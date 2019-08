Sigue en directo el Phe Festival de Puerto de la Cruz con eldia.es

La cuarta edición de Phe Festival cierra su cartel con las confirmaciones de Depedro, We Are Sciencitsts, Arizona Baby, Mueveloreina, Dj Amable, Cariño, The Statue Thieves, Serial Killerz además de GAF y la estrella de la muerte. Con eldia.es podrás disfrutarlo online con la emisión en streaming del festival.

La cita veraniega llevará en agosto a Puerto de la Cruz una programación que integra cine, moda, gastronomía y prácticas de innovación cultural dirigidas a un público actual, comprometido y activo, con dos jornadas de conciertos, el viernes 23 y sábado 24. Desde cualquier lugar del mundo podrá disfrutarse este concierto gracias a las nuevas tecnologías y la plataforma tecnológica que ofrece eldia.es.

La emisión de vídeo estará disponible desde la portada de la edición digital de El Día.