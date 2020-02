Los Indianos desafían la calima

No han sido unos indianos a los que estábamos habituados. La calima y el viento provocó que miles de indianos de otras islas no pudieran llegar a la isla de La Palma, lo que dejó una fiesta que manteniendo la esencia de los últimos años dejaba una cierta tranquilidad en las calles como no se había respirado en muchos años. Es difícil estimar el número de asistentes, pero sí ha sido notorio en este Día de Indianos la falta de muchas más participantes.

La Plaza de España, después Plaza de La Habana, era de 'fácil' acceso, y las calles de la circundan de agradable tránsito para quienes se han movido por los distintos mogollones.

Y digo bien, mogollones, porque los indianos cambiaron su esencia hace tiempo, ya casi no encuentras las tradicionales parrandas en rincones de la capital palmera, que con sones, guarachas y guaguancós, animan el día por excelencia del carnaval palmera. La música tradicional cubana sigue sonando en los escenarios, donde agrupaciones palmeras y venidas de afuera, las que consiguieren llegar, hacen disfrutar al empolvado público. Pero otras historias son los bares y terrazas habilitadas para este día, en el que la esencia musical se pierde por otros ritmos modernos y del gusto de los más jóvenes.

Pero aun así, Los Indianos son otra fiesta. Para quienes no lo han vivido es difícil explicar la sensación de recorrer las calles adoquinadas, en las que todo el mundo se conoce, da igual que nunca te hayas visto. El polvo es la excusa, la parodia del emigrante retornado el motivo y una fiesta inigualable la razón para que Santa Cruz de La Palma siga convirtiéndose en el referente del carnaval palmero cada Lunes de Carnaval.

El temporal evitó que la ciudad se rebosara de indianos. Seguro que hay quien, en algún aeropuerto, de esos que han quedado colapsados, ha querido también disfrutar de su bote de polvo, pero hay que reconocer que los de siempre, los palmeros que hace tiempo perdieron esta fiesta a favor de las miles y miles de personas que llegan desde otras islas, han agradecido esta cita, mucho menos concurrida.

El momento culmen, otro año más, la llegada de la Negra Tomasa. Su llegada pasada las 13:00 horas a la Plaza de La Habana marca el supuesto comienzo de la fiesta. Sosó, con 28 años a sus espaldas de Negra Tomasa, se sigue cargando de energías para romper el ritmo de los sones del himno Sangre Indiana, compuesto por Francisco Medina. El abrazo con dos de sus hijos delante de miles de espectadores emocionó a quienes a disfrutaron de la ocasión. Ni la calima evitó estos mágicos momentos.

La tarde queda para los más jóvenes. En cuanto empieza a caer el Sol la fiesta cambian. La parte tradicional, la que aún sobrevive de las celebraciones de antaño, desaparece. Las familias desaparecen, e incluso muchas de las personas que vienen desde otras islas comienzan a retornar a la suya en las frecuencias habilitadas por las compañías aéreas. Otra cuestión será quienes quieran hacerlo en avión.

Durante la mañana llegará el momento de hacer balance. Difícilmente contaremos con una cifra real de personas asistentes, pero lo cierto es que, en esta ocasión, en la del 2020, las condiciones meteorológicas y el cierre del espacio aéreo canario han dejado un panorama distinto en esta siempre multitudinaria fiesta.

Treinta años al pie del cañón. Una de las imágenes icónicas del carnaval palmero es un enorme cañón, impulsado por aire comprimido, que el Día de Los Indianos va causando el 'terror' de quienes tienen la oportunidad de plantarse en su radio de acción.

Juan Roberto Martín es quien se encarga de accionar el mecanismo, pero detrás de este artilugio hay una enorme familia. "Hemos llegado a ser 40", nos dice Medina, pero "este año somos pocos".

La munición especial para este día, el polvo talco, la consiguen en Valencia, "compramos 1.000 kilos, de los que nos gastamos 200", el resto, "lo guardamos, porque el polvo no caduca".

Indianos de Gran Canaria. Chano Guerra, Gonzalo Angulo, Matías Hernández y Julio Galván, este último palmero, llevan doce años ininterrumpidamente sin faltar a la cita. Vienen desde Gran Canaria, y están los "cuatro de siempre". "Somos precavidos, siempre venimos desde el viernes al Carnaval de Santa Cruz de La Palma", señalan aludiendo a los problemas de conectividad de este fin de semana. Su esencia el polvo talco. Ellos sólo se hacen con 64 kilos en esta edición, y aun así tienen claro que "sólo nos llegarán hasta el mediodía".

Los cuatro lo tienen claro, para ellos no hay un Lunes de Carnaval sin Día de Indianos y sin polvos de talco, muchos polvos de talco.

Llegados en el último vuelo. Desde Tejina, en Tenerife, vienen cada año a Santa Cruz de La Palma para celebrar este día. El palmero Javier Pérez viene acompañado por Marta Martín, Julio Martín, Susana Matrero, Teresa Méndez, tejineros de pro, a quienes en la Isla se une Noemí Rodríguez.

Este año falta "uno de los puntales del grupo". Nuhacet Fernández se ha quedado "guindado" en Los Rodeos, y "está ahora mismo en un barco" para intentar llegar a La Palma y disfrutar de esta fiesta, nos señalan. Para ellos, también Los Indianos son una fiesta única. Tuvieron suerte, porque consiguieron salir de Tenerife en el último vuelo que operó con normalidad el pasado sábado. Para volver a Tejina no hay prisa, "aquí estamos ya en casa".

Para quienes nos leen, Nuhacet llegó a La Palma con el tiempo suficiente para volver a empolvarse.