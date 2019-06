Juan Antonio Bayona asistirá a la clausura del Festivalito

El XIV Festivalito de La Palma ha anunciado esta mañana, en una concurrida rueda de prensa celebrada en Casa Tey, que el director Juan Antonio Bayona asistirá a la clausura del certamen cinematográfico, donde se encargará de entregar uno de los galardones.

Bayona pertenece al selecto grupo de cineastas españoles que han conseguido rodar en Hollywood, ya que en 2018 se estrenó Jurassic Word: El reino caído.

Durante el transcurso de la ceremonia de clausura, que se celebrará mañana sábado, a partir de las 20:30 horas, en el Teatro Circo de Marte, se proyectarán los 20 finalistas.

"Se han inscrito 265 personas para participar en la sección La Palma Rueda, en la que los participantes tienen que rodar en menos de una semana un cortometraje de 4 minutos. Hoy finaliza el plazo de presentación y esperamos recibir entre 110 y 120 películas. El año pasado se inscribieron 98 piezas audiovisuales", anunció José Víctor Fuentes, director del Festivalito.



Balance

En encuentro informativo ha servido para hacer un primer balance de cómo ha transcurrido hasta la fecha el festival. "Llevamos 14 años intentando que la gente vaya al cine a ver otro tipo de cine. Esta edición las películas de temática espiritual de Juan Manuel Cotelo son las que más demanda han tenido", apuntó el director del Festivalito, que estuvo secundado por varios de los directores que participan este año en el festival.

"El cine es la mejor herramienta para concienciar. Por eso este documental invita a la reflexión. En Palestina muere gente de forma violenta, prácticamente todos los días. Este rodaje ha sido una experiencia vital que ha supuesto una cura de humildad", comentó Agustín Domínguez, director de Desconocidas. Mujeres palestinas bajo la ocupación, proyectada durante el certamen y que se rodó recientemente de forma furtiva en Palestina.

"Hay un público que no consume televisión, y por eso, ahora todas las televisiones tienen plataformas on line. Criminalística se está emitiendo en la plataforma on line de TVE, y la serie se rodó en su totalidad en S/C de La Palma", apuntó David Sainz, artífice de las series Criminalística y Malviviendo.

"En busca del Óscar se inició sin financiación gracias a la ayuda de varios festivales, entre ellos el Festivalito. Es un tipo de cine que requiere de acompañar a la película y hacer un debate posterior. Aunque la película se ha estrenado comercialmente nosotros no podemos competir con Disney", matizó Octavio Guerra, director de En busca del Óscar, que se ha proyectado este año en el Festivalito.

El Festivalito, una iniciativa puesta en marcha por Chukumi Studio, está patrocinado por el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y de la Consejería de Turismo; los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, S/C de La Palma y El Paso, así como el Gobierno de Canarias.