La organización del Carnaval chicharrero eligió el marco de la VI Feria Tricontinental de Artesanía, que se celebra en el recinto ferial de la capital tinerfeña, para desvelar la escenografía que, por segundo año consecutivo, ha sido encargada al arquitecto grancanario Carlos Santos y que supone el regreso a los escenarios híbridos –de luz y corpóreos– después del escenario de la convocatoria de junio, más propia de Eurovisión.

Con la lección aprendida tras las críticas del año pasado y aunque no estaba en la mesa presidencial, el director y productor artístico de la próxima edición de las carnestolendas, que están dedicadas a Nueva York, aseguró que «el escenario está hecho a la medida del recinto ferial y del público que va a venir a los concursos; luego ya veremos cómo lo adaptamos a televisión». La frase pretende desmontar la percepción que se tuvo en junio, con un decorado que parecía a la medida de la tele.

En la segunda oportunidad que da Fiestas al escenógrafo grancanario Carlos Santos, el decorado presenta un Nueva York deconstruido que pivota en cinco edificios singulares. Es el caso del Empire State Building, el Flatiron, el One WTC o el edificio Chrysle, mientras en la parte posterior se dibuja un skyline de rascacielos que se insinúan y que tendrán su cuota de protagonismo, porque está construido con pantallas que permitirán las más variopintas proyecciones. En la parte más próxima al público, tres elementos corpóreos singulares: la Estatua de la Libertad (a la izquierda), una enorme escalera al más puro estilo de la célebre Lina Morgan (que trae al recuerdo la utilizada en la escenografía de 2003), y el logo I♥love️Santa Cruz.

La propuesta de Carlos Santos combina la arquitectura neoyorkina con cinco grandes trazos en el suelo que sobresalen hacia el público para enmascarar el giratorio, sin que se descarten, incluso, que puedan estar retroiluminadas.

La puerta central del escenario se guarda como un secreto del decorado, oculta entre los edificios y dos puertas laterales bajo dos tramos de puente, en un decorado que está acotado a izquierda y derecha por dos grandes pantallas.

Datos técnicos

La planta total de la escenografía ronda los 2.000 metros cuadrados y trae al recuerdo los escenario de la plaza de España, o, al menos, así lo quiere ver el director artístico, Enrique Camacho, quien destaca la importancia de que «el diseño gane en profundidad, porque está montado sobre una estructura que tiene su disposición en forma de V que, junto a la inclinación de los edificios más representativos, aportará dinamismo, contraste y el resalte característico de la gran ciudad americana», según los detalles de Carlos Santos.

2.000 metros cuadrados de planta con el punto más alto de la escenografía alcanzando los dieciséis, que coincide con los edificios, mientras que el corpóreo de la Estatua de la Libertad asciende a doce metros. La tarima tiene una boca de escenario de 60 metros de ancho frente a los 25 de fondo, a los que se suman tres pasarelas de 23 metros y otra de 14,5 metros, que incluye el giratorio.

Junto a la parte corpórea, el protagonismo de las pantallas, que ocuparán un total de 210 metros cuadrados que se repartirán en ocho totems.

No falta quien en un escenario de Nueva York echa de menos las marquesinas de Broadway iluminadas, que se concentran en una esquina que preside el logo de Santa Cruz, y hasta se busca una referencia explícita a Times Square y sus neones para evitar que Central Park quede limitado a dos arbustos de Pérez Ortega, cuando se trata del pulmón de la ciudad.

‘La ciudad de los simios’

Más allá de esos detalles que se podrían considerar exquisiteces, a gusto del creador, no pasa desapercibida la disposición de los cinco edificios emblemáticos de Nueva York que aparecen cercenados y como ladeados, en un desafío a la verticalidad. El autor de la escenografía sentencia el debate al explicar que su apuesta pretende presentar cómo Nueva York emerge en el recinto ferial. De ahí que no apueste por la representación de las fachadas desde una visión frontal sino que entresaque los elementos singulares de las cinco construcciones para darle volumen y profundidad a la escenografía y no quede reducidas por proporción a la mínima expresión, según Carlos Santos.

El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, apostilló que «el escenario contará con muchos volúmenes y jugará con diferentes escalas para sumergirnos de lleno en una metrópoli que tenemos interiorizada a través de las diferentes artes escénicas, pudiendo sentirnos en pleno Times Square o Central Park». Y, de nuevo, el decorado conceptual que queda a la medida del director. Unas escaleras que se convierten en el elemento central de la escenografía, dispuestas para que Enrique Camacho les dé una razón de ser en un espacio que parece concebido como dos azoteas que se distribuyen a izquierda y derecha de las escaleras.

215.000 euros de presupuesto

El Carnaval de Nueva York en Santa Cruz de Tenerife ya tiene proyecto, obra de Carlos Santos, con un presupuesto de 215.000 euros, sin incluir impuestos, precisó el responsable de la organización. El emplazamiento del escenario tendrá planta en V y, por tanto, se estudia si se puede acercar más al lateral del Recinto Ferial más próximo a la Refinería, sin que se plantee un cambio de disposición, toda vez que se repetirá la distribución que se estrenó en los certámenes celebrados el pasado junio, al estilo de las galas de entrega de los premios Dial.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, felicitó al escenógrafo Carlos Santos por «su nueva aportación escénica al Carnaval santacrucero» y destacó que «el momento de desvelar el escenario es todo un hito para los que amamos esta fiesta, y resume a la perfección la creatividad, las ganas y el compromiso de todas las personas que hacen posible una de las fiestas más importantes del mundo».

El concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, recuerda que «la edición 2023 hace tiempo que comenzó a ponerse en marcha». De hecho, «además de las bases aprobadas la semana pasada por el Consejo Rector del OAFAR para los diferentes concursos, esperamos poder dar luz verde durante los próximos días a la normativa para las galas de elección de nuestras reinas; así todos podremos trabajar en tiempo y forma», concluyó.

Como ya adelantó EL DÍA, la organización agilizará los trámites para reconvertir los trámites de preinscripción y darle carta de naturaleza oficial, para evitar que los grupos tengan que volver a inscribirse y lograr ganar tiempo de cara a que el próximo 20 de noviembre ya cobren el primero de los dos pagos de la contratación.

El arquitecto grancanario Carlos Santos Cabrera, repite autoría en el escenario santacrucero, y es un profesional habitual en el ámbito lírico y teatral. Además de su licenciatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Santos se ha formado en escenografía, vestuario e iluminación para teatro, cine y televisión en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid y desde 2012 ha realizado decenas de trabajos para tanto para ópera, zarzuela y teatro como para televisión.

Este periódico daba cuenta de que el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido la tramitación del expediente para pedir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para su Carnaval ante el Gobierno canario y luego el central. Para el alcalde, han transcurrido 42 años desde que Santa Cruz de Tenerife logró este reconocimiento por señas de identidad únicas como los miles de participantes en la calle, algo que nadie puede copiar, sentenció.