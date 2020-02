Milagro Reyes: "Buscaban para el traje una chica con apariencia dulce"

La candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Milagro Reyes Oliva lucirá la fantasía Sugar, del diseñador Santi Castro.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Santi Castro, se puso en contacto conmigo hace unos años a través de las redes sociales y me propuso que me presentara a su casting. En aquel entonces no pude participar por el trabajo. Este año, me volvió a preguntar que si estaba interesada en ser candidata a Reina del Carnaval. Y le dije que sí, por supuesto. Y fui yo la elegida. Creo que Santi Castro tenía muy claro el perfil de chica que buscaba para su fantasía.

¿Por qué cree que la eligió?

Mi traje se denomina Sugar. Tanto el diseñador como los patrocinadores buscaban a una chica que tuviera una apariencia dulce. Y yo creo que lo soy. Además, tengo muchas ganas de disfrutar y de vivir esta experiencia.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores quieren, para sus trajes, chicas altas, guapas y delgadas?

Yo creo que no hay un prototipo de chica, sino que los diseñadores del Carnaval buscan candidatas en función de las características de sus fantasías. La aspirante y el traje deben ser un todo, tienen que integrarse. Asimismo, pienso que también quieres chicas que sean muy carnavaleras.

¿Y es usted muy carnavalera?

Yo nací en Cuba y a los seis añitos me vine para Tenerife. Me considero canaria y cubana, por lo que llevo el Carnaval en la sangre.

¿Ha visto ya su traje al completo? ¿Podría describirlo con una sola palabra?

No me lo han dejado ver al completo. Quieren que también sea una sorpresa para mí. Solo me han enseñado algunas partes y teniendo en cuenta lo que he visto hasta ahora, puedo decir que será muy bonito y diferente. Confío mucho en Santi Castro y en todo su equipo, y en las horas y el amor que le están dedicando a la confección del traje. Santi siempre diseña fantasías maravillosas.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina del Carnaval de Santa Cruz?

Sería algo fantástico, maravilloso, es que me emociono de solo pensarlo. Pero para mí ya es suficiente el solo hecho de vivir esta experiencia, pues siempre había soñado con esto. Por supuesto que me gustaría ganar, es lo que queremos todas. Hay mucha competencia, pues todos los diseñadores son muy buenos y mis compañeras son geniales.

¿Está nerviosa?

Algo de nervio siempre hay. La verdad es que lo que más me pone nerviosa es pensar en el momento de salir al escenario del Recinto Ferial, eso me impresiona. Cuando se tiene tanta ilusión en algo, es normal que sientas un nudo en el estómago.

¿Mejoraría algo de la Gala?

Las galas me gustan tal y como son, aunque son un poco largas.

¿Le gustaría que el público también pudiese votar desde sus casas?

No estaría mal, aunque creo que es algo complicado.

¿Cree que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también debería tener un Rey?

La verdad es que me cuesta imaginármelo, porque siempre ha habido una Reina.

Tres virtudes.

Soy muy apasionada con todo lo que hago; soy divertida y me gusta ser simpática.

Tres defectos.

Soy muy exigente conmigo; a veces soy un poco cabezota, y soy bastante impuntual.

Una comida.

El arroz a la cubana.

Una película.

Pretty Woman. Me encanta Juliat Roberts.

Un libro.

Los cuatro acuerdos.

Un viaje.

Me gustaría volver algún día a la tierra donde nací, Cuba. También me gustaría viajar a Bali.

¿Cómo se ve en un futuro?

Me veo siendo una chica independiente y cumpliendo todos mis sueños. Me gustaría dedicarme al mundo de la moda y ser azafata de vuelo.