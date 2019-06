El FiestoRon 2019, que se celebra en Gran Canaria, completa el 60% de su aforo

Esta cuarta edición del FiestoRon trae importantes novedades: un escenario más amplio, más zonas temáticas en el recinto y muchas otras sorpresas

El mayor festival de Pop-Rock de Canarias, el FiestoRon, ya ha vendido más del 60% de sus entradas a dos meses de su celebración. Este volumen de ventas supera todas las expectativas de los organizadores y augura un lleno absoluto. El FiestoRon se ha convertido en uno de los festivales de verano más importantes de todo el país, los alojamientos del Municipio de Arucas se encuentran completos desde hace ya varias semanas. Todas las miradas están puestas en este evento, ya que muchos de los grupos que participan se encuentran celebrando aniversario o presentando nuevo disco.

El FiestoRon ya es una cita ineludible para los amantes de la buena música, dos días de evento, con más de 20 horas de música en vivo, lo consolidan como el festival de Pop-Rock más importante de toda Canarias. La pasada edición resultó todo un éxito, tanto por la asistencia, con el cartel aforo completo, como por el ambiente vivido durante todo el festival, donde no se registraron incidentes de ningún tipo. Este evento convierte a Gran Canaria, y a Arucas en particular, en el centro de atención para los aficionados a la buena música Pop-Rock de nuestro país.

El promotor del FiestoRon, Adrián García, explica que este año el festival cuenta con grupos muy importantes, de fama contrastada, con una amplia trayectoria y con seguidores en todos los rincones del país.

"En esta edición esperamos cerca de 10.000 asistentes por día. Un año más hemos dividido el festival en dos bloques diferenciados. El primer día, el viernes, será el turno a los grupos de más estilo rock, mientras que el sábado le tocará a los de estilo pop". Además, García recuerda que este festival tiene el encanto de celebrarse junto al aniversario de su principal colaborador, "Destilerías Arehucas", la centenaria fábrica de Ron de la Ciudad, que este verano cumple 135 años de historia.

El promotor destaca que, continúan con el compromiso que van siguiendo desde el inicio, presentar cada año un cartel más importante y mejorar la oferta y disfrute de los espectadores dentro del Recinto. Subrayando que es de los pocos festivales que permite el acceso y salida cuantas veces se desee. "El precio de las entradas es otro de los principales atractivos de este festival, dado que pocos pueden ofrecer un cartel tan completo por tan solo 25 euros para ambos días, si la entrada era adquirida durante los meses de abril y mayo; 30 euros, si es adquirida en junio o julio, o 35 euros si se compra en agosto".



Viernes, 9 de agosto

La Fuga y Porretas

El primer día del festival, el viernes 9 de agosto, el rock será el protagonista, como viene siendo habitual. La Fuga actuará para las más de 10.000 personas que se esperan. Esta banda cántabra ya tiene el calificativo de veterana, tras fundarse en 1996. Sus letras se han popularizado entre los aficionados al rock español. Otro de los grupos que compartirá escenario con La Fuga será Porretas. Este grupo de rock con influencias punk nació en Madrid y su estilo es directo sin complejidades. Están en activo desde 1985 pero mantienen su esencia inicial. Sin duda harán saltar y gritar al público congregado.



Obús e Ilegales

El viernes también le tocará el turno a Obús. El grupo liderado por el carismático Fortu lleva en activo desde la década de los 80, años de la explosión del heavy metal. Obús trató de hacer en España los grandes espectáculos de los míticos grupos que pusieron de moda esta modalidad musical. A finales de los 80 el grupo paró su actividad, aunque recientemente han vuelto a la acción y siguen en forma, como en sus inicios.

Ilegales será otro de los conjuntos que actuará en esta primera jornada. El grupo asturiano se encuentra en plena gira con su nuevo trabajo 'Rebelión'. Con altibajos, Ilegales lleva cuatro décadas dedicadas al rock.



Sábado, 10 de agosto

Hombres G y Café Quijano

El sábado 11 de agosto, el FiestoRon se prepara para recibir a todo un clásico de la música española, Hombres G. Esta banda liderada por David Summers comenzó su andadura en 1985, popularizando clásicos como Venezia o Devuélveme a mi chica (sufre mamón). Es uno de los grupos más esperados por el público para este FiestoRon 2019. Al igual que ocurre con Café Quijano, los hermanos leoneses Manuel, Óscar y Raúl. Este trío lleva en activo desde 1997 hasta la actualidad, con un pequeño período de parón. Sus temas más destacados como 'Loco de amor', 'La Taberna de Buda' o 'No tienes corazón', que popularizaron gracias a su colaboración con Joaquín Sabina.



Bebe, Efecto Mariposa y Cristina Ramos

Durante esta jornada el escenario del FiestoRon acogerá, además, la actuación de Bebe. La cantante nacida en Valencia, aunque creció en Extremadura, donde recibió toda su formación e influencia musical, cantará en Arucas algunos de sus temas más famosos como 'Mala', 'Respirar' o 'Qué nadie me levante la voz', que sirvió de sintonía a la célebre serie Aída.

Otra de las bandas que participa en este festival será Efecto Mariposa. El grupo malagueño se formó en 2001 y año tras año han logrado consolidarse en el panorama musical español. El pasado año presentaron nuevo disco, 'Vuela', con algunos de sus mejores temas.

Por último, Arucas podrá vibrar con la música de Cristina Ramos. La canaria ha sorprendido gratamente a muchos productores de este país y de Latinoamérica desde que su voz se diera a conocer en el programa Got Talent de 2016. Dos años después, alcanzó el máximo reconocimiento en el programa La Voz de México. Cristina es, además, la única cantante en el TOP 5 del America´s Got Talent THE CHAMPIONS, que corona a los mejores talentos de la historia de GOT TALENT en todo el mundo.

Las entradas ya están disponibles en la plataforma Entrees.es y tiendas Rocasa, toda la info en www.fiestoron.com