Soy educadora infantil, aunque ahora mismo no estoy ejerciendo. Tengo la titulación de educadora infantil y la de técnico en Turismo.

¿Cuáles son sus aficiones?

Pues me gusta mucho leer e ir a la playa. Tal es así que voy sea verano o invierno. Aunque no me bañe, el aire del mar es reconfortante. Me gusta también hacer deporte.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Yo intenté presentarme hace unos cuantos años, con la edad de 29. Estuve en contacto con varios diseñadores y empresas y me enteré entonces de que había límite de edad. Y justo era de 29. Ya ese año no pude presentarme, pero decidí que quería ser candidata. Y presenté un escrito en el Ayuntamiento que al final dio sus frutos y se eliminó el límite de edad. Ha sido complicado conseguir un diseñador y patrocinadores. Hasta que este año, después de tanta lucha y de tanto insistir, llegó David Hernández y me dio la oportunidad. Y aquí estamos.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

No sabía si llorar, si gritar, si reír… No sé, fue un subidón espectacular. De hecho, ahora todavía como en una nube, como que no me lo creo…

¿Conocía ya a su diseñador?

Sí, a David Hernández lo conocía hace bastante tiempo, porque fue uno de los diseñadores con los que hablé en su momento, cuando intenté presentarme con 29 años. Había apostado por mí en un principio.

¿Es muy carnavalera?

Bastante. Me gusta el Carnaval. Estoy todo el año pensando en qué disfraz me voy a hacer. Soy la que organiza el grupo: Esta noche salimos a tal hora, esta noche vamos a tal sitio…

¿Sale mucho o va más bien a los días grandes?

Yo siempre que puedo voy. Si no trabajo, voy a todos. Viernes, sábado, lunes, viernes y sábado. Y algún Carnaval de día seguramente también.

¿Carnaval de noche o Carnaval de día?

Ahora, Carnaval de día. Antes me gustaba más el Carnaval de noche. Actualmente buscas divertirte pero en plan más tranquilo.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Recuerdo pegármelo sentada en la televisión porque no tenía la posibilidad de ir. Pero me gozaba todo en la televisión: comparsas, elección de reina, coso… Me acuerdo de que me hacía mis trajes y mis cosas.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Recuerdo uno que era de esquimal que me gustaba mucho y otro de india.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina?

Ser carnavalera, vivirlo, sentir el Carnaval al máximo para que cuando se suba al escenario pueda disfrutarlo y darle vida al traje y a la fantasía que está luciendo. Las siguientes son palabras que a lo mejor van a sentar mal a algunas personas, pero hoy en día se cree que, cuanto más guapa sea la candidata, más posibilidades tiene de ganar. Yo pienso que debería ser al contrario: que, cuanto más bonito sea el traje, tuviese más opciones de convertirse en reina. La chica es muy importante, pero se está eligiendo una fantasía.

¿Cómo se ve de opciones de ganar?

Me veo con todas las opciones. Todas las candidatas tenemos posibilidades. Si yo no me viese con opciones, no me presentaría.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí. Igual que pienso que cualquier mujer puede presentarse, tenga la edad y el físico que tenga, también un hombre. Que hubiera una gala masculina me parecería genial. Tienen el mismo derecho que las mujeres a lucir una fantasía en el escenario.

¿Y cómo vería una gala drag queen en Tenerife?

Eso es más complicado. Sería cuestión de hacerla y probar a ver cómo funciona. En cualquier caso, sería un espectáculo maravilloso.

¿Cómo le describiría el Carnaval a un extranjero?

Le diría que es un sentimiento que se vive mucho en la Isla, que es una fiesta muy popular y arraigada y que aquí la disfrutamos al máximo.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

No. La verdad es que no me he vinculado nunca a ningún grupo, pero me gustan muchísimo las comparsas. Todos los años que puedo voy a ver el Concurso de Ritmo y Armonía.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

El mundo de la moda me gusta mucho. He participado en algún certamen, desfile de moda…, pero yo no me presento a reina porque la elección pueda ser un trampolín a ese mundo; lo hago porque me gusta y me gusta el Carnaval. Ahora bien, si surge la oportunidad, tampoco voy a decir que no.

Preséntese:¿Quién y cómo es Náyade Martín?

Soy una chica bastante normal y muy, muy, muy luchadora. Para llegar a presentarme a candidata a reina del Carnaval he tenido que luchar mucho. Me considero luchadora, sencilla y perseverante.