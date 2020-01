Cintia Prendes directora de klandestinas

¿Qué se verá de Klandestinas en 2020?

Vamos con todo. Con muhas ganas y mucho trabajo hecho. Somos constantes y disciplinadas, y eso se va a notar.

El año pasado parecieron sufrir un pequeño retroceso...

En letras sí dimos un pequeño bajón. Dijeron que fuimos un poco monótonas. Nos salimos un poco de la crítica, pero nos hemos dado cuenta que ese no es nuestro estilo. Ahora volvemos a apostar por la crítica y la ironía.

Dijeron? ¿Y ustedes que creen?

Pienso que tuvimos buenas letras, pero que no eran de nuestro estilo.

Y cuando habla de ir a por todas, ¿se conforma con dejar un buen sabor de boca?

Ir a por todas es ir a por la final. Cuando te bajas del escenario lo primero que miras es tuiter y los comentarios de esa gente que, sin conocerte, te mete entre las finalistas. Pero ya no me vale con eso. Yo quiero estar en la final.

¿Tienen armas para ello?

Sí, lo creo. Pienso que vamos cargadas de buenas letras.

Pero para una femenina, aún no consolidada, y además con pocas componentes, estar en la final es sinónimo de bordarlo...

Así es. Creo que se nos exige más y tenemos que hacerlo perfecto por todo eso. Estamos acostumbrados, todos, a que si no se ve un bloque, no vale; si no haces reír, no vale; si no cantas bien, no vale; y si tus letrones no lucen como letrones, no valen. Y para murgas como la nuestra resulta un hándicap.

Algunos directores abogan por reformular el concurso y cambiar, por ejemplo, el número mínimo de componentes. Pero lo cierto es que de cuando en cuando de una murga se genera otra?

Sí, a nosotros, por ejemplo, nos cuesta llegar. Ya se subió el mínimo hace años, pero estas cosas no sé si son cuestión de la Comisión o de nosotros? Cada uno mira por su murga y no por el contexto del concurso o su calidad. Nosotras salimos porque queríamos algo nuestro, y supongo que la mayoría también lo hace por lo mismo. Nos ramificamos.

¿Qué sensaciones les dejan los nuevos responsables de Fiestas?

Creo que se están adaptando y este año han ido mucho a lo que creen que podría funcionar, y eso les ha llevado a probar cosas nuevas. Por ejemplo, la venta de entradas, yo no la hubiera tocado porque me da que no será factible este sistema, con sitios separados en una misma compra? Además, creo que los grupos estamos muy desinformados. Se preguntan cosas y no se obtienen respuestas o se tienen muy a última hora.

¿Y eso no ocurría antes?

Pues a lo mejor sí, pero como ya estábamos acostumbrados, pues no nos dábamos cuenta. Y un ejemplo son las entradas, que no se definió hasta última hora cuánta gente iba a poder ir de pie. Me parece una barbaridad que intentes llenar una final con gente de pie.