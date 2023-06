«Mi madre era la mejor persona que he conocido en la vida». José Víctor Cruz, el mayor de los dos hijos de Lali Sierra, define así a su madre, palabras propias cuando se valora desde la familia y que en este particular es una percepción general en el mundo del Carnaval y las Fiestas de Mayo y, en general, en el movimiento de participación ciudadana, donde fue un baluarte. Y también un bastión en la etapa del alcalde Manuel Hermoso Rojas y Marina Cabrera, en la zona de Los Lavaderos.

Lali Sierra, nacida el 26 de marzo de 1949 en el chicharrero barrio de Los Lavaderos, es sinónimo de Carnaval y Fiestas de Mayo. Su padre, trabajador de una fábrica de cerámica; su madre, ama de casa.

Su infancia y juventud transcurre en Los Lavaderos, hasta que contrae matrimonio hace 53 años con Pepe, mecánico naval, profesión que heredó el más pequeño de sus dos vástagos, David.

La familia se trasladaría durante un corto período de tiempo a Chayofa, enArona por los compromisos profesionales de Pepe, para volver a residir en El Cardonal, donde instala su domicilio. El propio David cuenta que sus vecinos del bloque fueron precisamente el embrión del grupo de amigos y familiar que dio paso a la agrupación musical Chaxiraxi. Antes de su constitución como formación del Carnaval, «nos reuníamos y salíamos todos con el mismo disfraz; allí estaba Mamen, la vecina del segundo, y Carmita, del primero, más mis tíos», narra David.

«Además de disfrazarnos juntos, salíamos a todos los cosos y cabalgatas con un carrito que guardábamos en el salón de Manolín, de Los Lavaderos; siempre nos colocábamos junto a la oficina del Banco Santander, por encima de la plaza de la Candelaria».

A partir de ahí toma forma el colectivo más laureado de esta modalidad del Carnaval, Chaxiraxi, del que estuvo al frente Lali Sierra hasta 2018, si bien años antes se entregó en cuerpo y alma a su esposo; tras el desenlace de Pepe, le sobrevino la enfermedad a Lali.

La presidenta y fundadora de Chaxiraxi también trabajó codo con codo con Marina Cabrera en la asociación vecinal de Los Lavaderos, tanto con la elaboración de las cruces de mayo. De la mano de Lali Sierra, Santa Cruz no solo tiene a la agrupación musical más laureada sino también a una de las máximas exponentes de los actos más populares de las Fiestas de Mayo, desde el concurso de comidas típicas a la gala de la reina de los actos patronales o el concurso de trajes típicos, en un magisterio compartido con Angelita González Ledesma, de la murga infantil El Cabito, y el recordado Esteban Reyes, de la comparsa Brasileiros.

Lali Sierra ahondó también en su formación en vestimenta tradicional de la mano de Luis Dávila y Juan de la Cruz, y también compartió su buen hacer con Texe Moreno, a quien se le considera heredera de su magisterio y pasión tanto por el Carnaval como por las Fiestas de Mayo. La generosidad de Lali Sierra también la llevó a compartir su legado para engrandecer las mesas o el trabajo presentado por otros compañeros y amigos, como Juanjo Coello y Carolina, de Guachi infantil, o Angelito Ramos, de Carricitos.

En los últimos cinco años, Lali Sierra recibió dos Premios Santa Cruz por el Día de Canarias con motivo de su aportación, uno en 2018 –junto a Esteban Reyes y Angelita González– y otro, en 2021, compartido con el mismísimo Elfidio Alonso, de Los Sabandeños.

La vida le regaló la oportunidad a Lali Sierra de disfrutar de niñas; con cuatro nietas, y la satisfacción añadida de que dos se proclamaron reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2020, en el caso de Sara Cruz Teja, y romera infantil de las Fiestas de Mayo 2022, Gabriela Cruz.

«Decidí presentarme como candidata porque soñaba con ser reina del Carnaval para que mi abuela me viese, para dedicárselo. Y tenía que lograrlo antes de que fuese demasiado tarde». «La vi tan feliz la noche de la Gala. Con eso me quedo», declaró Sara Cruz el día después de su proclamación, el 20 de febrero de 2020. Por las tardes mi abuela me recogía y me llevaba al local de Chaxiraxi. Sara Cruz recuerda el día a día de su infancia y juventud, cuando Lali la recogía del colegio y «me ponía a hacer la tarea en el local de Chaxiraxi, en el mercado de La Salud, mientras el grupo elaboraba sus disfraces y tocados. «Cuando acababa la tarea, yo aprovechaba las telas que le sobraba a mi abuela de los recortes para hacerle ropas a mis muñecas. Mi abuela nos metía en vena el Carnaval; para ella era una cultura». Sara Cruz añadió que su abuela no recordaba su nombre, pero no olvidó que fue elegida reina pese a su enfermedad, «una satisfacción porque veo cumplido el objetivo por el que me presenté a la gala: rendirle homenaje a mi abuela. Dicen que el alzhéimer no puede con algunos recuerdos impactantes, y a mi abuela se le quedó precisamente ese tributo».