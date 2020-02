Grunfeld vuelve al festival tres años después con su obra 'Manoliño Nguema'

Antonio Grunfeld, director del documental Manoliño Nguema, vuelve a MiradasDoc tres años después para presentar esta obra. En 2017 participó en el primer Foro de Coproducción África-América Latina Afrolatam del festival con la idea de producir un documental sobre la vida del artista africano sexagenario Marcelo Ndong, y tres años después, vuelve a pisarlo para mostrar su proyecto hecho realidad bajo el nombre de M anoliño Nguema.



Grunfeld encontró en las producciones audiovisuales de temática social una herramienta para cambiar conciencias. Colabora con asociaciones y organizaciones no gubernamentales en Guinea Ecuatorial y en España con el objetivo de sensibilizar. "No me siento artista, sino cooperante y activista", declara.

Su fascinación por el documental social comenzó cuando, aún siendo estudiante de Comunicación Audiovisual en Madrid, acudió a un taller del director cubano Octavio Cortázar que define como "una gran revelación que marcó su camino desde entonces".

La relación entre Grunfeld y Ndong comenzó de la manera más casual cuando ambos empezaron a trabajar en los cortometrajes de una asociación en Guinea Ecuatorial, uno como director de Fotografía y otro como protagonista. "Me subieron a una furgoneta antigua, destartalada, llena de trastos y de gente", afirma Grunfeld, mientras se dirigían a recoger a Ndong. Durante el trayecto, el director comenzó a hablar de España y de su vinculación con Galicia, a lo que Ndong en la furgoneta respondió que era gallego.

La Ciudad de los Muchachos, en Orense, fue el lugar que acogió a Ndong cuando aún era un niño y "prácticamente suponía el 50% de los negros de Galicia". Esta ciudad estaba autogestionada por un grupo de personas, tenía una moneda propia y formaba a sus habitantes en habilidades artísticas como el circo.

En los años 60, Marcelo llegó a recorrer el mundo en dos ocasiones como artista circense. "Me marcó mucho que decidiera volver a Guinea y devolver a su país todo lo que había aprendido". En su pueblo, Malabo, Marcelo es el abuelo del teatro, o como lo define Antonio, "una institución, una escuela".