Recientemente, acabé la carrera de Psicología. Ahora hago algún curso corto para no perder el hábito de estudiar y preparar el Máster sanitario el año que viene. También trabajo como dependienta en una juguetería.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta mucho el mundo del gimnasio y bailar, sobre todo. He subido al escenario y saqué el Grado Elemental de Danza en paralelo a la carrera. Uno por la mañana y la otra por la tarde. Un sacrificio que valió la pena.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Los diseñadores, Cristian, y su hermana, Yaiza, son de Güímar, es el primer año que presentan candidata adulta y querían una chica del municipio. Nos conocíamos por coincidir en distintos actos culturales del pueblo, donde fui Romera Mayor el año pasado y Cristian dirigió la gala de elección. Me había echado el ojo, a finales de octubre me lo dijo y no lo dudé. Tengo experiencia en escena y ellos consideran que puedo defender bien su fantasía.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Alegría y emoción por un sueño que tenía desde pequeñita.

¿Es muy carnavalera?

Sí. No he podido estar nunca en grupos, pero el año que viene voy de cabeza a una comparsa, a disfrutar de Ritmo y Armonía, lo que más me gusta por ser en la calle. Mis padres me inculcaron la fiesta. Él, Pablo, las murgas, y ella, Daida, las galas.

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

Depende, pero me gustan los carnavales en la calle, Si se junta un grupo de amigos, se sale, pero en la calle y con el ambiente que me gusta vivir. Eso es el Carnaval.

¿De noche o de día?

Por el calor, yo prefiero la noche, el Carnaval de día lo relaciono más con algo familiar. Son ambientes distintos y depende para lo que se salga.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

De pequeñita, cuando mi madre me avisaba para poner la tele y ver la gala infantil. Yo imitaba a las candidatas según salían.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Siempre me han gustado los personajes de Disney porque crecí con ellos. Este año mi disfraz es el de candidata.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina de la fiesta de la máscara?

Para optar a reina del Carnaval una candidata no necesita ni medidas ni tallas, sino ganas, ilusión por darlo todo y máximo respeto por lo que estás representando.

¿Cómo se ve en cuanto a las posibles opciones de ganar?

Pienso que antes de la gala todas tenemos opciones y partimos desde cero. Las once vamos con ese objetivo de ganar y dependemos de la opinión de unas personas que son profesionales. Tanto mi equipo como yo salimos a por todas.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, por qué no. Igual que a una reina, también sería bonito elegir a un rey.

¿Y de una gala ‘drag queen’ en Tenerife?

También estoy de acuerdo porque sería positivo para enriquecen al Carnaval de Tenerife.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Le diría que es una fiesta muy completa, con un amplio abanico de opciones donde elegir para disfrutar y pasarlo bien. Si no te gusta una cosa, siempre hay otra. Murgas, rondallas o comparsas.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Desde antes ya me gustaban Los Bambones, pero ahora más porque mis diseñadores son hijos de Falo que fue fundador de la murga. No es porque hayan ganado este año el concurso de lo cual me alegro y creo que fue merecido.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

No lo descarto. No es mi absoluta prioridad ahora, pero si surge alguna oportunidad, bienvenida sea, porque también me ha gustado siempre.

Preséntese:¿quién y cómo es Rosalva Morales Benítez?

Me considero una persona desinquieta, muy activa. Me gusta escuchar a los demás y ayudar a la gente.