Dj Floro: "Una sesión perfecta es la que navega por varios estilos"

Dj Floro (Sonideros, Radio 3) regresa a Tenerife para ser parte del cartel artístico de la próxima edición de Tropicalia (8 de junio, Playa de la Américas, 15:00), catorce artistas entre los que se encuentra este veterano y experimentado exponente de la escena alternativa nacional, con una predisposición al baile inundando sus sesiones con música de raíz africana. Junto a él, este próximo sábado, artistas de la talla de Bosq, El Búho o Rodolfo Póveda.

¿En qué proyectos trabaja en la actualidad Dj Floro?

En otro tipo de compilación diferente a las que he hecho antes, pero hasta ahí puedo decir. Seguir pensando en el Republicafrobeat 5, pero la industria discográfica está en un momento complicado, han cambiado muchos los hábitos de los oyentes y consumidores. Y claro, quiero seguir consiguiendo nuevas metas y mejorar en mi participación en Sonideros de Radio 3.

¿Cuál ha sido su evolución como dj y amante de la música en los últimos años?

Empecé a trabajar en el programa Sonideros de Radio 3. Realicé remixes junto Álex Acosta de Fuel Fandango, de artistas como José Mercé, Ska Cubano, Los Delinqüentes, Ojos De Brujo, Muchachito Bombo Infierno, Amparanoia, Kokolo, Zulú 9.30, The Cherry Boppers y Fanga. Y también junto Óscar Martos hemos remezclado a Alma Afrobeat Ensemble. Desde la Asociación Afrobeat Project hemos publicado La Música Es el Arma del Futuro, un disco de tributo a Fela Kuti de grupos españoles y el volumen 4 del Republicafrobeat, un tributo a las mujeres del Afrobeat. He viajado a Senegal, Ghana y Togo a poner música en varios locales de allí, así como a otras ciudades europeas, clubes y festivales de toda España. Mi evolución ha sido utilizar en mis sesiones y en la radio la Black Music en toda su amplitud.

¿Cuáles son los sonidos o movimientos musicales que más llaman su atención en la actualidad?

Me sigue fascinando el afrobeat, pero también la música de Etiopía, o la de Somalia; también hay otras músicas y músicos africanos que son muy reivindicables, aparte de los consagrados (Fela Kuti, Tony Allen, Femi y Seun Kuti, Salif Keita, Youssou N'Dour, Angelique Kidjo, Miriam Makeba, Manu Dibango, Hugh Masekela, Baaba Mal, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly,...). Están, por ejemplo, los experimentos sonoros de Kokoko!, los grupos que mezclan hip hop con sus raíces, las músicas del Palop, las de África impregnadas de electrónica y realizadas tanto por africanos como por dj's, productores occidentales. También el trabajo de arqueología de varios sellos, que recuperan gemas olvidadas de medio mundo que van desde África hasta América del Sur o el Caribe.

¿Qué países son los que más influido en su cultura musical?

La lista es muy larga pero sobre todo países africanos como Nigeria, Etiopía, todos los de las antiguas colonia portuguesas (Guinea Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola), República Democrática del Congo, Malí, Costa de Marfil, Senegal, Camerún y fuera de África, Brasil, Jamaica, Cuba, Estados Unidos, Haití, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Martinica, Colombia, y algunos más. Llevo muchos años escuchando diferentes tipos de música, cuando empecé a poner música en clubes, era rock n' roll lo que formaba parte de mis sesiones. Pero poco a poco empecé a escuchar otras sonoridades que venían de otros territorios, lo que me llevó a cambiar mi visión a la hora de escoger mi repertorio. De todas formas, más que países que me hayan influido, han sido algunos de los estilos que se producen en ellos.

¿Cómo debe ser para usted un sesión perfecta?

En la que haya una comunión perfecta entre el público y el Dj. Que la sesión no sea de un solo estilo, sino que navegue por varios y que ofrezca alternativas para que la gente disfrute, y claro que las canciones que suenen tengan calidad vengan de donde vengan, sin importar el tiempo en el que estén hechas ni el estilo musical y que huyan de la comercialidad.

¿Qué ofrecerá en esta próxima visita a Tenerife?

Mi participación en Tropicalia será un viaje por variados estilos musicales de diferentes países, pero sobre todo más centrado en sonidos tropicales que vienen de África, Jamaica, Caribe, Colombia, o del Barrio Latino de Nueva Cork. Trataré de que la gente se divierta y disfrute con las canciones bailando en esta fiesta de Tropicalia.

¿Cómo disfruta más, con su faceta de dj o su faceta radiofónica en Radio 3?

Disfruto por igual en las dos facetas, además creo que son complementarias y me siento cómodo en ambas, pero son dos conceptos diferentes. En las sesiones tienes un trato más directo con los bailadores y puedes compartir con ellos sensaciones y emociones que te producen determinadas canciones. En la radio no puedes ver la reacción de la gente a la música que pinchas, tampoco lo planteas como una sesión de baile y donde además puedes hablar y decir lo que sientes. En mi sesiones como Dj, pongo canciones que luego suenan en Sonideros de Radio 3, aunque hay determinados temas que por su duración son más complicados que tengan cabida en un espacio semanal de una hora, ya que con varios de 10 minutos entrarían muy pocos. También trato de dar a conocer sonidos que forman parte de mis gustos musicales, y que habitualmente no suenan en otras emisoras. En la cabina de un club tienes un trato más directo con el público, puedes ver y sentir sus reacciones a los estímulos que lanzas. Las dos facetas son útiles para propagar la música, aunque normalmente, la radio te permite llegar a más personas y de otra forma.