«En la actual situación el grupo popular aposta por suspender este año el Carnaval y planificar con éxito y garantías de cara a 2023 para que sea lo más parecido a los que se celebraban antes de la pandemia», explica Carlos Tarife, portavoz adjunto del PP y socio de gobierno con CC y Evelyn Alonso en Santa Cruz.

Cuando se le da a elegir entre marzo y junio –opciones que sopesa la organización y que develará mañana–, Tarife descarta la convocatoria cercana a verano porque es una mala época al coincidir con el fin de curso académico y rechaza diversificar la oferta cuando ya las empresas ya tienen compromisos y el cambio de fechas les ocasionaría un perjuicio añadido al que han soportado por el covid.

«El Carnaval es una fiesta de invierno y ahora no existen plenas garantías para organizarlo en marzo. Otra cosa muy distinta sería un espectáculo con grupos en junio, pero eso no es Carnaval». «No nos puede pasar como el estadio y los Reyes Magos, que luego nos llevemos un golpe de realidad». Tarife insiste en reunirse con los grupos y pactar el calendario de cara a 2023. «Ahora no se dan las condiciones para concursos y las galas y de aquí a junio podría ocurrir lo mismo», añade el edil popular.

El portavoz adjunto del PP echa de menos el diálogo e implicación desde la Consejería de Sanidad con Cabildos y ayuntamientos, a quienes los ha dejado solos en la pandemia, relación que se limita al día que «sale por la tele el presidente del Gobierno de España y te dice que tienes que ir con la mascarilla por la calle y poco más desde el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres».

"Espero que sopesen la decisión y no vayan a hipotecar el Carnaval 2023" Patricia Hernández - Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Patricia Hernández (PSOE): «La organización quiere junio porque necesita mejorar». La especulación y la incertidumbre caracteriza la relación de la organización con grupos y empresas con Fiestas por falta de comunicación, valora la exalcaldesa socialista. «Se habla de Carnaval en marzo o junio, pero... ¿alguien ha valorado qué consecuencias va a tener para los niños de las murgas que se juegan el fin de curso en el colegio, o para murgueros y sus exámenes de Ebau o en la universidad?. ¿Alguien les ha preguntado? ¿Y sobre marzo? Los grupos se enteran de todo por la prensa».

«A esta organización le ha cogido el toro. Si es junio, que sea una nueva oportunidad en los exámenes de junio para el ayuntamiento porque ahora mismo necesita mejorar en planificación, comunicación y empatía con los grupos. Espero que también hayan sopesado cómo impacta el retraso a junio y si hipoteca el éxito del Carnaval 2023».

"Debe primar la salud y se debe consensuar una decisión con todos los grupos" Matilde Zambudio - Concejala de Ciudadanos en la oposición

Matilde Zambudio, de Ciudadanos: «Consensuar con los grupos y dejar el Carnaval para cuando se pueda». «Debe primar la salud y se debe consensuar una decisión con todos los grupos». En opinión de la concejala de Cs, «no se puede hacer lo que ha hecho el gobierno municipal: pedir desde noviembre, como hizo el señor Bermúdez, levantar las medidas sanitarias, anunciar el Carnaval, no avisar a los grupos o avisarlos sin tiempo de cara a los concursos. Ha vuelto a suceder esta semana, donde hay grupos que denuncian que no cuentan con ellos. Iban a anunciar el calendario hace una semana y ahora deciden que se va a celebrar posiblemente en abril o junio. Una desorganización no justificada; Cabello comete los mismos errores».

«Ciudadanos apuesta por salir de la crisis, sacar a las empresas adelante y si no se dan las condiciones para el Carnaval dejarlo para otro momento, siempre de acuerdo con los grupos», añade Zambudio que apuesta por «tener ideas y saber innovar, de lo que carece este gobierno»

"En vez de cancelar hay que invertir y tratar de sacar las cosas adelante" Evelyn Alonso - Concejala de Promoción Económica

Evelyn Alonso (Cs): «Avanzar a la normalidad». «Durante la pandemia, y más a estas alturas, en vez de cancelar hay que invertir y tratar de sacar las cosas adelante», analiza la concejala de Promoción Económica. «Si el Carnaval se puede retrasar un poco y se puede celebrar, lo más próximo a como lo conocemos; estoy de acuerdo en tener esa opción sobre la mesa». «Tenemos que avanzar hacia la nueva normalidad, sin restricciones tan duras, máxime con el nivel de vacunación que hay; debemos ser más valiente y recuperar actos tan importante como el Carnaval del que dependen tantas familias».