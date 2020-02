Trinkosos abre la primera final del Norte de Chaladas

Trinkosos, de La Orotava, abrirá la final de murgas del Norte, que el sábado reunirá a las cinco mejores formaciones críticas puntuadas por el jurado entre las diez que participaron en las dos fases eliminatorias. Al término de la segunda y última eliminatoria del martes -en la que solo se salvaron las actuaciones de Cascarrabias, ganadores de la pasada edición, y Ferrusquentos-, el jurado eligió las cuatro murgas que se quedan fuera de la final del sábado.

El jurado hace justicia al colocar a Chaladas en la final del Norte, a la que también completa la nómina de finalistas Pizzicatos, que en la mañana de ayer renunció a su plaza, aunque la organización Comunorte rechaza su renuncia y espera que actúe el sábado. Orden de actuación en la final es Trinkosos, Cascarrabias, Ferrusquentos, Pizzicatos, Chaladas y Tiralenguas. El jurado, celebrado por estar integrado por personas que han formado parte de la historia de las murgas, acudió al recinto portuario para vivir en directo la acogida de su veredicto.

La explanada del muelle del Puerto de la Cruz acogió el martes la segunda fase con la participación de Las Apresuradas, las noveles +QPotras, Criticonas, Ferrusquentos y la portuense Cascarrabias, que ya participó en Santa Cruz como ganadora de 2019.

1. Las Apresuradas (La Orotava, 1995).- Comenzaron con una presentación en sus bodas de plata para luego seguir con su pasacalle. Su directora, Alba Hernández, anunció que aunque ellas son más de crítica, "Aceptamos el reto". La letra, de Pablo Ruiz, comenzaba dando respuesta a aquellos que prefieren un repertorio de show. Para comenzar su cambio, se inscriben en un taller en el que cada una aprende diferentes instrumentos que acaban por tocar juntas en un taller de risoterapia. E invitan al público a seguir su movimiento coreográfico que simula cuando van por una carretera e intentan evitar obstáculos. Destacan que no cuentan un chiste de Gran Canaria, víctima de un incendio que acabó con Tamadaba. "Lo mío es criticar", sentenciaron para acabar la canción. Letra difícil sin conexión.

Siguieron con "Día de la mujer", para hacer visualizar la situación de las féminas. "Vuelcan la oración por pasiva" y son ellas las que lanzan piropos a un hombre, o ellas le recriminan lo mal que aparcaban un coche, o lamentan la discriminación en el deporte por sexo. El tema avanza, con buena letra al principio que se desvanecía en su interpretación. Y acaban rindiendo tributo a las mujeres que han hecho historia. El tema finaliza con un canto para que la mujer se sienta libre y no valiente, para pedir que la igualdad no sea una utopía. Y pidieron igualdad entre hombres y mujeres, para pedir justicia y tolerancia. Una bonita declaración de intenciones a la que le faltó más fuerza y ritmo. Cuando parecía que había finalizado hicieron un cierre de tema: "El violador eres tú". Demostraron que no basta con tener solo una buena letra; es necesario interpretarla.

2.- +QPotras (Puerto de la Cruz, 2019). La sección femenina de Puertopotras y la única cara nueva de esta edición. Al frente, su "alma mater", Abenaura Martín. Con la fantasía de una bailarina a cuerda creada por Amarca y llamada a dar algún susto en el veredicto. Comenzaron con una canción dedicada a lo que cuesta sacar un grupo nuevo para engrandecer el Carnaval. El título prometía: "La guerra de las murgalaxias". Comenzaron diciendo que todas las murgas tienen derecho a salir, para seguir reprochando que tengan que pagar para tener letras (lo que en su caso se justificaría) y amenazaron con hacer un concurso a nivel isleño... para acabar con un canto a todas las murgas y pedir unión en el concurso, sin privilegios...

Segundo tema, "La vida de José", que comenzaba después de la parodia de un supuesto parto. Ellas se presentan enfundadas en unas batas de hospital y dicen ser primerizas como madres, y desgranan todo lo que tienen que comprar con motivo de la llegada del bebé. Antes de que cambiaran de estrofa el recién nacido tiene 3 años y canta como "Joselito" y en dos compases de percusión ya tiene 10 años, y rezan la "oración" de Bob Marley. Joselito ya tiene 17 años, no tiene estudios, solo tiene "la playa y la murga, y cinco horas al día preparando el tupé, para que se levante"... Encuentra novia, y luego dice que se presentan a buscar un trabajo. "La vida de José"... cambia. Dejan atrás el humor y dicen que el niño fue abandonado por su padre y llaman miserable a las madres que no cuidan a sus bebés.... Abandonaron la buena senda. Bonita fantasía.

3. Criticonas (Los Realejos, 2013). Habían pasado dos murgas y si en una el tiempo corría de cero a treinta, en la siguiente parecía que era al revés. Desde Los Realejos tomaron el escenario Criticonas, con Lidia Rodríguez. Antes de su primer tema de concurso, un intento de Presentación y luego, pasacalle, para elegir entre los dos... Lo mejor de su primer tema, los mostradores trabajados para cada una de las componentes que se dedicaban a coger reclamaciones. Se auguraba una larga cola si el público se decidía. En las reclamaciones de la sanidad parecía que aumentaban las colas... En la fila parecía que unos componentes no conocían la letra. Mérito que reciban la misma subvención en Los Realejos que Trapaseros.

En el segundo tema siguen con el mostrador de las reclamaciones de su primera canción. "La cosa está que quema": en realidad, un calendario. En la foto de febrero colocan la foto de mayo, "pero no cabe Humberto"; también hacen un guiño a Javi Lemus, de Zeta-Zetas o hablan del concejal de Fiestas de Los Realejos... "algo pequeñito".... El tema se iba. Incorporaron un canto a Gran Canaria y el incendio que soportó el pasado verano. Más que un calendario era un laberinto. ¿El tema era de un calendario, o de bomberos? Mérito estar seis meses ensayando para lograr este resultado.

4. Ferrusquentos (Garachico, 2014). Dejan chico el escenario con una espectacular presentación. Y enlazan con el pasacalles cantado "piano" que dirige, por segundo año consecutivo, Airam Trujillo. Su actuación promete.

Arrancan el tema como el capítulo 1 del musical de "El sombrerero loco". Dicen que lo importante no es lo que se lleva dentro de la cabeza, sino lo que llevan encima de la cabeza. El tema trae al recuerdo a Trapaseros. Juegan con la chistera y saltan a la campaña electoral para reprochar la cantidad de promesas que hacen los políticos. Y las voces que monta Felipe Baute hacen las delicias. Sacan ahora un casco de trabajo de valentía, como el de aquellos que velan por el pueblo. Poesía para cantar a los bomberos que acudieron a ayudar en Gran Canaria, mientras reprochan sus malas condiciones laborales. Y sacan otro tocado: el birrete para enumerar el esfuerzo del estudiante hasta llegar a la graduación, todo para llegar a un mostrador al que le piden experiencia y no le dan la oportunidad.

Segundo capítulo: "El conejo blanco y el tiempo". Acto dos del musical Ferrusquentos. Una exhibición musical en un diálogo sobre la evolución del tiempo y los cambios de costumbres. El Sombrerero y el Conejo Blanco analiza el paso del tiempo para referirse al cambio climático. "Nuestro planeta se va a morir y tú preocupado por vivir". La letra es una joya a la hora de desgranar las consecuencias y hasta las razones del cambio climático. En la recta final parecen incluso adaptar una música de murga uruguaya antes de denunciar las colas en la autopista, que critican que no afectan a los gobernantes. Con Ferrusquentos comenzó la segunda fase y traen al recuerdo las letras y espectáculo Trapaseros, que padecen el maleficio chicharrero desde que decidieron ir a Santa Cruz y no concursar en el Norte.

5. Cascarrabias (Puerto de la Cruz, 1984). Cerraron la segunda y última fase del Norte. Ganadores en la comarca en 2019, le valió para participar este año en Santa Cruz. Una de las grandes favoritas para estar en lo más alto del podio. Comenzaron con su pasacalles antes de comenzar a desgranar su repertorio. Primer tema de concurso, "Blanco y negro contra color". Un mano a mano entre pasado y presente. A la murga en blanco y negro la dirigía Javi González "El Chileno"; a la murga de color, David Padilla, el director de los últimos siete años que ha llevado a Cascarrabias a lo más alto. Este tema es inédito en su repertorio, pues no lo "echaron fuera" en Santa Cruz. Su primera estrofa es un guiño a la cantera, y sin embargo no la emite la autonómica; siguen repasando fotografías antiguas y lamentan cómo se ha perdido la prensa. Antes siempre había un plato en la mesa y ahora Canarias lidera la tasa de pobreza, y hasta se critica a Amancio Ortega por hacer donaciones a la sanidad. Tercera música del primer tema: canto a la igualdad, cuando resulta que solo hay cambiadores en servicios de mujeres. Intensifican su crítica al maltratador para enfilar el final del tema en una canción en la que cabe todo para buscar la "guagüita" a Santa Cruz en su canto a la igualdad de género.

Llegaba el segundo tema: "El cómic". Musicalmente, de impresión. El colorín es el hilo conductor para decir que la hija de Curbelo logró aprobar las oposiciones mejor que si fuera Superman. Siguieron con los superhéroes que se ocultan bajo capas: "cuántas superheroínas son explotadas para darles unos estudios a sus hijos". Cascarrabias, con un enfoque original (este tema sí lo estrenaron en Santa Cruz), enamoran al público tocando la fibra. El letrista construye metáforas y acapara la atención del público con calidad musical. En el cómic también hay un "capítulo" para los inmigrantes, desde el que se quedó en el mar hasta el que está explotado por un trabajo para mandarle dinero a su familia. El tema va de más a menos. En esta fase no se debatía quién no pasaba a final, sino a qué cuatro de diez dejaba fuera el jurado.