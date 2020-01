TEA ofrece la última proyección de la película de Neus Ballús 'El viaje de Marta'

TEA Tenerife Espacio de las Artes ofrece hoy las dos últimas sesiones en las que proyectará, a las 19:00 y 21:30 horas, El viaje de Marta (Staff Only, 2019), la nueva película de la directora catalana Neus Ballús.

El filme, protagonizado por Elena Andrada, Sergi López, Ian Samsó, Madeleine C. Ndong y Diomaye Augustin Ngom, ofrece -según la propia directora- "un retrato poliédrico del turismo occidental en África y de la mirada del turista sobre la realidad africana".

La película está narrada desde el punto de vista de una adolescente que se enfrenta por primera vez a la dificultad de relacionarse en un contexto de grandes desigualdades.

El viaje de Marta, que se presentó en la sección Panorama del Festival de Berlín y en los festivales de San Sebastián y Málaga, se pasa en versión original en catalán, francés y volofo con subtítulos en español. Las entradas para poder ver esta película se pueden adquirir en la taquilla de TEA con antelación y a través de la web mediante el sistema de venta online.

Nuevas amistades

Marta es una chica de 17 años que se va de vacaciones a un resort en África con su padre y su hermano pequeño. Marta se aburre y prefiere pasar más tiempo con los jóvenes que trabajan en el hotel que con su propia familia. Estas nuevas amistades tensarán la relación con su padre y obligarán a la familia a hablar y tratar de entenderse. El viaje se convertirá para todos en una experiencia mucho más rica de lo que podían imaginar.

Neus Ballús (Mollet del Vallès, 1980) es licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en Documental de Creación por la Universidad Pompeu Fabra. Junto a Pau Subirós fundó la productora El Kinògraf, con la que ha producido (además de El viaje de Marta), La plaga (2013), su aclamada ópera prima ganadora de más de veinte premios en festivales internacionales, y las series documentales para televisión Barcelona any zero (2008-2009) y Barcelona any 1 (2009). En la actualidad está produciendo su tercer largo, Sis dies corrents.