cintas animadas respecto a las que cuentan con actores en vivo.

Aún así, en 2005 el Registro Estadounidense decidió conservarla en sus archivos por ser "cultural, histórica y estéticamente relevante".

"Es una carta de amor a nuestras familias, padres, mujeres, hijos..." aseguró uno de los productores de la última cinta, Jonas Rivera junto a su compañero Mark Nielsen.

La anterior película, "Toy Story 3" también se llevó el Óscar al mejor largometraje animado y a la mejor canción original.

Este año, "Toy Story 4" es candidata de nuevo en el apartado de mejor canción por "I Can't Let You Throw Yourself Away", pero tendrá que luchar contra la favorita "Into the Unkown", de "Frozen 2"

En esta categoría la gran favorita era, sin embargo, "Klaus", del español Sergio Pablos.

El filme navideño, de la plataforma de "streaming" Netflix, arrasó en los Annie, los galardones más importantes de la animación con 6 premios, entre ellos el de mejor película.

También triunfó en los BAFTA, los premios británicos, pero sus reconocimientos no se han repetido en los Óscar, de la misma manera que tampoco triunfó en los Goya españoles.