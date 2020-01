Javi González 'Chileno': "Hemos subido el nivel, pero no por venir a Santa Cruz"

¿Qué se puede esperar este año de Cascarrabias en su estreno en Santa Cruz?

Creo que hemos hecho un buen trabajo. Trataremos de innovar como ya hicimos el año pasado con las monjas. Si es verdad que seremos fieles a nuestro estilo de crítica, y muy poco humor.

¿Concursar en Santa Cruz les ha obligado a subir el nivel?

Pienso que hemos subido el nivel, pero no porque vayamos a Santa Cruz, sino al nuestro. Siempre queremos mejorar para tratar de estar en lo más alto en el Norte. El concurso de Santa Cruz nos lo tomamos como una nueva experiencia.

Entiendo entonces que se han volcado más en el certamen del Norte que en el de la capital?

Sí, claro. Aunque ganemos y eso nos permita cantar en Santa Cruz, siempre estaremos más enfocados en nuestro concurso que en el de allá. El nuestro es lo importante.

¿Se conforman con gustar en la capital?

Nos conformamos con hacer buen trabajo, porque este año nos ha costado bastante. Si le gusta a la gente y también a nosotros, seríamos felices.

Un plus, un aliciente, un reto? ¿qué significaría quedar en las puntuaciones por encima de Trapaseros?

Nuestro objetivo es hacer un buen papel. Eso de quedar por encima o por debajo de, no nos importa. Lo que queremos es salir contentos de la actuación y que los nuestros nos digan que lo hicimos fantásticamente y que supimos defender el nombre del Norte. Y ya después, ¿qué pasamos? Pues se celebra. ¿Que no pasamos? Pues nos queda nuestro concurso, que es el que más nos interesa.

¿Ha visualizado el estar dirigiendo a la murga en el Recinto Ferial? ¿Le impone respeto?

Puede imponerlo porque a lo mejor en una fase en el Norte te ves a 700 personas, o 1.000 como mucho, cuando en Santa Cruz pueden ser unas 3.000. En su momento canté con Jocikudos, aunque en este caso no es lo mismo. Nervios no creo que tenga, sobre todo porque esa sensación no se la puedo trasmitir a la murga; a mí los nervios me entran el día anterior.

El año pasado, precisamente tras ganar en el Norte, usted afirmaba que Cascarrabias seguiría siendo una murga humilde. ¿Han podido mantener esa filosofía o ese primer premio se les ha subido a la cabeza?

No, no, no. Seguimos trabajando igual que en los años anteriores con David Padilla, sin hacer grandes fichajes ni nada por el estilo.

Con eso de venir a Santa Cruz supongo que les habrán salido amigos como con los Donettes...

No he visto ese interés, no. Nos ha venido gente de las murgas del Norte, como de Ni Pa Tanto, alguno que otro de Trinkosos, de Puerto Potras, Irónicos... Le abrimos las puertas a todos porque sabemos que ellos también representan al Norte. En total somos unos 20 más, algunos de ellos antiguos componentes e incluso otros que han llegado hace unos días de cara a 2021, pero a los que hemos decidido integrarlos para ya mismo.

Sobre el concurso del Norte, el que cada año salgan menos murgas, ¿ es sinónimo de que está bajando el nivel?

No, para nada. Lo que sí veo que ha bajado es el número de componentes. Hay murgas que están trabajando para crecer como por ejemplo lo hemos hecho nosotros de manera humilde estos años. Hay murgas de mucho nivel como Tiralenguas, otras que han subido su calidad cada carnaval como Trinkosos, luego a Chaladas las veo muy bien, y lo mismo que Risilocas, a pesar de ser poquitas.

Si un año de estos, por el motivo que fuera, Trapaseros decide volver a concursar en el Norte, ¿cree que sería recibido con los brazos abiertos?

Por mi parte tienen las puertas abiertas, sobre todo porque con ellos seguramente trabajaríamos aún más para subir el nivel de competitividad. Pero también es verdad que en su momento nos pareció un poco injusto que renegaran de su concurso, de su gente, de los compañeros... Porque al final todos aquí somos compañeros. Yo puedo estar en Cascarrabias, Yeray en Trinkosos, o Marina en Chaladas, al final nos llevamos muy bien y somos un grupo.

¿Y, si como les ocurrió a Trapaseros, ustedes tienen la oportunidad de...?

De eso ni me hagas la pregunta porque... Yo no renegaría de mi concurso ni aún quedando cuatro murgas. Es más, si mi murga decide salir en Santa Cruz y dejar de hacerlo en el Norte, hasta ese día será director de Cascarrabias.