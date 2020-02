"Sin duda tengo la mejor murga de Bambones de los últimos 37 años"

¿Satisfecho con el resultado de Bambones en la final?

Con el resultado de Bambones en el concurso, sí. Muy contento con el resultado de nuestra actuación, máxime después de tanto ensayo. Nos salió tal y como esperábamos.

¿Esperaba mejor premio?

A priori aspiraba a un primero, que es lo que deseábamos. A posteriori, después de escuchar a la gente opinar, los premios parecen que están ahí, tal vez unos un poco más alto o más bajo...

¿La final es un duelo de estilo donde cada murga plasma su visión del concurso? ¿Qué ha premiado el jurado?

Es una buena pregunta para el jurado. (Se ríe). Supongo que la cantidad de gente que aplaudió. No lo sé, casi nunca lo sé. Sobre la guerra de estilos... no hay guerra si no hay contendientes, ya sean dos o tres, o cuatro... De los ocho finalistas y las 22 murgas participantes, Bambones hace lo que le gusta y lo que es feliz: criticar, llegar, corazón, voces, fuerza..., con las letras con bandera y todo eso lo combinas como puedes con las posiblidades presupuestarias y con la idea de que la murga tiene que ser fiel a su objetivo. Nosotros sacamos luces que montamos en unos cartones, no contratamos una empresa... Estamos muy orgullosos porque lo han hecho entre 15 o 20 componentes que han hecho un currazo tremendo. Será que como estoy viejo estoy emocionado por el trabajo que han hecho tanto los atrezos como los letristas, el director musical, la percusión y cada uno de los componentes. Sin duda tengo la mejor murga de la historia de Bambones de 37 años; y 31 como director.

¿Le cansa que le pregunten cuándo se va a retirar?

No quiero ni cansarme. Que se cansen ellos en preguntarme. A mí quien me va a retirar son mis amigos cuando vea que no tenga ascendencia sobre ellos y me sienta incapaz de poder transmitirle lo que siento y lo que pienso, y cómo veo yo este mundillo. No me iré nunca a otra murga; nací bambón y moriré siendo bambón. Antes daré un paso al costado, pero moriré siendo murguero y bambón, acompañándolos hasta el fin del mundo.

¿Qué ha cambiado en la relación con Maxi Carvajal o es que nunca hubo mal rollo?

Pienso que hemos crecido, o avejentado (se ríe). A lo mejor los que no tengan mi edad no lo entienden, y los que son mayores lo entienden a la primera: cuando tienes más pasado que futuro miras para atrás porque te gusta contemplar la vida y ves el tiempo que has compartido con una persona como Maxi, a quien conocí con su padre, y cómo sacó Diablos desde 1995... Hemos tenido tiempo para todos. Somos hermanos de murgas. Y ahora valora lo que has pasado con una persona como él, que era competencia en murgas, pero nunca nos faltamos el respeto. Vale la pena el tiempo compartido estando en dos murgas diferentes. Ahora su hijo me tiene que cuidar a mí, que ya tengo una edad (se ríe).

¿La relación Maxi-Primi debería ser ejemplo para las nuevas generaciones?

Ojalá sea un ejemplo para alguien; lo deberían decir otros. Yo he competido con lo más grande: el Flaco, el Chocolate, Lucas Mugica, Alexis Hernández estando en fila... Y con todos tengo una gran relación. No quiero ser un ejemplo, solo doy un consejo: la vida pasa y quedan las personas.

Al final tuvieron que incorporar luces para mantenerse en los premios...

No. Aparte tengo razón y nadie me la va a quitar. (Se ríe). Quisimos recrear un apagón en directo. ¿Cómo vas a cantar un apagón con luces? Y pusimos las luces como complemento. De hecho, un letrista del grupo estaba empeñado en meter los móviles, y no lo hicimos, pero el público lo improvisó en la final y fue algo espectacular.

¿Cree que Zeta-Zetas ha sido malagradecida "a la luz" de la mención que le dedican?

Nosotros hacemos las cosas no para que nos den las gracias; se hace de corazón. Si creen que es justo lo que dijeron... olé sus narices, que se queden con su verdad. Yo puedo mirar a los ojos de cada uno de los Zeta-Zetas que están, estuvieron y que seguro que estarán".