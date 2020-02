Juani Padilla: "No haber pasado nunca a la final nos hace más fuertes"

¿Se puede afirmar que, por la sensación generalizada, es Desbocados la murga más damnificada de los últimos años?

Creo que al menos en dos años sí estuvimos a la altura para merecer el pase a la final, en 2015 y en 2019. Al final es un jurado el que decide y el no estar ahí claro que duele porque para eso luchas. Pero a la vez el no haber pasado nos hace más fuertes. Sabemos que esto es Santa Cruz y no es fácil hacerte un hueco entre las ocho, pero esos palos nos han llevado a tener más ganas de conseguir el sueño que tenemos, que es estar en la final del mejor concurso de murgas.

Entiendo entonces que reconforta más la opinión de la grada que lo que mina el no pasar...

A ver, claro que afecta y para muchos resulta un palazo. Hay gente que llevaba los 10 carnavales con nosotros y ha decidido tomarse un año sabático, porque quema y duele. Pero también lo vemos como que nos estamos haciendo un nombre y ganándonos un respeto. Sabemos que si seguimos el camino marcado, todo va a llegar.

Entonces, no se replantean un cambio de estilo...

No, no, no. Seguimos defendiendo lo nuestro y manteniendo el mismo estilo. Aunque se marche gente y no pasemos, prefiero que la murga se haga de verdad poco a poco, sabiendo que lo bueno llegará. Repito, me fastidia esa gente que ha acabado cansada, que se merecía estar en una final y que por una injusticia ahora está en su casa. Me duele que jueguen con su ilusión.

¿Pero piensa que existe algo contra Desbocados?

No lo creo. Sabemos que se trata del gusto de nueve personas del jurado, y espero que llegue el año en el que hagamos coincidir el gusto de los aficionados y de los compañeros murgueros con el de esas nueve personas que puntúan. Si un día nos diéramos cuenta de que eso sucede entonces Desbocados cambiaría de estilo, y en esa media hora trataría de poner las cosas en su sitio.

Se lo pregunto de otra manera: ¿si por ejemplo los temas que cantó Desbocados en 2015 y en 2019 los hubiera interpretado una murga con más nombre, sí hubiese pasado a la final?

Eso es especular...

¿Y usted no ha especulado con ello?

Claro. Y me lo han dicho así mismo... Pero el tema lo teníamos nosotros. Afortunadamente seguimos con la misma ilusión que hace 10 años; y con las ganas de poder dedicar nuestro pasacalles en la final a quien se lo merece...Para muchos será algo insignificante, pero a nosotros nos mueve muchísimo.

¿Y toca ya este año?

Estamos trabajando duro para dar un paso más respecto al carnaval pasado porque consideramos que tenemos un gran margen de crecimiento. Si presentamos ese trabajo como debemos, éste será el año.

Uno de sus lemas es Ser Desbocados es diferente. ¿En qué sentido?

En todos los aspectos. Somos una familia y lo hemos demostrado superando muchas cosas por las que hemos pasado. Aquí nunca uno de nosotros nunca va a estar solo cuando necesite algo. Además, creemos que la murga es mucho más que Carnaval y estamos demostrando que procedemos de un barrio humilde como la Cuesta Piedra.

¿Se puede afirmar que Desbocados es una murga convertida en ONG?

Desbocados es una murga afortunada que tuvo la suerte de que la vida lo premiara con tropezarse con la palabra solidaridad en su auténtico sentido. Somos unos privilegiados de haber vivido todo lo que hemos vivido con nuestros hermanos de Solidarios Canarios, o que en Gambia exista un aula en un colegio que lleve nuestro nombre. Eso es algo que no se cuelga en una pared, sino que se te clava en el corazón. O que otros grupos, como MasQlocaS, este año nos diera una pequeña cantidad de la recaudación de su presentación para nuestros proyectos. Son detallazos.