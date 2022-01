El portavoz adjunto del PP, Carlos Tarife, cree que el Carnaval de junio «va a ser un fracaso por las restricciones del Gobierno de Canarias. Insisto en trasladar la fiesta para 2023 y centrarme en preparar unas Fiestas de Mayo decentes y en los actos propios de junio, como san Juan o el ascenso del Tenerife, que confío sea una realidad».

Patricia Hernández (PSOE). «Nos cuesta posicionarnos porque hoy es una noticia y mañana cambian de idea. Con el Carnaval de los concursos, que no de la calle, no empiezan bien. En las últimas 24 horas han cambiado lo que dijeron a los grupos. Están jugado con la industria del Carnaval y la ilusión de mucha gente que incluso ya se había sacado el pasaje para venir. ¿Hablaron con los grupos para optar por junio?. ¿Saben cómo les va a impactar a sus componentes que estarán con exámenes de fin de curso por esa fecha?. ¿Y con los diseñadores?. Tiene que acabar inmediatamente esta improvisación y que la decisión no comprometa el Carnaval 2023».

Lola Espinosa (Unid@s Podemos). «El Ayuntamiento está haciendo una irresponsable batalla política, con presiones constantes sobre el Gobierno canario, sobre una cuestión que es fundamentalmente sanitaria, para cuyo control no existen varitas mágicas; y cuando la isla se encuentra en el máximo nivel de alerta epidemiológica. El Gobierno municipal debe asumir que hasta unas semanas antes no se podrá confirmar la celebración del Carnaval y debe prevalecer la salud pública. Estos gestores han fallado hasta ahora en no tener nunca un plan b, pues era previsible que el Carnaval no pudiera celebrarse, y nada nos permite descartar que esta situación no se repita en junio». «No es aceptable arriesgarnos a que la curva de contagios se dispare por actos multitudinarios».

Matilde Zambudio (Cs). «No podemos apoyar una decisión que se adopta sin que haya sido votada por la mayoría de los grupos del Carnaval. Lo anunciado por el alcalde tampoco es un Carnaval, como lo conocemos, sino la organización de concursos, pues no se celebrará en la calle o es muy difícil». «Ciudadanos ha solicitado la comparecencia para mañana, en la junta de Control, del responsable de Fiestas y en función de la información que dé, dado que han anunciado muchas fechas y la gestión considero que no ha sido adecuada, fijaremos con todos los datos un posicionamiento».

Evelyn Alonso (Cs). «Hay que empezar a apostar por recuperar la normalidad y eso pasa por hacer cambios como aplazamientos si nos permiten recuperar nuestro Carnaval que es un motor económico importantísimo para nuestra ciudad. Lo fácil es no hacer nada y ese no ha sido el ADN de este grupo de gobierno que ha apostado por buscar soluciones para que se respeten las medidas sanitarias y siga la actividad económica».