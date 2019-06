El gran asalto del pequinés

Los antihéroes de La estrategia del pequinés, la novela negra que consolidó a Alexis Ravelo en las letras nacionales y migró a la gran pantalla bajo la dirección de Elio Quiroga, encararon esta semana su gran asalto a las salas nacionales para desplegar esta trama criminal en las arterias grancanarias a lo largo de la geografía española.

Su estreno a gran escala de la mano de Begin Again Films ya atesora algunos envites previos: después de su estreno mundial en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria dentro una sesión especial en el Teatro Pérez Galdós, el pequinés inauguró la sección oficial a concurso del Festival de Cine de Alicante el pasado 11 de mayo y, a comienzos de esta semana, ya ha afrontado su preestreno en Madrid, Barcelona y la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife.

Los paisajes de Gran Canaria cartografiados por Ravelo iluminan en la gran pantalla el universo de los bajos fondos de la Isla, que constriñen las redes clientelares que entretejen en silencio los altos mandos del poder. Una nómina de reconocidos intérpretes nacionales y locales presta voz y rostro a los grandes personajes de esta ficción, que reflejan la penumbra donde, tal como glosa el eslogan tomado directamente de uno de los diálogos de la novela, "la gente como nosotros siempre pierde". Y aun así, apuestan alto en un golpe peligroso.

Bajo este prisma, Unax Ugalde interpreta a Tito el Palmera, un parado de larga duración que sueña despierto; Jorge Bosch encarna a el Rubio, un delincuente retirado que regresa a las andadas movido por amor; y Kira Miró da vida a Cora, una prostituta de lujo en crisis, cuyo empuje y determinación página a página distinguió a este personaje literario con el Premio Lee Misterio al Mejor Personaje Femenino en 2013. Entre otros, a quienes dan vida Enrique Alcides, Ismael Fritschi, Gonzalo Hernández o Pep Jové en la gran pantalla, esta alineación de buscavidas emprende una cruzada suicida, con giros de violencia, para revertir el tablero de la injusticia social que beneficia a los de siempre.

En esta línea, Quiroga destacó durante la premiere en Madrid el pasado lunes que La estrategia del pequinés muestra "las cadenas de terror y pánico que se crean para obtener el poder, en las que los unos a los otros se infligen dolor para obtener algo". "En la película hay mucha violencia, porque el centro de todo esto es la mafia que se crea; una especie de dictadura en la que el dolor origina una cadena de mando", indicó el realizador sobre el que constituye su quinto largometraje, después de títulos como No-Do (2004) o La hora fría (2006).

Además, el director quiso destacar que la novela homónima de Ravelo, distinguida con los premios Dashiell Hammett, Novelpol y Tormo en 2014, brinda "personajes muy potentes" a partir de "una historia muy realista". "Es un relato con los pies en la tierra pero, al mismo tiempo, vemos a estos personajes pelear contra el destino que se les impone y cómo pierden la batalla", señala Quiroga, quien contó con David Muñoz (El espinazo del diablo) en la adaptación del guión, así como con la supervisión de los diálogos por parte del propio Ravelo.

Por otra parte, tanto en la novela como en la película, la isla de Gran Canaria se articula como un personaje más dentro de la intriga, no sólo como escenario total de la acción, sino como espejo de las luces y sombras de quienes la recorren.

La actriz grancanaria Kira Miró manifestó en Madrid que trabajar en su isla natal fue "un honor y un lujo", toda vez que La estrategia del pequinés muestra "una Gran Canaria diferente, lejos de la imagen idílica de la isla", dado que "no hay ni Dunas de Maspalomas, ni Tejeda, sino una historia que se adentra en los suburbios y los barrios, en un paseo de asfalto por las zonas decadentes". A su juicio, la atmósfera isleña contribuye a imprimir "ese tono gris" que envuelve esta historia de "narcotráfico y corrupción". Y una vez más, Miró solo albergaba palabras de admiración y gratitud hacia su personaje, que define como "una mujer cañera, que toma decisiones, es valiente y no se achanta ante nada, porque tiene claro lo que quiere en la vida".

Con todo, el rodaje de La estrategia del pequinés se desarrolló durante cinco semanas el pasado 2018 en distintos enclaves grancanarios, como el barrio de La Isleta, el pueblo teldense de Tufia, el polígono de Arinaga o el centro sociosanitario Hoya del Parrado (antiguo Hospital Psiquiátrico), donde, además, se instaló el centro de producción. Se trata de una producción de Zanzíbar Producciones en colaboración con Ian Stewart Producciones Cinematográficas, con la participación de TVE, TV Canaria, con financiación del ICO y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, que puede presumir de constituirse como un proyecto íntegramente canario.